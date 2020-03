Nevartokite jokių preparatų profilaktiškai prieš COVID-19, nesistenkite gydytis patys – taip galite dar labiau pakenkti savo sveikatai

Paskutiniuoju metu viešoje erdvėje, ypač socialiniuose tinkluose, dalijamasi informacija apie COVID-19 sukeltai infekcijai gydyti naudojamus vaistus (hidroksichlorokviną, azitromiciną, lopinavirą/ritonavirą ir kt.). VVKT atkreipia dėmesį, kad kai kuriose šalyse šiuo metu yra atliekami klinikiniai tyrimai su aukščiau išvardintais bei kitais vaistais (iš viso su daugiau nei 40 preparatų), nes viso pasaulio mokslininkai ir gydytojai tikisi surasti būdą, kaip padėti COVID-19 infekcija sergantiems pacientams. Kol kas tyrimai nėra baigti ir jokių išvadų apie šių vaistų saugumą bei veiksmingumą gydant bei užkertant kelią COVID-19 infekcijai nėra pateikiama.

Būtina žinoti, kad nei hidroksichlorokvinas, nei azitromicinas, nei lopinaviras/ritonaviras, remiantis šių vaistų patvirtintomis terapinėmis indikacijomis, nėra skirti COVID-19 infekcijai gydyti ar jos profilaktikai.

Informuojame, kad COVID-19 pandemijos metu Lietuvoje vaistinėse buvo parduota itin daug vaisto hidroksichlorokvino pakuočių, kurio prekinis pavadinimas Plaquenil 200 mg plėvele dengtos tabletės. Minėto vaisto patvirtintos indikacijos suaugusiems asmenims yra šios: sisteminės raudonosios vilkligės, diskoidinės raudonosios vilkligės, taip pat odos pokyčių, sukeltų arba pasunkintų saulės šviesos, gydymas. Juo taip pat gydoma maliarija, kurią sukėlė hidroksichlorokvinui jautrūs sukėlėjai (P. vivax, P. ovale, P. malariae, P. falciparum), vaistas skiriamas ir maliarijos profilaktikai. Jei pacientai – vyresni nei 6 metų amžiaus vaikai, be aukščiau išvardintų ligų hidroksichlorokvinas skiriamas ir sergant jaunatviniu idiopatiniu artritu (derinyje su kitais gydymo būdais).

VVKT atkreipia dėmesį, kad visi vaistai gali sukelti nepageidaujamų reakcijų. Dalis šių reakcijų jau yra žinomos, išsamiai aprašytos medicininėje literatūroje, tačiau dalis jų yra netikėtos, neprognozuojamos. Be to, vartojant kelis vaistus vienu metu, galimos jų tarpusavio sąveikos, papildomi šalutiniai poveikiai.

Vaistą Plaquenil 200 mg plėvele dengtos tabletės vartojant be gydytojo paskyrimo, t. y., savarankiškai, galima rimtai pakenkti savo sveikatai. Galimi širdies veiklos sutrikimai, aritmijos (QTc tarpo pailgėjimas), kardiomiopatijos, kepenų funkcijos pažeidimai, tarp jų ir kepenų funkcijos nepakankamumas, taip pat sunkūs odos pažeidimai, tokie kaip Stivens-Johnson sindromas, toksinė epidermio nekrolizė, vaistinių preparatų sukelto išbėrimo su eozinofilija ir sisteminiais simptomais (angl., Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms [DRESS]) sindromas, nervų sistemos, kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai, tarp jų ir kaulų čiulpų slopinimas, regėjimo sutrikimai, įskaitant tinklainės pažeidimą (retinopatiją), geltonosios dėmės pažeidimo (makulopatiją) ir degeneracijos riziką.

Kitas vaistas, kuris viešoje erdvėje pristatomas, kaip galimai tinkamas gydyti COVID-19 sukeltą infekciją, yra azitromicinas. Šis vaistas priklauso makrolidų grupės antibiotikams ir yra skirtas jam jautrių mikroorganizmų sukeltoms infekcijoms, tokioms kaip sinusitas, vidurinės ausies uždegimas, faringitas, tonzilitas, bronchito paūmėjimas, pneumonija, odos ir poodinio audinio infekcija ir kt., gydyti. Šis antibiotikas turi būti vartojamas tik paskyrus gydytojui. Būtina žinoti, kad jis sąveikauja su kitais vaistais, gali išprovokuoti širdies veiklos sutrikimus. Be to, neracionaliai vartojant antibiotikus, didėja organizmo atsparumas jiems, tad kitą kartą, kai tikrai reikės gydyti bakterinę infekciją, šios grupės antibiotikai jau gali būti neveiksmingi.

Lopinaviras/ritonaviras kartu su kitais antiretrovirusiniais vaistais yra skiriamas žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV-1) infekuotiems pacientams gydyti. Jis gali sukelti įvairių šalutinių poveikių, kartais ir labai sunkius virškinamojo trakto, širdies, kraujo sistemos ir kitų organų sutrikimus. Be to, žinotina ir tai, kad lopinaviras/ritonaviras sąveikauja su kitais vaistais, jo negalima vartoti kartu su ranolazinu, amiodaronu, venetoklaksu, kolchicinu, kvetiapinu, lovastatinu, simvastatinu, geriamaisiais midazolamu ir triazolamu.

Kai kuriose valstybėse jau stebimi apsinuodijimai aukščiau išvardintais vaistais, nes žmonės juos pradėjo vartoti savarankiškai profilaktikos sumetimais, tokiu būdu tikėdamiesi išvengti COVID-19 infekcijos.

VVKT viršininkas Gytis Andrulionis atkreipia dėmesį, kad aukščiau minėti vaistai nėra skirti COVID-19 infekcijai gydyti ar jos profilaktikai. Kol kas nėra registruoto jokio vaisto, kuris turėtų profilaktinį ar gydomąjį poveikį COVID-19 infekcijos atveju. Jei jums bus diagnozuota COVID-19 liga, visos gydymo galimybės bus aptartos su jus gydančiu gydytoju. Jei įsigijote šių vaistų, jokiu būdu nevartokite jų profilaktikai. Jei jums pasireiškė COVID-19 ligos simptomai ir jūs ketinate kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, informuokite gydytoją apie visus jūsų vartojamus vaistus.

Taip pat primename, kad siekdami išvengti COVID-19 infekcijos, turite laikytis visų karantino rekomendacijų bei tinkamos higienos taisyklių: plaukite rankas vandeniu ir muilu arba trinkite rankas dezinfekuojamuoju skysčiu; kosėdami ar čiaudėdami – prisidenkite nosį ir burną nosinaite ar sulenkta alkūne.

sam.lt