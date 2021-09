Nuo rugsėjo 16 d. – griežtesni reikalavimai lašišų ir šlakių sezoninei žvejybai

Aplinkos ministerija primena, kad nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. galios griežtesni lašišų ir šlakių žvejybos reikalavimai. Šiuo metu daugiausia šių žuvų migruoja Nerimi aukštyn į mažesnes upes, todėl tam tikrose upių atkarpose visi žvejai, nesvarbu, kokias žuvis, kokiais masalais ar įrankiais žvejos, privalo įsigyti žvejo mėgėjo kortelę lašišų žvejybai.

Upių atkarpos, kuriose taikomi reikalavimai įsigyti žvejo mėgėjo kortelę lašišų žvejybai, nurodytos Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 3 priede. Praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką), žvejoti išvardintų upių ruožuose draudžiama. Be to, draudžiama žvejoti lašišų ir šlakių migracijai svarbiose upių vietose, nurodytose Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 5 ir 6 prieduose.

Atkreipiame dėmesį, kad Vilnios upėje nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos ir Žeimenoje nuo žiočių iki Lakajos žiočių privaloma paleisti visus sugautus kiršlius, marguosius upėtakius, lašišas ir šlakius. Vilnios upėje nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos draudžiama žvejoti natūralios kilmės masalais ir naudojant daugiau kaip vieną vienšakį kabliuką.

Žvejo mėgėjo kortelė suteikia teisę sugauti vieną šlakį arba lašišą kortelėje nurodytoje upės atkarpoje. Sugavus šias žuvis Nemune ar kitoje upėje, kurioje jų žvejyba neorganizuojama (neišduodamos žvejo mėgėjo kortelės), privaloma jas paleisti. Taip pat privaloma paleisti visas sugautas lašišas ir šlakius nuo spalio 1 d. iki spalio 15 d., net jei žvejojama turint žvejo mėgėjo kortelę.

Vaikams iki 16 metų, pensininkams ir neįgaliesiems netaikomas reikalavimas turėti žvejo mėgėjo kortelę, tačiau jie gali žvejoti tik nenaudodami dirbtinio masalo ar žuvelės, o atsitiktinai sugautą lašišą ar šlakį privalo paleisti.

Žvejo mėgėjo kortelę privaloma turėti žvejybos vietoje. Sugavus ir nepaleidus atgal į vandens telkinį lašišos ar šlakio, ne vėliau kaip per 5 minutes žvejo mėgėjo kortelėje nurodytoje vietoje turi būti nuplėšta jos dalis. Nuplėšta žvejo mėgėjo kortelė teisės žvejoti nesuteikia. Per vieną žvejybą leidžiama sugauti vieną lašišą arba vieną šlakį, ne mažesnius kaip 65 cm.

Sugavus lašišą ar šlakį privaloma el. paštu info@am.lt (jeigu žvejo mėgėjo kortelė įsigyta per sutartį su Aplinkos ministerija sudariusius platintojus) arba per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą ALIS (jeigu žvejo mėgėjo kortelė įsigyta per ALIS) pateikti ataskaitą, nurodant žvejybos datą, upės ruožą, kuriame sugauta lašiša ar šlakis, sugautos žuvies rūšį, kiekį, kitus, žvejo nuomone, svarbius duomenis.

Ataskaitą galima pateikti ir SMS žinute trumpuoju numeriu 1769 (jeigu žvejo mėgėjo kortelė įsigyta per ALIS) nurodant rūšies kodą (lašišai – LAS, šlakiui – SLA), kiekį ir žvejo mėgėjo kortelės numerį.

Žvejojant Neryje žemiau Jonavos J. Ralio gatvės tilto ir Nemune išvardintųjų žvejybos apribojimų nėra – žvejoti galima laikantis bendrų Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų. Nemune nuo liepos 1 d. iki gruodžio 1 d. draudžiama žvejoti Taisyklių 6 priede išvardintuose ruožuose.

Žvejo mėgėjo kortelę, kuri išduodama vienai dienai ir kainuoja 2,5 euro, galima įsigyti per ALIS, interneto portalą „Tiketa“ , loterijos „Perlas“ terminaluose ir „Maxima“ parduotuvių kasose.

Aplinkosaugininkai kviečia visus gyventojus ir žvejus, pastebėjusius brakonieriavimo atvejus, nedelsiant pranešti Aplinkos apsaugos departamento Pranešimų priėmimo tarnybos telefonu 8 (5) 273 2995 arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.