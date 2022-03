Nuo karo siaubo pabėgusius ukrainiečius priėmusiems gyventojams ir verslui – kompensacija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo kompensaciją visiems, kurie savo turimuose būstuose ar kitose gyvenimui tinkamose patalpose jau priėmė arba priims neatlygintinai gyventi nuo karo pabėgusius ukrainiečius. Kompensacija galės pasinaudoti šalies gyventojai ir verslas, kurie leis karo pabėgėliams laikinai neatlygintinai apsigyventi gyvenamuosiuose būstuose, viešbučių, poilsio, gydymo arba sodų paskirties patalpose.

Kompensacijos dydis už būsto suteikimą panaudos pagrindais ukrainiečiams priklausys nuo to, kiek patalpose apsigyvens asmenų. Už vieną apgyvendintą asmenį iš Ukrainos siūloma mokėti 150 eurų, už kiekvieną paskesnį, apgyvendintą tame pačiame būste – po 50 eurų per mėnesį. Išmokos dydis nepriklausys nuo to, kurioje Lietuvos vietoje yra būstas, kuriame apgyvendinti ukrainiečiai.

„Dėkojame visiems Lietuvos žmonėms, kurie suteikia gyvenamąją vietą nuo karo siaubo pabėgusiems ukrainiečiams ir siūlome jiems kompensaciją. Siekiame, kad nuo karo siaubo iš Ukrainos bėgantys žmonės sklandžiai integruotųsi mūsų šalyje, apsigyventų ne tik Lietuvos didmiesčiuose, bet ir regionuose, miestuose ir miesteliuose, kuriuose yra darbo vietų bei švietimo ir ugdymo galimybių ukrainiečių vaikams“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

„Nuo pirmos karo pabėgėlių iš Ukrainos registracijos dienos neatsistebėjome Lietuvos žmonių gerumu, už kurį nepaliauju dėkoti. Nors numatėme trumpalaikes priemones – iki 72 val. nakvynės galimybę ir registracijos centruose nakvynei čia lieka retas. Mūsų žmonės dalijasi su ukrainiečiais viskuo, ką turi – namais, duona ir vandeniu. Tačiau mūsų žmonės verti daugiau, nei padėka, ypač tuo atveju, jeigu karas užtruks ir rūpesčiais reikės dalintis ilgai“, – sako vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Kompensacija siekiama paskatinti būstų ar kitų tinkamų gyventi patalpų savininkus suteikti apgyvendinimą ukrainiečiams ir padidinti gyvenimo vietų pasiūlą. Pirmą mėnesį nuo karo pabėgusius ukrainiečius gyventojai ir verslas turėtų priimti neatlygintinai, o kompensacija būstų ir patalpų savininkams būtų mokama nuo antro mėnesio, bet ne daugiau kaip už 3 mėnesius t. y. kol ukrainiečiai integruosis į darbo rinką ir nuomą už būstą galės susimokėti patys.

Norėdami gauti kompensaciją, būstų ir patalpų savininkai turės kreiptis į savivaldybės administraciją, kurioje registruotas būstas ar kitos gyventi tinkamos patalpos. Prašymus dėl kompensacijos bus galima teikti nuo balandžio 1 d.

Šiuo metu, bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis ir pasitelkus pilietines iniciatyvas, ukrainiečiai nukreipiami apsigyventi ten, kur yra geriausios gyvenimo sąlygos ir galimos darbo vietos bei galimybės vaikams mokytis, atsižvelgiama ir į tai, kur apsistoję jų artimieji bei draugai.

Ukrainiečiams pagalbą teikia Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos, Lietuvos Carito, Maltos ordino pagalbos tarnybos, organizacijos „Gelbėkit vaikus“ mobiliosios komandos. Šių komandų savanoriai pagelbsti, jei reikia būtiniausių paslaugų ar daiktų, ieškant darbo, surandant vaikams ugdymo įstaigas. Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ komandos padeda vaikams ir nėščiosioms.

Siekiant sumažinti nuo karo pabėgusių žmonių socialinę atskirtį, laikinąją apsaugą gavusiems ukrainiečiams bus skiriama socialinė parama.

SADM inf.