Pacientai galės patys pasirinkti norimą kompensuojamąjį vaistą

Šiandien Vyriausybė pritarė Seimo narių siūlymui dėl Farmacijos įstatymo pakeitimų. Vienas iš reikšmingų siūlomų pakeitimų – įtvirtinti galimybę pacientui, pirmą kartą arba po 12 mėnesių laikotarpio pakartotinai paskyrus vaistą, rinktis ne tik pigiausią kompensuojamąjį vaistą, bet ir kitą, įrašytą į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną.

Tai reiškia, kad net ir įsigijęs ne pigiausią vaistą, pacientas turės sumokėti ne visą vaisto kainą kaip yra dabar, o tik priklausančią vaisto priemoką. Tokiu būdu bus užtikrinta paciento teisė rinktis gydymą, naudotis sveikatos draudimo garantuojamomis teisėmis.

Be to, Farmacijos įstatymo projektu nustačius, kad Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynas tvirtinamas du kartus per metus, bus sudarytos geresnės sąlygos užtikrinti nepertraukiamą kompensuojamųjų vaistų tiekimą ir geresnį kompensuojamųjų vaistų prieinamumą ir pasirinkimą pacientams.

Farmacijos įstatymo pakeitimai, kuriems šiandien pritarė Vyriausybė, artimiausiu metu bus svarstomi Seimo Sveikatos reikalų komitete.

SAM Spaudos tarnyba