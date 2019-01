Tęsdami išvykas po rajono seniūnijas, rajono savivaldybės vadovai lankėsi Dusmenyse ir Onuškyje. Jie domėjosi, kokiais rūpesčiais ir ateities planais gyvena seniūnijų gyventojai, ko labiausiai pasigenda, kokius puoselėja lūkesčius.

Dusmenyse ir Onuškyje su gyventojais susitiko rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, merės pavaduotoja Marija Puč, savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius, Onuškio seniūnė Zita Aniulienė.

Dusmenų kaimas bene tolimiausias taškas rajono savivaldybės žemėlapyje. Tačiau nėra užkampis, nes kaimo gyventojus suburia prieš kelerius metus duris atvėrę šviesūs bendruomenės namai, kuriuose įsikūręs kultūros centras, biblioteka, medicinos felčerės punktas. Dusmenyse aktyviai veikia dramos mėgėjai, čia rengiama garsi tradicinė Oninių šventė, vyksta minėjimai ir koncertai. Dusmeniškiai pernai minėjo svarbias datas – bažnyčios 200-ąsias ir kaimo 525-ąsias metines.

Tačiau susirinkę gyventojai daugiau kalbėjo ne apie šventes, o kasdieninius savo rūpesčius. Jų žodžiais, pagrindinėje kaimo gatvėje reikėtų įrengti greičio mažinimo kalnelius, nes krovininiai automobiliai lekia per kaimą dideliu greičiu ir dusmeniškių saugumui kelia pavojų. Seniūnė Z. Aniulienė pastebėjo, kad per praėjusius metus kaimas žymiai pašvarėjo, nes iš įvairių teritorijų išvežta net kelios dešimtys tonų stambiagabaričių atliekų, susikaupusių per kelis dešimtmečius.

Iš Dusmenų, pabendravus su gyventojais ir pasukus Onuškio link, pirmiausia aplankyta Donato Malinausko gimnazija. Jos direktorė Rima Blikertienė pristatė gimnazijos gyvenimą ir veiklą, pasidžiaugė, kad moksleiviams pernai nupirkta naujų kompiuterių, įrengta išsvajota krepšinio aikštelė, atnaujintas mokytojų kabinetas. Pedagogai tikisi savivaldybės paramos atnaujinant ir stadioną.

Gimnaziją lanko per 130 moksleivių, auga ir mažųjų pamaina jaukiame vaikų darželyje, kurį lanko apie 30 mažylių. Pasak direktorės, pernykštė Vasario 16-oji, Lietuvos šimtmečio diena, buvo išskirtinė ir mokyklai, ir miesteliui. Onuškyje yra palaidotas Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataras Donatas Malinauskas, tad iškilmėse visada dalyvauja jo giminaičiai, artimai bendraujantys su gimnazija.

Rajono vadovai apsilankė ir Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, kurioje šiuo metu gydosi per 50 garbaus amžiaus ar neįgalių žmonių. Su daugeliu jų pabendrauta, išklausytos skaudžios gyvenimo istorijos, išgirsta ir padėkos žodžių, kad šioje medicinos įstaigoje jiems saugu, šilta, suteikiama medicinos pagalba ir virtuvėje pagaminamas skanus maistas. Pasak ligoninės direktorės Editos Stasiūnienės, nemažai sustiprėjusių pacientų, čia atgavę jėgas, pavasariop sugrįžta atgal į savus namus.

Onuškio gyvenimas neatsiejamas nuo aktyvios kultūros veiklos. Kultūros namų darbuotojos Liuda Korsanovienė ir Nijolė Mikalauskienė, kaip visada šiuo metu, jau rengiasi Užgavėnėms, paruošusios naujų kaukių. Kultūros darbuotojos svajoja įsirengti specialią Užgavėnių kaukių bei personažų, kurių turi sukaupusios bei pasigaminusios dar nuo 1995 metų, ekspoziciją, mokyti jaunimą kaukes gaminti pagal senuosius tradicinius būdus. Onuškio kultūros kraštovaizdį gražiai papildo ir pernai atnaujinta, šviesi ir jauki biblioteka, kuri gali nustebinti ir didmiesčio gyventojus.

Vakarop Onuškio kultūros namų salėje susirinkę gyventojai šiltai, net su humoru, dalijosi savo mintimis ir rūpesčiais. Žmonės pageidavo, kad gatvės ir keliai būtų dažniau žvyruojami, daugiau jų asfaltuojama, aptarė kitas aktualias problemas. Onuškiečiai tvirtino, kad tiekiamo vandens kokybė galėtų būti geresnė, todėl jam valyti būtina pastatyti nugeležinimo įrenginius.

„Dėkoju visiems onuškiečiams ir dusmeniškiams už susitikimus ir nuoširdžius pokalbius, patarimus, pastebėjimus, keliamus klausimus. Gyvenamą aplinką pirmiausia kuria čia gyvenantys ir dirbantys žmonės, todėl drąsiai sakau, kad Onuškio seniūnija tai didelė bendruomenė, kurioje draugiški, darbštūs, paslaugūs ir optimistiški žmonės“, – susitikimus apibendrino savivaldybės merė E. Rudelienė.

Trakų rajono savivaldybės informacija