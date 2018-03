Kovo 6 d., antradienį, Trakų neįgaliųjų užimtumo centre (toliau – TNUC) vidudienį įvyko susitikimas „Pasidainavimai su Veronika. Signatarų keliais“, skirtas Vasario 16-osios Akto signatarui Donatui Malinauskui atminti, į kurį mielai susirinko ne tik TNUC lankytojai, bet ir veiklos partneriai – Trakų bendruomenės „Santalka“ nariai su vadove Nijole Dočkuviene, trakiečiai. Pasidainavimą vedė Veronika Povilionienė, dalyvavo Trakų kultūros rūmų folkloro ansamblis „Radasta“ (vadovės Marytė Morkūnienė ir Rasa Zakarė), akordeonu grojo Svajūnas Ilčiukas.

Pagerbtas signataras Donatas Malinauskas

Susitikimą pradėjo TNUC direktorius Juozas Norinkevičius, kuris prisiminė, kaip kartą apsilankęs Vilniaus mokytojų namuose ir susižavėjęs renginiais, vykstančiais neformalioje aplinkoje, pasitaręs su Vilniaus mokytojų namų projektų vadove Ramune Butkute, nutarė panašų renginį surengti TNUC. „Vykdome projektą socialinė neįgaliųjų reabilitacija bendruomenėje, kur vyksta glaudus ryšys tarp mūsų įstaigos ir visuomenės, todėl toks renginio formatas mums yra kaip tik. – dėstė J. Norinkevičius. – Be to, dabar yra tarpušventis – tarp Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios.“ TNUC lankytoja Virginija Gutijera Berezinskaja visiems priminė, kaip Vasario 16-oji susijusi su Onuškiu ir Trakų rajonu. „Nepriklausomybės Akto signataras Donatas Malinauskas yra palaidotas Onuškyje. Vasario 16-ąją prie jo šeimos kapo yra padedamos gėlės, bažnyčioje aukojamos šv. Mišios. 2013 m. jo vardu buvo pavadinta Onuškio gimnazija“, – pasakojo mergina. Kasmet Vasario 16-ąją signataro giminaičio gydytojo Viktoro Jenciaus-Butauto šeimos premija įteikiama trims geriausiai besimokantiems gimnazijos moksleiviams. Jis yra parašęs knygą „1918 metų Nepriklausomybės Akto signataras Donatas Malinauskas“, kurią 2011 m. išleido leidykla „Vorutos“ fondas, įsikūrusi Trakuose. Būtent šią knygą, besidomintiems signataro gyvenimu, istorija, rekomendavo perskaityti Juozas Norinkevičius bei padovanojo atvykusiai viešniai Veronikai Povilionienei. Taip pat TNUC direktorius pacitavo ištrauką iš knygos apie Vytautavos parapijos atsiradimą (1939 m.).

Labiausiai jį stebina, kad net praėjus tiek laiko nuo parapijos įteigimo, nors aplink nieko nėra, tik laukai plyti, kasmet per Šv. Antano atlaidus susirenka gausus būrys tikinčiųjų ne tik iš aplinkinių rajono vietų, bet ir iš tolimesnių Lietuvos vietovių.

Kovo 7 d., trečiadienį, sig­nataro Donato Malinausko gimimo dieną, Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje kleb. Algimantas Gaidukevičius aukojo šv. Mišias, todėl norinčius dalyvauti Juozas Norinkevičius kvietė atvažiuoti, o kovo 11 d. 11:00 val. – atvykti į Signatarų namus, Vilniuje, kur vyks iškilmingas Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko kultūros premijos įteikimas dr. Vytautui Rubavičiui. Premiją įteiks signataro giminaitis Viktoras Jencius-Butautas.

Lietuvių liaudies dainos – Tautos pasididžiavimas

Susitikime su trakiečiais nuoširdžiai bendravo Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, etnologė Veronika Povilionienė. 1993 m. jai įteikta J. Basanavičiaus premija už nuopelnus puoselėjant tautosakos paveldą, 1993 m. Veronika buvo Palangos, o 1994–1996 m. Nidos festivalių laureatė, o 2002 m. jai įteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinas. 2008 m. ji gavo Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją už „dainavimą Lietuvai ir pasauliui“. Veronikos vyras Vidmantas Povilionis yra politinis kalinys, Kovo 11-osios akto signataras, diplomatas, dirbo LR konsulu Seinuose. Už dalyvavimą pasipriešinimo sovietinei okupacijai veikloje 1973 m. buvo suimtas, nuteistas ir iki 1975 m. kalėjo „Ypatingai pavojingų valstybinių nusikaltėlių“ lageriuose (Baraševo ir Potmos, Mordovijoje).

Susitikimo dalyviai kartu su Veronika dainavo lietuvių liaudies dainas. Garbinga viešnia pasakojo apie dainų reikšmę mūsų Tautai ir jos šeimai. Per 43-ejus kartu su vyru praleistus metus šeima susilaukė trijų vaikų, devynių anūkų. Ji vaikams kaip lopšines dainuodavo lietuvių liaudies dainas. Jos dukra Rima ypač mėgo klausytis dainos „Du smuikai pravirko vakarėj tyloj“. Jai ją dainuodavo ir Veronikos tėvas. Garsi moteris taip pat ragino nenustoti didžiuotis savo Tauta, jos stiprybe.

Kai kurias dainas padėti atlikti Veronika paprašė ir balsingųjų Trakų kultūros rūmų folkloro ansamblio „Radasta“ vyrų. Jiems pritarė ir kolektyvo moterys bei susirinkusi publika. Renginyje dalyvius savo muzika džiugino ir mintimis į Paryžių nukėlė akordeonistas Svajūnas Ilčiukas. Susirinkusiuosius savo armonika džiugino ir kraštietis Jonas Juknevičius.

Už dalyvavimą TNUC direktorius J. Norinkevičius garbingai viešniai Veronikai padovanojo angelą, R. Butkutei – iš vytelių pintą krepšelį su vaško žvakėmis, ansambliui „Radasta“ – medaus korį iš TNUC bityno, turinčio Nacionalinės kokybės produktų sertifikatą, bei susirinkusiuosius pakvietė susipažinti su įstaiga, ypač bitininkystės veikla, pabendrauti prie arbatos puodelio ir pasivaišinti „Senosios kibininės“ kibinais.

Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ

Autorės nuotr.