Policijai siekiant, kad pareigūnai mažiau sėdėtų kabinetuose, o būtų arčiau žmonių, buvo priimtas sprendimas įsigyti mikroautobusus. 114 tokių mobiliuosius komisariatus atstojančių specialiosios paskirties automobilių jau greitai pasirodys gatvėse.

Visi automobiliai šiuo metu yra surenkami nedidelėje šalia Vilniaus esančioje gamykloje. Lietuvos policijos departamento paskelbtą konkursą, kurio vertė yra 4,9 mln. eurų, laimėjo „Altas komercinis transportas“. Vieno automobilio kaina be PVM siekia 35470 eurų. Kompanijos generalinis direktorius Edvardas Radzevičius patikino, kad visi „Volkswagen Transporter“ pagrindu surenkamų 114 automobilių bus paruošti greičiau nei per 10 savaičių.

Įrengtas patogiam darbui

Naujieji automobiliai bus aprūpinti pagrindinėmis kasdieniam policijos darbui būtinomis priemonėmis: juose bus sukurtos darbo vietos keturiems policijos pareigūnams, kurie nevažiuodami į komisariatą galės iš karto surašyti protokolą ar atlikti kitus būtinus veiksmus. Automobiliuose bus įrengtos ir mini areštinės, kuriose bus galima laikinai laikyti iki dviejų pažeidėjų, taip pat įrengtos specialios nišos ginklams, neperšaunamoms liemenėms ar vadinamiesiems „ežiams“ laikyti. Visuose automobiliuose bus elektros lizdai, kondicionieriai, specialus apšvietimas, vaizdo kameros viduje ir išorėje. Inžinieriams įgyvendinant policijos užsakymą iš pradžių buvo pagamintas prototipas, o vėliau jo pagrindu ir kiti automobiliai. Gamyba vyksta specialiai šiam projektui parengtoje linijoje, į kurią kas tris valandas vienas automobilis įvažiuoja ir vienas iš jos išvažiuoja.

Filmuos aplinką ir vidų

Projekto vadovas Julius Kazlauskas atkreipė dėmesį, kad dėl integruotų į kėbulą švyturėlių mikroautobusas yra aerodinamiškas. Automobilio salone galima rasti daugiafunkcinę sėdynę su nišomis daiktams susidėti, taip pat čia įrengta stalas, dokumentų dėtuvės. Prietaisų skydelis buvo perdarytas, tačiau lyginant su gamykline įranga skirtumas nėra labai pastebimas.

J. Kazlausko teigimu, tai padaryta specialiai – buvo siekiama, kad pareigūnai galėtų kuo greičiau priprasti prie aplinkos. Automobiliuose montuojamos įsigytos radijo ryšio stotelės su vaizdo ir garso įrašymo įranga, taip pat net keturios vaizdo kameros. Viena 360 laipsnių kampu filmuoja, kas vyksta priekyje, kiek kuklesnė kamera seka vaizdą gale. Dar dvi kameros sumontuotos salone: viena bendroje salono erdvėje, o antra – suimtų asmenų transportavimo skyriuje.

Salonas – atsparus vandalams

J. Kazlaukas pažymėjo, kad automobilio salone neretai pabuvos sunkiai prognozuojamo elgesio žmonės, todėl jis buvo projektuojamas taip, kad būtų atsparus vandalizmui. Daugiausiai tam buvo naudojamas šiluminiu būdu formuojamas plastikas. „Visų sienų vidinė danga atitinka kėbulo formą ir yra hermetiška. Taip pat jos maksimaliai sutvirtintos“, – dėstė projekto vadovas.

Stogo dangai buvo naudojamas plonas, bet labai tvirtas plastikas. Taip pat salone galima rasti ir stiklo pluošto apdailos detalių. Ši vieta, anot J. Kazlauko, įrengta taip, kad sienos net patys agresyviausi asmenys negalėtų nieko sulaužyti ir neturėtų galimybės susižaloti patys. „Čia nieko negalima išlaužti, išplėšti ar išspirti. O tam, kad nesižalotų patys – visi kampai suapvalinti“, – aiškino projektuotojas. Saugos diržai šiame skyriuje taip pat nėra montuojami. J. Kazlauskas sakė, kad to tiesiog nereikalauja taisyklė. Be to, kiltų rizika, jog keleiviai pasismaugs ar kitaip susižalos.

Šaltinis: www.lrytas.lt