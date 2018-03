Šios savaitės pradžioje vaikščioti Klevų alėjoje esančiu šaligat­viu (Lentvaryje) buvo nemalonu, nes ant jo telkšojo nuo druskos aptirpusio sniego košė. Nors šalčio nebuvo ir sniegas ant šaligatvio nebuvo sušalęs, bet jis nebuvo nuvalytas, o gausiai pasūdytas. Dalis šaligatvio šalia seniūnijos buvo nuvalyta, o einant toliau, parduotuvės „Norfa“ link, pėstiesiems teko klampoti per sūrią sniego pliurzą. Niekam ne naujiena, kad tokia sūri košė kenkia avalynei, šalia augantiems medžiams, be to tirpstant sniegui sūrus vanduo patenka į šalia gatvės tyvuliuojantį ežerėlį ir pražūtingai veikia ten esančias žuvis ir kitą gyvūniją bei augaliją.

Būtų galima pateisinti tokį besaikį druskos bėrimą ant šaligatvių, kai jie apledėję, bet kai druska beriama tiesiog ant ką tik iškritusio ir nenuvalyto sniego, tai jau nepateisinama.

Paskambinus į bendrovę „Trakų paslaugos“, kuri rūpinasi Lentvario miesto gatvių ir šaligatvių priežiūrą, meistras Povilas Monkevičius paaiškino, kad šią Klevų alėjos gatvės dalį valo neseniai į darbą priimta darbininkė ir dėl patirties stokos darbą atliko nekokybiškai. Jis pažadėjo šaligat­vių valytojų darbą kontroliuoti griežčiau.

Kęstutis PETKŪNAS

Autoriaus nuotr.