Pagrindinis Kalėdų patiekalas

Kalėdos – tai emocijos ir džiaugsmas, kuriuos suteikiame vieni kitiems; tai šiluma ir kokybiškas laikas glaudžiame šeimos rate. Tačiau

koronavirusas keičia Kalėdų tradicijas ir įpročius. Šventinę kalėdinę nuotaiką šiuo sudėtingu laikotarpiu stengiamės perteikti įvairiais įmanomais būdais. Sukuriame namų jaukumą, daliname savo dėmesį ir su tais, kurie turi mažiau. Juk tikrasis Kalėdų džiaugsmas ir yra dalintis. Taip pat dalinamės maistu prie bendro stalo. Valgiai – ne šventės pagrindas, tačiau tai yra malonus jos priedas. Švente turi mėgautis visi, todėl maisto ruoša negali būti pernelyg sudėtinga ar atimanti labai daug laiko bei jėgų. Nuotaika kur kas svarbiau už pilnutėlį stalą.

Manau, svarbiausias valgis per Kalėdas yra karštas patiekalas. Tad į orkaitę pašaukite iš anksto paruoštą pagrindinį patiekalą ir pasirūpinkite garnyru, užkandžiais ir desertu. O kokios Kalėdos be keptos vištos? Daugelis turi tradiciją kepti vištą per Kalėdas, tuo tarpu siūlau išbandyti iškepti viščiuką, tačiau ne paprastą, o kukurūzinį.

Kukurūziniai viščiukai – tradicinis pietvakarių Prancūzijos maispoularde arba vokiškas kikoka produktas. Viščiukai auginami laisvėje, lesinami kukurūzais bei kitu augaliniu maistu. Būtent dėl jų šėrimo kukurūzais susiformuoja geltona paukštienos mėsa, ji labai minkšta ir sultinga, švelnaus skonio. Kukurūziniai viščiukai turi unikalų saldų skonį ir laikomi delikatesu. Taigi, siūlau paruošti Kalėdoms lengvai paruošiamą, tačiau išskirtinio skonio patiekalą. Vištienos privalumas yra tas, kad galite ją paruošti šimtais skirtingų būdų per daug nepavargdami. Vištiena visada yra puikus sprendimas, norint greitai paruošti maistą ir papietauti.

Jums reikės: kukurūzinio viščiuko, 5 šaukštų grūdinių garstyčių, poros šaukštų medaus ir ypač tyro alyvuogių aliejaus, šalotinio svogūno, pusės citrinos, poros šakelių šviežio rozmarino, jūros druskos, žiupsnelio maltų juodųjų pipirų.

Garnyrui reikės: bulvių, sald ž i ų j ų b u l v i ų , morkų, alyvuogių aliejaus, balzaminio acto, bulvių prieskonių, druskos, pipirų.

Gaminimas. Kukurūzinį viščiuką nuplaukite ir švelniai nusausinkite. Išvalyto viščiuko vidų gerai įtrinkite druska ir pipirais, įdėkite nuluptą svogūną, citrinos skilteles ir šviežio rozmarino. Uždarykite angą ir sandariai susiųskite kepimo siūlu, kad kepant nesudegtų ir neišbėgtų skystis. Vištienos viršų aptepkite garstyčių, medaus ir alyvuogių aliejaus mišiniu. Viščiuką palikite šaltai marinuotis visą parą. Bulves ir morkas nuplaukite, nuvalykite ir neluptas perpjaukite per pusę arba skiltelėmis. Užpilkite šaltu vandeniu ir palikite šaltai. Kalėdų dieną sudėkite jas į kepimo popieriumi išklotą kepimo indą, pašlakstykite alyvuogių aliejumi ir pabarstykite bulvių prieskoniais bei druska. Morkas dar paskaninkite balzaminiu actu. Viščiuką padėkite ant grotelių ir kepkite iki 220°C temperatūros įkaitintoje orkaitėje 10 minučių. Tada sumažinkite kaitrą iki 180°C temperatūros ir apačioje po grotelėmis su viščiuku padėkite kepimo indą su bulvėmis. Žinoma, galite kepti viską ir vienoje skardoje. Kepkite maždaug valandą. Išėmus iš orkaitės viščiuką uždenkite folija ir leiskite pailsėti 15 minučių. Patiekite su keptomis bulvėmis ir morkomis, pabarstykite šviežiais rozmarino lapeliais, puoškite apelsinais.

Šeimos tradicijas kurkite patys! Gaminkite skaniausius patiekalus, džiaukitės būdami su šeima,

mėgaukitės gurmaniškais skoniais. Gražių švenčių!

P. S. Druskos, pipirų ir kitų gyvenimo prieskonių pagal skonį. Linkiu, kad laimės prieskonio ateinančiais metais nepritrūktumėte!

Jolanta VELIČKIENĖ,

maisto technologė, technologijų edukologė,

amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ maitinimo paslaugų profesijų mokytoja