Originaliausio mąstymo nominacija respublikiniame konkurse

Konkurso nominantas Jonas Petrokas ir vertinimo komisijos narys Oliver Wu, Britanijos ambasados sekretorius

politikos reikalams

Lietuvos valstybingumo paminėjimo išvakarėse įvyko respublikinis viešosios kalbos konkursas LCC tarptautiniame universitete Klaipėdoje. Konkursas buvo dedikuotas temai, kuri dabar aktuali globaliai:,,Relations between nations are too important to be left to governments alone”. Šiame konkurse buvo skiriamos penkios nominacijos.

Vienas iš laureatų tapo Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos abiturientas Jonas Petrokas (4 b kl.), kurio pasakyta angliška kalba “Establishing Equilibrium” buvo įvertinta originaliausio mąstymo respublikine nominacija. Jono Petroko pasakyta kalba LCC universiteto vertinimo komisijos buvo emocingai įvertinta ,,A fantastic job!”. Didžiuojamės mūsų abituriento originaliu, analitišku mąstymu ir intelektualiu dalyvavimu konkurso diskusijose anglų kalba. Jonas Petrokas pelnė labai aukštą įvertinimą ir garbingai garsino Trakų Vytauto Didžiojo gimnaziją.

Jono Petroko mintys apie respublikinį konkursą: ,,Sakoma, kad gera knyga gali pakeisti gyvenimą, bet aš manau, kad galimybę keisti gyvenimą turi tik pats žmogus, knyga gali pakeisti tik požiūrį, būtent taip man ir atsitiko. Anglų kalbos mokytojai pasiūlius dalyvauti viešojo kalbėjimo konkurse LCC tarptautiniame universitete Klaipėdoje sutikau be ilgų svarstymų, tik tada dar nesupratau šio renginio reikšmingumo kaip respublikinio konkurso ir poveikio mano anglų kalbos mokymuisi.

Pagrindinė tema – ,,Relations between nations are too important to be left to governments alone”. Tema politinė, todėl, atsižvelgiant į dabartines negandas, vyraujančios temos konkurso dalyvių kalbose buvo aiškiai nuspėjamos. Tačiau mokytojos patartas, o ir pats nemėgstantis eiti žinomais keliais, pasirinkau šią temą atskleisti universaliau ir pavadinau ,,Establishing Equilibrium”. Per du mėnesius iš idėjos gimė tekstas, nušlifuotas ir išraižytas su didžia atsarga ir atidumu, per dvi savaites tekstas įgavo balsą, emocijas ir gyvybę. Liko tik išdrįsti, juk tai ir buvo mano tikslas. Konkurso dieną, jau prasidėjus atrankai taip lauktas ir tikėtasis stresas virto šypsena, su šypsena aš pasakiau ir kalbą, ir ką sakiau, tuo tikėjau. Šypsnis teisėjos veide atspindėjo manąjį, mano užsidegimas įkvėpė ir kitus. Finalinių kalbų išklausius jaučiau, kad manęs dar kažkas laukia, kad šventė dar gyva. Gavau nominaciją už orginaliausio mąstymo kalbą. Tačiau pirmiausia buvau laimėtojas, nes įveikiau save. Manau, kad ši, vadinkime, sėkmės istorija parodo, kad kitų išmintas takelis veda prie tų pačių tikslų, o pasukęs iš takelio rasi sėkmę.

Kalbos ,,Establishing Equilibrium” (Jonas Petrokas) santrauka lietuvių kalba:

Angliška viešoji kalba, įvertinta nominacija už originaliausią mąstymą, aktualizuoja įtemptą žmonijos egzistencijos laikotarpį ir neatsakingą elgesį su gamta. Kai įprasta pasaulio tvarka ima griūti, žmonija ieško protingų sprendimų ir bando atkurti tarptautinę pusiausvyrą. Klausytojams primenamas Graikijos įstatymų leidėjas Solonas, kuris laikomas demokratijos pradininku ir postuluojama, kad tauta turi suvokti savo teisę ir privalo būti budri ir atsakinga ne tik už savo, bet ir kitų tautų gerovę. Įžvelgiama įdomi paralelė tarp neapibrėžtumo teorijos kvantinėje fizikoje ir žmonių elgesio tendencijų. Kalba baigiama pamąstymu ar žmonija iš prigimties turi gebėjimą sėkmingai bendrauti, nors harmonija išlieka atkaklia siekiamybe.

Nuoroda į anglišką viešąją kalbą “Establishing Equilibrium” (by Jonas Petrokas): https://docs.google.com/document/d/1k2of4fQZYZF9VfsD31AL0yA8YVKJuMrdF_jxBlrELIw/edit?usp=sharing

Jūratė Budvydienė,

anglų kalbos mokytoja metodininkė

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija