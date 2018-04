Trumpa Trakų karališkojo teatro istorija

Trakų Karališkasis teatras įkurtas 1991 m. Per tą laikotarpį pastatyta per tris dešimtis spektaklių, kuriuose vaidino per 50 aktorių. Teatras dalyvavo daugelyje mėgėjų teatrų festivalių Lietuvoje (Palanga, Birštonas, Jonava, Kretinga ir kt.) ir užsienyje (Lenkija, Baltarusija, Norvegija). Taip pat prisidėjo organizuojant pirmąjį Šiaurės Europos šalių mėgėjų teatrų festivalį Trakuose. 2017 m. aktoriai buvo išvykę gastrolių į Gruziją. Už savo veiklą teatras ne kartą buvo įvertintas įvairiomis nominacijomis, pvz., „Ryškiausias sezono vyro epizodinio vaidmens atlikėjas“ ir „Ryškiausia sezono scenografija“ ir kt.

Trakų rajono gyventojai mielai susirenka pasidžiaugti humoristiniais aktorių sugebėjimais, žiūrovų salės būna pilnos, daug kas ateina pasižiūrėti vaidinimų ne po vieną kartą. Teatro lankytojai jau yra pamėgę linksmus vaidinimus tokius kaip V. Korostyliovo,

G. Nachucrišvilio „Pirosmani“ (rež. Levan Sepašvili), Liudvikos Didžiulienės–Žmonos „Lietuvaitės“ (rež. Vytautas Mikalauskas) ar Rėjaus Kūnio „Per daug vedęs taksistas“ (rež. Robertas Čuta) ir nekantriai laukia naujų.

Spektaklis „Našlės“ – apie gyvenimą ir mirtį

Kovo 27-oji –Tarptautinė teat­ro diena, kuri minima nuo 1962 m. Teatro diena paskelbta švente XI-ajame Tarptautinio teatro instituto kongrese, vykusiame Vienoje. Ta proga antradienį Trakų karališkojo teatro aktoriai nutarė švęsti profesinę šventę scenoje. Žiūrovams buvo parodytas spektaklis „Našlės“ (rež. R. Čuta) pagal žymaus lenkų dramaturgo ir satyriko Slavomyro Mrožeko kūrinį. Pirmajame veiksme istoriją žiūrovas išvysta moterų, o antrojoje – vyrų akimis. Į kavinę atėjusios dvi ką tik vyrus palaidojusios našlės pliurpia, kokie buvo jų nevykę vyrai. Našlės atėjo į kavinę susitikti su savo meilužiais. Jie neateina, nes, paaiškėja, kad ir meilužiai šiandien palaidoti: vienos našlės miręs vyras buvo antros našlės meilužis, o antros našlės vyras buvo pirmosios meilužis. Pasirodo, jie kovėsi tarpusavy dvikovoje. Tada į kavinę ateina ir trečia našlė. Antroje dalyje parodoma šios istorijos retrospektyva žvelgiant vyrų akimis.

Trakų karališkojo teatro aktoriai Irena Jocienė (I našlė), Danutė Juraitienė (II našlė), Elžbeta Voitiulevič (III našlė), Tomas Antananvičius (I vyras), Giedrius Jakubauskas (II vyras), Robertas Čuta (padavėjas vaidinimu perteikė skirtingus vyrų ir moterų požiūrius į gyvenimą.

Po vaidinimo žiūrovai negailėjo aktoriams aplodismentų. Trakų kultūros rūmų direktorius Edvard Keizik pasveikino aktorius Tarptautinės teatro dienos proga ir įteikė jiems dovanų. Taip pat žiūrovai buvo kviečiami dalyvauti loterijoje ir laimėti kvietimą į balandžio 15 d. Trakų kultūros rūmuose vyksiančią Trakų karališko teatro spektaklį „Piršlybos ir vestuvės“ pagal Antono Čechovo kūrinį. Burtu keliu prizą laimėjo Inga Mizeikienė.

Balandžio 15-ąją – Tarptautinę kultūros dieną – švęsime kartu su Trakų karališkuoju teatru. Laukia pilna salė žiūrovų ir nuotaikinga premjera „Piršlybos ir vestuvės“.

Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ

Aleksandro Aziulevičiaus nuotr.