Padėkime stokojantiems: prasideda „Maisto banko“ akcija

Penktadienį ir šeštadienį didžiuosiuose prekybos tinkluose prasidės tradicinė 33-ioji „Maisto banko“ akcija. Renginys vyks 73 skirtingose Lietuvos vietovėse, 379 parduotuvėse, paramą savo globojamiems žmonėms rinks 332 skirtingos organizacijos ir 7000 savanorių.

Planuojama, jog suaukota parama pasieks 35 tūkstančius sunkiau gyvenančių žmonių.

Aukoja ir patys kadaise gavę paramą

Jau daugiau nei dvidešimt metų vykstantis didžiausias Lietuvoje dosnumo renginys kilniam tikslui sutelkia šimtus nevyriausybinių organizacijų, tūkstančius savanorių ir aukotojų iš visos Lietuvos. „Maisto banko“ vadovas Simonas Gurevičius pastebi, kad su šia akcija jau užaugo ištisos kartos. „Pastebime, kad dažnai aukoja jaunos šeimos, tėvai pasakoja, jog puikiai atsimena, kaip patys akcijoje dalyvaudavo dar būdami vaikais, todėl gebėjimą pasidalinti bei padėti nori įskiepyti ir savo atžaloms. Akciją dar labiau įprasmina žmonės, kurie aukodami produktų krepšelį padėkoja ir prisipažįsta, kad parama maistu kažkada buvo teikiama jiems patiems ar artimiesiems.“

Miroslavas Baranovas. Nuotrauka Martyno Siruso

Jau aštuonerius metus „Maisto banke“ savanoriaujančiam Miroslavai Baranovui labiausiai įsiminė aukojantys senjorai, kurie dažnai ne viską gali įsigyti, o kartais ir patys stipriai skursta. „Kartą, vykstant produktų rinkimo akcijai, prie parduotuvės įėjimo stovėjo senyva, skurdžiai atrodanti moteris, kuri prašė iš žmonių pinigų. Mes, savanoriai, girdėjome, kad daug kas pro ją praeidami mėtė skaudžias replikas, svarstė, kur ji dės surinktus pinigus. Jau vakarėjant moteris nuėjo į prekybos centrą, prikrovė pilną krepšelį maisto, už jį sumokėjo ir atnešė paaukoti mums. Visi buvome apstulbę, juk buvo akivaizdu, kad jai pačiai reikia pagalbos, tačiau ši pasakė: „Tegul niekas daugiau neatsiduria tokioje situacijoje kaip aš, prašau paimkite tai“. Tai tik vienas iš pavyzdžių, bet manau, kad jis puikiai atsako į klausimą, kodėl svarbu susitelkti ir aukoti – kad nei vienas neatsidurtų skurstančiųjų vietoje“.

Maisto trūksta, o prašančiųjų pagalbos skaičius didėja

Per metus „Maisto bankas“ stokojantiems išdalina 9000 tonų maisto, daugiau nei pusė – nuo iššvaistymo išsaugotas geras maistas, kurį organizacija surenka iš prekybos tinklų, gamintojų, logistikos įmonių, maitinimo įstaigų. „Nors per metus surenkamo ir išdalinamo maisto skaičiai atrodo labai dideli, tačiau pastaruoju metu iš prekybos tinklų gaunamų paskutinės dienos galiojimo maisto produktų kiekiai labai sumažėjo, o poreikis maistui nuolat auga. Prasidėjus šaltajam sezonui ir išlaidų patiriama daugiau – reikalingi šiltesni drabužiai, tenka mokėti už šildymą, žmonės priversti rinktis maistas ar šiltesni batukai vaikui, maistas ar vaistai, ir net darant tokį pasirinkimą tenka prašyti pagalbos. Be to ne visi turi galimybes dažniau atvykti iki mūsų paramos dalinimo punktų, todėl prašo ilgiau galiojančių maisto produktų, o jų savo rezerve jau nebeturim,“ – pasakoja „Maisto banko“ direktorius S. Gurevičius.

Giedrė Šedbarienė. Nuotrauka Dariaus Pavalkio

Jam pritaria ir dešimt metų „Maisto banko“ akcijoje dalyvaujančios Šakių organizacijos „Namai visiems“ vadovė Giedrė Šedbarienė. „Maistu remiame apie tris šimtus žmonių. Vieni gauna paramą kasdien valgydami labdaros valgykloje, kitus maistas pasiekia paramos paketais. Kadangi labiausiai remiame vyresnio amžiaus žmones ir neįgaliuosius, už juos paramos dažnai paprašo kaimynai, socialiniai darbuotojai, kiti nepriteklių pastebėję žmonės. Tokių prašymų skaičius tendencingai didėja, todėl iš „Maisto banko“ akcijoje žmonių suaukotų produktų ruošiame atsargų rezervą keliems mėnesiams į priekį ir sulaukę pagalbos prašymo padėti čia ir dabar tai darome. Tad „Maisto banko“ akcija mūsų organizacijai ypač reikšminga pagalba“.

Apie maisto poreikį papasakos savanoriai Nors aukoti prašoma įvairių ilgo galiojimo maisto produktų, akcijos organizatoriai informuoja, kad apie konkretų kiekvienos organizacijos poreikį papasakos parduotuvėje esantys savanoriai. „Neįgaliesiems dažniau reikia lengviau pagaminamo maisto, pavyzdžiui, įvairių konservų, tačiau jų daug mažiau gali suvartoti vaikus globojančios organizacijos, todėl atėjus į parduotuvę apie reikalingiausius maisto produktus geriausiai papasakos akcijoje paramą renkančios organizacijos savanoriai“ – sako S. Gurevičius.

Simonas Gurevičius. Nuotrauka Martyno Siruso

„Maisto banko“ akcija parduotuvėse vyks šį penktadienį nuo 15 iki 20 val. ir šeštadienį nuo 10 iki 20 val. Pirkėjai kviečiami aukoti ilgo galiojimo maisto produktus arba lėšas skambinant tel. 1343 (auka 3 eurai), taip pat prekybos tinkluose „IKI“ ir „Maxima“ nuskenuojant savanorio įteiktą skrajutę. Praėjusios akcijos metu surinkta 342 tūkstančiai vienetų maisto produktų, kurie išdalinti 33613 stokojančių šalies gyventojų ir nuo karo pabėgusių ukrainiečių.