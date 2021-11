Pasirodė ilgai lauktas ABBA studijinis albumas „Voyage”

ABBA 2021. Photo credit Baillie Walsh

Lapkričio 5-tąją ABBA – viena populiariausių muzikos grupių istorijoje, po beveik 40 metų pertraukos išleido naujausią studijinį albumą „Voyage”.

Rugsėjį, kartu su žiniomis apie naująjį albumą pasirodė džiugios naujienos, kad 2022 metais, specialiai tam pastatytoje ABBA arenoje Londone, vyks išskirtiniai grupės koncertai. Juose gerbėjai galės išvysti mylimus grupės narius Agnetha Faltskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson ir Anni-Frid Lyngstad, koncertuojant skaitmeniniu būdu – scenoje pasirodys itin pažangiomis technologijomis sukurti judantys dainininkų avatarai, kuriems pritars gyvai grojanti 10-ties muzikantų grupė.



Paskelbus pranešimą apie naująjį albumą, vos per tris dienas Jungtinėje Karalystėje buvo iš anksto užsisakyta virš 80 tūkst. ABBA albumo kopijų ir tokiu būdu pagerintas įrašų kampanijos „Universal Music Group” daugiausiai išankstinių užsakymų turinčio albumo rekordas. Per tris dienas nuo paskelbimo apie koncertą buvo nupirkti 250 tūkst. bilietų. Išskirtiniame koncerte klausytojai išgirs populiariausius grupės hitus ir naujausias dainas „I Still Have Faith in You” ir „Don’t Shut Me Down“.

ABBA – Studio. Photo Ludvig Andersson

„Jau seniai kartu muzikavome. Tiesą sakant, prieš beveik 40 metų. 1982 metų pavasarį padarėme pertrauką ir dabar nusprendėme, kad laikas ją užbaigti. Žmonės sako, kad kvaila laukti daugiau nei 40 metų tarp albumų, todėl įrašėme „The Visitors“ tęsinį. Tiesą pasakius, pagrindinis įkvėpimas vėl įrašinėti kilo iš mūsų įsitraukimo kuriant keisčiausią ir įspūdingiausią koncertą, apie kokį tik galite svajoti. Kitą pavasarį galėsime atsisėsti salėje ir žiūrėti, kaip mūsų skaitmeniniai „mes“ atliksime savo dainas specialioje arenoje, pastatytoje Londone. Keista ir nuostabu!“ – sako grupės nariai.

„Voyage” bus pirmasis ABBA studijinis albumas po „The Visitors”, kuris buvo išleistas 1981-ųjų lapkričio 30-tą ir pasiekė pirmąsias vietas Jungtinėje Karalystėje, Švedijoje bei penkiose kitose šalyse. Šis albumas taip pat vienas pirmųjų istorijoje, kuris buvo išleistas CD formatu.

ABBA – Studio. Photo Ludvig Andersson

Kaip ir visi kiti iki šiol išleisti ABBA albumai, „Voyage” buvo sukurtas grupės narių Benny Andersson ir Björn Ulvaeus, pritariant mums gerai žinomų ir mylimų Agnetha Fältskog ir Anni-Frid Lyngstad vokalams.

„Žinojome, kad jei rengsime koncertą, mums reikės kelių naujų dainų… Kai po 39 metų mes visi susirinkome studijoje, atrodė, kad nepraėjo nei kiek laiko… turėjome puikų laiką kartu. Bendrauju su Anni-Frid ir Agnetha, todėl žinau, kad jos labai laimingos, kad tai padarėme.” – teigė Benny Andersson.

„Tos pirmosios sesijos 2018-taisiais buvo tokios smagios! Kai Benny paskambino ir paklausė ar apsvarstyčiau galimybę dar padainuoti, sutikau! Ir kokias dainas!! Jaučiu didžiulę pagarbą ir meilę šiems išskirtinai talentingiems dainų kūrėjams! Toks džiaugsmas kartu su grupe vėl dirbti. Aš taip džiaugiuosi tuo, ką mes padarėme ir labai tikiuosi, kad mūsų fanai jaučiasi taip pat.” – tęsė Anni-Frid Lyngstad.

Agnetha Fältskog pridėjo: „Kai mes vėl susitikome studijoje, nežinojau ko tikėtis… Bet Benny įrašų studija yra tokia draugiška ir saugi aplinka, labai mėgavausi leisdama laiką ten! Sunku patikėti, kad pagaliau atėjo metas pasidalinti su pasauliu tuo, ką sukūrėme!”

ABBA – Studio. Photo Ludvig Andersson

„…Dabar turime dešimt dainų – visą albumą pavadinimu „Voyage”, nes tai buvo kelionė į neatrastą teritoriją… Kažkas slypi toje Frida ir Agnetha kombinacijoje, kas sukuria unikalų skambesį. Kai jos pradėjo dainuoti – tai buvo ABBA.” – sakė Björn Ulvaeus.

Albumo dainų sąrašas:

I Still Have Faith In You When You Danced With Me Little Things Don’t Shut Me Down Just A Notion I Can Be That Woman Keep An Eye on Dan Bumblebee No Doubt About It Ode to Freedom

„ABBA Voyage” režisavo Baillie Walsh, o prodiusavo Svana Gisla ir Ludvig Andersson. Bilietus į koncertą galima įsigyti jau dabar abbavoyage.com.

ABBA – Studio. Photo Ludvig Andersson

Apie grupę ABBA



Grupė ABBA yra viena populiariausių muzikos grupių pasaulyje, kurios dainos skamba gerbėjų grojaraščiuose iki šiol. 1972-aisiais susibūrusios grupės albumai parduoti daugiau nei 400 milijonų egzempliorių tiražu. 1974-aisiais su daina „Waterloo” laimėjusi „Eurovizijos” dainų konkursą, ABBA įrašė daugybę hitų, populiarių visame pasaulyje.

https://abbasite.com/

Instagram

Twitter

Facebook

TikTok

YouTube

2022 m. Gegužės 27 d., specialioje ABBA arenoje, Karalienės Elžbietos olimpiniame parke, Londone prasidės ypatingų „The ABBA Voyage” koncertų serija. Bilietus galima įsigyti abbavoyage.com

Universal Music Lithuania inform.