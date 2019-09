Parodos „300 chaoso sluoksnių“ atidarymas Trakuose

1989–2000 m. dirbo šilkografijos kooperatyve „Grafika“, spausdinusiame vizualinę produkciją Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui, Techninės estetikos institute, laikraštyje „Respublika“, įvairiose dizaino ir reklamos agentūrose. Šiuo metu dirba laikraštyje „Verslo žinios“ vyriausiuoju dizaineriu. 2000–2003 m. laimėjęs konkursą kūrė plakatus, brošiūras ir kitą grafinę-informacinę produkciją IOM organizuotai programai Afganistane „Return of Qualified Afghans Programme“. 2008 m. tarptautiniame spaudos dizaino konkurse CHIMERA, vykusiame Lenkijoje, Varšuvoje, už „Verslo žinių“ laikraščiui kurtą dizainą Vilmas pelnė „Auksinę chimerą“, o už „Verslo žinių“ leidžiamo žurnalo „Verslo klasė“ dizainą – „Sidabrinę chimerą“. 2009 m. tarptautiniame laikraščių dizaino konkurse, vykusiame Indijoje, už „Verslo žinių“ savaitgalio priedo „Savaitgalis“ titulinių puslapių dizainą Vilmas laimėjo I ir II vietas. 2015 m. už kurtą kompiuterinio žaidimo “SaviorX” grafiką ir dizainą, JAV įvykusioje „Gameacon“ konferencijoje, skirtoje žaidimų meno progresui demonstruoti, apdovanotas prizu „Best Art Direction“ 2016 m. laimėjo Kultūros ministerijos įsteigtą prizą už gražiausią „2015 metų knygą“, šis prizas įteiktas už Vilmo kurtas iliustracijas, dizainą ir patį knygos maketą.

Pats autorius apie savo darbus :

„…galbūt pats įdomiausias dalykas šiame mano kuriamame sluoksnių (photoshop layers) „pasaulyje“ yra tai, kad iš anksto niekada nežinau, ką galų gale pamatysiu veiksmo pabaigoje. Galima tai pavadinti kūryba be įsipareigojimų: be eskizo ir projekto, be išankstinio plano. O pats darbo procesas yra labai artimas dėlionei (puzzle) – kai iš gabaliukų sudėlioji vaizdą, derindamas vieną fragmentą prie kito. Pradėdamas dėlioti „puzzle“ sluoksnius mintyse apsibrėžiu tik temą – vaizdas dėliojasi stichiškai, o pati idėja atsiranda proceso metu. Buvimas tame chaose kartais „veža“ labiau nei galutinio rezultato siekis.

Visgi kada nors, kai tie šimtai skaitmeninio chaoso sluoksnių būna suvaldyti, tenka juos „suplokštinti“ ir paversti vienalyčiu vaizdu…“

Paroda veiks iki spalio 20 d.

Parodos kuratorė

Edita Tamulytė