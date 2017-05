Įdėmiai stebiu situaciją, kaip remontuojama sankryža prie Trakų autobusų stoties. Dėl intensyvaus eismo tai tampa sudėtinga užduotimi. Statybininkai stengiasi užbaigti darbus iki žiemos. Deja, žemės plotas prie įvažiavo į stotį buvo išraustas ir paliktas, o pėsčiųjų perėja įrengta bet kaip. Tvoros jau palinkusios ir greit nuvirs į duobę. Pėstieji eina per nelygų, siaurą ir nesaugų praėjimą, galima sakyti, per žolę ir juodžemį, kuris lietui lyjant virsta purvynu.

Aš priėjau prie statybos darbų vadovo ir pasiteiravau dėl esamos situacijos. Jis man arogantiškai atsakė, kad per vieną naktį visko padaryti neįmanoma. Tačiau minėtas žemės plotas jau dešimtis naktų ir dienų yra toks.

Galbūt tai įvyko dėl spragos projekte, o gal vėl rado senovinio tilto liekanas. Tačiau tokiu atveju reikia įrengti patogų ir saugų praėjimą. Tai juk yra mūsų pagrindinė gatvė, kuria juda visi, tarp jų – ir miesto svečiai.

Šią problemą reikia spręsti skubiai, kol dar į duobę neįkrito vaikai ar pagyvenę asmenys.

Jevgenij ZARECKIJ,

Trakų gyventojas

Autoriaus nuotr.

Valstybinės darbo inspekcijos komentaras

„Trakų žemės“ redakcija gautą skaitytojo Jevgenijaus Zareckio laišką persiuntė Valstybinės darbo inspekcijos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Komunikacijos skyriui ir skubiai gavo atsakymą:

2017 m. gegužės 3 d., trečiadienį, buvo atliktas statybvietės inspektavimas. Patikrinimo metu nustatyta, kad statybos objekte „Trakų miesto gatvių Vilniaus, Gedimino ir Aukštadvario gatvių (automagistraliniame kelyje A16, Vilnius–Prienai–Marijampolė) važiuojamosios dalies, šaligatvių, gatvių apšvietimo rekonstrukcija, lietaus nuotekų tinklų bei dviračių takų įrengimas“ ne visos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi veiksniai (intensyvus transporto judėjimas), aptvertos apsauginiais aptvarais. Todėl rangovui surašytas reikalavimas R1 – pašalinti pažeidimus. Objekte nenumatyti saugūs judėjimo keliai pėstiesiems, šis klausimas pagal kompetenciją perduotas Trakų rajono savivaldybės administracijai.

Marija ČEREŠKEVIČIŪTĖ,

Valstybinės darbo inspekcijos

prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Komunikacijos skyriaus vedėja