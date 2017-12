Priimtas Išmokų vaikams įstatymas užtikrins išmokas visiems vaikams

Antradienio rytą, gruodžio 5 d., Seime vyko spaudos konferencija apie išmokų vaikams sistemos reformą Lietuvoje. Pasklidus mitams apie vaiko pinigus, sudėtingą biurokratinį kelią ir kitų išmokų praradimus, nuspręsta visuomenei dar kartą detaliai paaiškinti, kaip ši sistema veiks.

„Vaiko pinigų reformą matome kaip sisteminės socialinės apsaugos finansavimo ir bendro perskirstymo problemos sprendimą. Valstybė papildomai prie dabar skiriamų lėšų skirs vaikams daugiau nei 100 mln. EUR. Gimstamumo prognozės Lietuvoje išties liūdnos, o tokie solidūs pokyčiai išmokų sistemoje leidžia mums turėti ambiciją tuos rodiklius keisti. Nesakau, kad viskas pasikeis čia ir dabar, tačiau kasmet tolygiai didinant šeimai išmokamą sumą, matysime akivaizdžius pokyčius. Šiandieninis sprendimas – pirmas būtinas žingsnis siekiant pirmiausia nebediskriminuoti šeimų dėl pajamų, mokėti pinigus kiekvienam vaikui ir kasmet sumą pagal galimybes didinti iki 100 EUR po trejų metų“, – sakė Seimo Socia­linių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Tomas Tomilinas.

Pasak Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos nario T. Tomilino, nors paskleistas mitas apie tokios paramos netikslingumą, vaiko pinigai –

tikslinga ir orientuota į atskirties mažinimą priemonė, kuri taikoma absoliučioje daugumoje Europos šalių. Todėl netiesa, kad vaiko pinigai didins asocialių, iš pašalpų gyvenančių šeimų gretas, kadangi vaiko pinigus gaus didžioji dalis šalies šeimų. Asocialios šeimos sudaro labai mažą dalį Lietuvos visuomenės ir joms vaiko pinigai bus ribojami pagal konkretų atvejį. Parlamentarui pritarė ir socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, pasak kurio, vaiko pinigai padės vienoms šeimoms lipti iš skurdo, o kitoms – jį mažinti. Ministro teigimu, 2016 m. duomenimis, per 30 proc. Lietuvos vaikų gyvena socialinėje atskirtyje, o skurdo lygis verčia ieškoti naujų galimybių efektyviau paskirstyti lėšas.

Spaudos konferencijoje paneigti ir nerimą kėlę gandai dėl biurokratinės procedūros, kurios bus privalu imtis norint gauti vaiko pinigus. Pasak socialinės apsaugos ir darbo viceministro Eitvydo Bingelio, ši procedūra nesiskirs nuo bet kokios kitos el. valdžios procedūros: reikės asmens duomenų ir banko sąskaitos numerio, į kurią pervedami pinigai. Šiuos duomenis reiks pateikti ne kasmet, o tik vieną kartą. Net pavėluotai pateikus informaciją pinigai bus išmokami už visą praeitą laikotarpį, o šeimos pajamos nevertinamos, nes tai – išmoka, nepriklausanti nuo šeimos turtinės padėties. Tačiau bus paliekama galimybė šeimoms, kurios mano, kad tokia išmoka jiems tikrai nereikalinga, duomenų neteikti. Be to, registraciją bus galima atlikti ne tik internetu, bet ir savivaldybėse.

Dar vienas ne mažiau visuomenę įbauginęs mitas – šeimos gyvenimo sąlygų tikrinimas. Sistema nesikeičia ir dabar daugiavaikės šeimos gauna vaiko pinigus ir niekas jų netikrina be rimto pagrindo, tokio kaip, pavyzdžiui, smurtas.

Socialinė ir vaikų apsauga veiks taip, kaip iki šiol, ir vaiko pinigai neturės jokios įtakos nei kitų šeimos gaunamų išmokų dydžiui, nei socialinių darbuotojų lankymuisi probleminėse šeimose. Labai svarbu paminėti ir tai, kad vaiko pinigai bus susieti su vaiku, o ne su jį auginančiais asmenimis. Tai reiškia, kad išmoka gaunama net jei vaiką augina seneliai, šeimyna ar pan.

„Tai – nauja ir visiškai atskirta nuo kitų išmoka. Todėl svarbu neklaidinti visuomenės: vaiko pinigai nei mažins kitų šeimos gaunamų išmokų, nei didins kokias nors prievoles. Nauja sistema yra palanki mažai uždirbantiems, o kitais metais bus palanki ir vidutines pajamas gaunantiems, kai vaiko pinigai bus didesni. Kalbos, kad PNPD pakeitimas vaiko pinigais sumažins bendrą šeimos krepšelį, yra niekaip matematiškai neįrodomos“, – sakė T. Tomilinas.

Priimtas Išmokų vaikams įstatymas užtikrins išmokas visiems vaikams

Seimas priėmė naujos redakcijos Išmokų vaikams įstatymą (projektas Nr. XIIIP-1245(2), kuriuo siekiama mažinti vaikų skurdą ir pajamų nelygybę. Už tokį sprendimą balsavo 80, prieš buvo vienas, susilaikė 15 Seimo narių.

Siekiant remti vaikus auginančias šeimas bei mažinti vaikų skurdą ir pajamų nelygybę, įstatymo pakeitimais įteisintas vaiko pinigų mokėjimas visiems vaikams – 30 EUR nuo gimimo iki 18 m. ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 21 m., kaip universalią išmoką.

Papildoma išmoka bus skiriama ir mokama: vaikui nuo gimimo dienos iki dviejų metų – 28,5 EUR, nuo 2 iki 18 m. ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau iki jiems sueis 21 m.– 15,2 EUR skirti šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms vieną ar du vaikus, jeigu šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (nuo 2018 m. – mažesnės negu 183 EUR). Minėtos papildomos išmokos šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms tris ar daugiau vaikų, bus mokamos nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Įstatyme įtvirtinta ir išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų ar vaiko globėjui mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėn. po mokslo ar studijų baigimo, jeigu jis mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninę ar nuolatinę studijų formą, iki jam sukaks 26 m, arba jeigu jis studijuoja doktorantūroje ar rezidentūroje, iki jam sukaks 30 m.

(įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį), ir jeigu pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, skiriama 6 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Ši išmoka mokama nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks vieni metai.

Priimtos pataisos įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

