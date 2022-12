Nestandartinis pasirinkimas: Trakuose švies „žaliausia“ eglė Lietuvoje

Jau šį penktadienį Trakuose priešais Salos pilį bus įžiebta kalėdinė eglė – ko gero, pati „žaliausia“ žaliaskarė Lietuvoje. Sukonstruota iš saulės energiją gaminančių modulių eglutė ne tik apšvies pati save, bet ir, šventėms pasibaigus, tarnaus miestui: išmontuoti moduliai atiteks vaikų darželiams, kuriems gamins taupią ir žalią elektros energiją.

Moderniai, kai kurių akims – galbūt ir itin egzotiškai, atrodanti eglė yra savotiškas inžinerinis šedevras, sukurtas jėgas suvienijus net trims skirtingoms įmonėms. Saulės elektros energijos modulių eglė – ne toks jau ir paprastas statinys, teko nemažai pasukti galvą ir įveikti ne vieną iššūkį, griebiantis nestandartinių sprendimų.

Sudėtinga metalo konstrukcija

Metalinį karkasą eglutei gaminusi UAB „Solė“ jam sunaudojo porą kilometrų vamzdžių. Eglutę sudaro 7 aukštai po 1,90 m, taigi, visa konstrukcija, neskaitant viršūnės, yra daugiau kaip 13 m. Pirmas aukštas sudarytas iš 15 kampų, antras – 12, trečias – 9, ir taip toliau iki viršutinio.

„Projektas buvo sunkus, visų pirma, dėl to, kad viską padaryti reikėjo greitai. Nebuvo lengva tvirtinti sunkias modulių plokštes – tvirtinimas galėjo būti tik paviršinis, todėl teko perdaryti specialius laikiklius, kad saulės baterijos būtų tvirtinamos iš vidaus. Iššūkį kėlė ir tai, kad eglė stovi pusiasalyje, kur siaučia vėjai, todėl reikėjo apskaičiuoti svorio paskirstymą pagal vėjo kryptis. Kad eglė neapsiverstų, ją laiko 6,5 tonos betoniniai blokai. Eglė stovės iki Trijų Karalių, o sausis, vasaris – vėjuotas metų laikas, todėl buvo svarbu užtikrinti, kad plokštės nenučiuožtų, nenukristų. Todėl viską užtvirtinom daug daugiau, negu reikia, kad tikrai būtų garantuotas saugumas“, – sakė UAB „Solė“ direktorius Piotras Svežakovas.

Puošti plokščių negalima

Trakų eglutės puošimu rūpinosi UAB „Adam Decolight“.

„Kadangi konstrukcija naujoviška, eglutė netradicinė, kokios anksčiau nebuvo, buvo šiokių tokių iššūkių. Reikėjo pagalvoti, kaip padaryti, kad eglutė būtų tiek graži, tiek funkcionali. Ribotas vietų, kur galime puošti, skaičius. Pačių modulių plokščių mes puošti negalime: jeigu apdėsime jas lemputėmis, jos neatliks savo esminės užduoties – saulei pašvietus negalės generuoti elektros. Todėl visos plokštės liko atviros, o mes puošėme tas konstrukcijos vietas, kurių nepadengia plokštės. Eglutę sudaro 7 aukštai, kiekviename aukšte tarpeliai – skirtingi, vienur platesni, kitur siauresni, tad teko sugalvoti, kaip išdėlioti girliandas, kad atrodytų gražiai. Tai labai kruopštus darbas. Vietoj to, kad puoštume vieną didelę eglę, puošiame daug mažų tos eglės atkarpų, ir tai užima laiko“, – sakė „Adam Decolight“ direktorius Nerijus Chmieliauskas.

Tai – saulės energijos eglutė, todėl buvo pasirinkta saulės spalva – šilta baltai gelsva. Eglės viršūnę taip pat puošia stilizuota saulutė.

Pralenkia laiką

Pačius saulės modulius pagamino UAB „Solitek“. Baterija, gaminsianti energiją, apšviesiančią Trakų eglutę, ypatinga tuo, kad masinė jos gamyba Lietuvoje bus pradėta tik kitąmet.

„Ši baterija unikali tuo, kad ji – prototipas, pirmasis toks surinktas įrenginys. Jau nuo kitų metų Lietuvoje, Vilniuje bus pradėta masinė šio įrenginio gamyba“, – sakė įmonės direktorius Julius Sakalauskas.

Trakų eglutėje bus išbandomas vadinamasis „off-gridinis“ sprendimas: neprisijungus prie tinklo veikianti elektros energijos generacija iš saulės kartu su elektros energijos kaupikliu.

„Šiuo metų laiku turime ne pačias palankiausias sąlygas, bet vis dėlto siekiame parodyti, kad net ir tokiomis sąlygomis įmanoma elektros generacija iš saulės modulių. Saulės moduliai yra prijungti prie kaupimo sistemos, kuri leidžia akumuliuoti generuojamą elektros energiją kaupiklyje ir po to iš to kaupiklio apšviesti pačią eglutę. Baterija pasižymi ir tuo, kad turi dirbtinį intelektą – kaupimo sistema gali sekti tiek elektros energijos kainas biržoje, tiek kaupti elektros energiją pagal orų prognozes. Gaudama duomenis, kokie bus orai kitą dieną, taip pat gaudama duomenis iš biržos, kokia bus elektros kaina kitą dieną, baterija pagal tai gali įsikrauti atitinkamą energijos kiekį naktį, kai elektra pigiausia. Tai vienas iš būdų taupyti energijos kaštus – pasigaminant elektros iš saulės ir ją kaupiant kaupiklyje, o esant nepalankioms oro sąlygoms, kai tamsu, apsiniaukę, baterija kaupiklyje visiškai įkraunama iš tinklo tuo metu, kai elektros energijos kaina mažiausia“, – aiškino J. Sakalauskas.

Pasibaigus kalėdiniam laikotarpiui, modulius bus galima sėkmingai įrengti ant pasirinkto pastato stogo, kur jie bent 30 metų – tokiam laikui yra suteikiama garantija, – gamins elektros energiją.

Eglutę sudaro 42 dideli moduliai ir šiek tiek mažesnių, jų galia – apie 15 kW, tad Lietuvoje esančiomis sąlygomis jie gali pagaminti apie 15 tūkst. kilovatvalandžių per metus. Jei lygintume su namų ūkiu, tokio kiekio elektros energijos galėtų visiškai pakakti trims namų ūkiams.

Laukia šventė

Kalėdų eglė Trakų laisvalaikio erdvėje (Karaimų g. 57A) bus įžiebta gruodžio 9 dieną (pradžia 18.45 val.), o miestą papuoš įvairiausios lemputės ir girliandos.

Į renginį atvyks Lietuvos vyriausiasis Senelis Kalėda, taip pat susirinkusiųjų lauks lazerių šou („Šviesų šou“, „Lazermenas“, „Lazerdance“, „Piešiniai ore“) ir loterija „Nupiešk Trakų saulės eglę“.

Prie Trakų kultūros rūmų (Vytauto g. 69), 18.00 val. įžiebus kitą žaliaskarę, lauks du naujieji UAB „Trakų autobusai“ elektriniai autobusai, kurie pajudės 18.30 val. ir visus norinčius dalyvauti išskirtiniame saulės modulių eglės pristatyme bei įžiebimo šventėje veš iki Trakų laisvalaikio erdvės (Karaimų g. 57A).

Trakų rajono savivaldybės informacija