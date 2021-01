Paskolos be užstato – jų privalumai ir trūkumai

PR

Įvairiausios paskolos be užstato Lietuvoje sudaro didžiausią dalį visų finansinių įsipareigojimų. Tarp tokių populiariausios yra vartojimo paskolos bei greitieji kreditai, tačiau nuo jų nedaug atsilieka ir įvairiausių formų lizingo paslaugos.

Akivaizdu, kad tokiam paskolų poreikiui turi būti paaiškinimas, nes jei tokios paskolos neturėtų jokių privalumų, tuomet žmonės net negalvotų jų skolintis ir tikrai to nedarytų tokiu mastu. Todėl nenuostabu, kad tokia skolinimosi forma privalumų tikrai turi.

Privalumai

Vienas pagrindinių paskolų be užstato privalumas yra tai, kiek užtrunka sudaryti paskolos sutartį ir gauti pinigus į savo sąskaitą. Neveltui dalis paskolų be užstato buvo pramintos greitosiomis. Esant galimybėms ir poreikiui, pinigų galite tikėtis dar tą pačią darbo dieną, kurią buvo pasirašyta sutartis. O kai kuriais atvejais pinigų galite tikėtis ir daug greičiau.

Pasirinkimo galimybės – dar vienas didelis paskolų be užstato privalumas. Paskolas su įkeitimu teikia labai ribotas skaičius kreditorių, nes tam reikalingas labai didelis kapitalas, kuriuo pasigirti gali tik nedidelis skaičius įmonių. O paskolos be užstato nereikalauja tokio didelio kapitalo indėlio, todėl jas galinčių pasiūlyti įmonių skaičius – daug kartų didesnis. Tai reiškia dideles pasirinkimo galimybes.

Tai savo ruožtu reiškia ir didesnę konkurenciją, kuri jei neveda prie mažesnių paslaugos įkainių, tai bent jau veda link didesnio patogumo klientams. Tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, kuris paaiškina kodėl be užstato skolinančios įmonės kartais pasiūlo išskirtines sąlygas.

Trūkumai

Didžiausias paskolų be užstato trūkumas – jų kaina. Kreditoriai turi skirtingų būdų apsaugoti savo investuojamą (skolinamą) kapitalą. Dažniausiai kreditorius pasirenka apsidrausti užstatu, įkeičiant turimą ar paskolos pagalba įsigyjamą turtą. Skolininkui nesugebant grąžinti paskolos, turto nuosavybės teisės yra perleidžiamos kreditoriui. Tuomet aukciono būdu siekiama tą turtą parduoti, o gautos lėšos dažniausiai būna pakankamos, kad užkamšytų atsiradusią skylę.

Tarp kitų būdų rizikai sumažinti galima rasti ir tokius kaip laidavimas. Toks pasirinktas kelias kreditoriui leidžia sumažinti rizikas, teisiškai įpareigojant trečiąją šalį garantuoti paskolą užtikrinant, kad toji trečioji šalis prisiims įsipareigojimų vykdymą, jei pirminis skolininkas pasirodys esąs finansiškai nepajėgus vykdyti prisiimtų įsipareigojimų kreditoriui.

Jei užstatas ir laidojimas nėra galimi, kreditoriai renkasi labiau standartinius ir procesinius rizikos valdymo būdus. Klientų atranka – pats paprasčiausias iš jų. Atsisakydami skolinti žmonės, kurie turi skolų, turi nedideles pajamas ar turi blogą kredito istoriją, kreditoriai sumažina savo knygose esančių paskolų riziką.

Tačiau pagrindinis būdas valdyti rizikas yra atitinkamos kainos nustatymas. Kuo daugiau rizikos – tuo didesnė kaina (palūkanų norma) ir atvirkščiai. Todėl labai dažnai kreditoriai neriboja kam skolina, bet jiems nustato atitinkamą kainą. Būtent taip veikia greitųjų kreditų modelis – jie išduodami greitai ir labai plačiam ratui žmonių, tačiau už tą reikia sumokėti kainą – didesnes palūkanas.

Paskolos be užstato pasižymi būtent tuo, kad jų kaina yra didesnė nei tų, kurios reikalauja įkeitimo. Pavyzdžiui skirtumas tarp vartojimo paskolos ir būsto paskolos palūkanų gali siekti dešimtis procentų.

Paskola be užstato gali būti labai patogi ir naudinga, bet reikia suprasti, kad už tai reikės susimokėti. Bet su tinkamu pasirinkimu net ir skolinantis be užstato nereikės mokėti per daug.

