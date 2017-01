Dulkių siurblį namie turi praktiškai kiekvienas. Ir nieko nuostabaus, juk be jo sunku įsivaizduoti lengvą švaros palaikymą. Atrodytų, kad kokybiškas dulkių siurblys turėtų pasižymėti atitinkama siurbimo jėga bei kokybe ir viskas – efektyvus veikimas garantuotas. Tačiau šiuolaikiški dulkių siurbliai turi kur kas daugiau naudingų funkcijų ir savybių nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Varle.lt buitinės technikos specialistai pataria, kaip protingai išsirinkti dulkių siurblį namams.

Pagrindiniai dulkių siurblių tipai

Ekonomiškumo prasme dulkių siurbliai be maišelio yra praktiškesnis pasirinkimas. Jų eksploatavimas, be keičiamų filtrų kas kurį laiką nelemia jokių išlaidų. Baigus naudotis dulkių siurbliu tereikia ištuštinti konteinerį. Dulkių siurblių su maišeliais atveju reikia pirkti maišelius. Žinoma, tai nėra labai baisu, nes popieriniai maišeliai nekainuoja labai daug. Be to, pagrindiniai dulkių siurblių gamintojai į komplektaciją prideda vienkartinius maišelius.

Dulkių siurbimo būdas yra vienas kriterijų, leidžiančių suskirstyti šiuos įrenginius į kelis tipus.

Dulkių siurbliai su maišeliu

Tai paprasčiausi ir pigiausi dulkių siurbliai. Nešvarumai surenkami specialiame maišelyje. Tokių dulkių siurblių gamintojai čia taiko du skirtingus sprendimus. Maišeliai gali būti:

Popieriniai (vienkartiniai)

Medžiaginiai (vienkartiniai medžiaginiai ir daugkartiniai – iškratomi medžiaginiai). Varle.lt buitinės technikos specialistai pabrėžia, kad vienkartiniai medžiaginiai dulkių siurblių maišeliai yra geresnis sprendimas nei popieriniai todėl, kad pasižymi efektyvesniu dulkių sulaikymu.

Dulkių siurbliai be maišelio (cikloniniai)

Kaip nurodo jau pats pavadinimas, šio tipo dulkių siurbliai neturi maišelio. Vietoj jo visi nešvarumai patenka į plastmasinį konteinerį. Tokio dulkių siurblio veikimas yra paremtas ciklonine sistema.

Dulkių siurbliai su vandens filtru

Dulkių siurblių su vandens filtru veikimas labai primena įrenginių be maišelio veikimo principą. Įsiurbtas oras patenka į vamzdį su vandeniu, kur sumirkytas purvas atsiskiria nuo oro. Nešvarumų likučius sulaiko filtras, kuris visą purvą, dulkes ir nešvarumus nusodina vandenyje.

Gamintojai siūlo dvi pagrindines dulkių siurblių su vandens filtru rūšis:

Dulkių siurbliai su vandens filtru, kurie tik siurbia į vandenį.

kurie tik siurbia į vandenį. Plaunantys dulkių siurbliai. Tokie įrenginiai ne tik siurbia į vandenį, bet taip pat turi plovimo funkciją.

Pramoninis dulkių siurblys

Tai specializuotas ir pažangus įrenginys pritaikytas darbui sudėtingomis sąlygomis bei kenksmingų nešvarumų (įvairių dulkių ar kitų netipinių atliekų) surinkimui.

Akumuliatorinis dulkių siurblys

Tai nedideli dulkių siurbliai, kurie puikiai tinka valyti sunkiai pasiekiamus paviršius.

Automatinis dulkių siurblys – robotas

Nors kol kas dauguma žmonių tokį įrenginį traktuoja kaip savitą įdomybę, dulkių siurblys – robotas tampa vis populiaresniu įrenginiu. Pažangios sistemos dėka šis įrenginys be žmogaus intervencijos pašalina bet kokius nešvarumus.

Dulkių surblių tipai, jų privalumai ir trūkumai

Į ką atkreipti dėmesį renkantis dulkių siurblį?

Naudojimosi dulkių siurbliu efektyvumui įtakos turi keli aspektai, todėl verta su jais susipažinti.

Energijos efektyvumas

Energijos efektyvumas – tai energijos sąnaudų santykis su dulkių siurblio dulkių surinkimo geba. Parametras žymimas raidėmis: nuo A (reiškia didžiausią energijos efektyvumą) iki G (reiškia mažiausią energijos efektyvumą).

Metinės energijos sąnaudos

Tai energijos kiekis, kokį dulkių siurblys vidutiniškai sunaudoja per metus. Metinės energijos sąnaudos apskaičiuojamos pagal standartinę formulę, kaip 87 m2 paviršius siurbiamas 50 kartų per metus. Reali metinių energijos sąnaudų vertė priklauso nuo to, kaip dulkių siurblys yra naudojamas.

Dulkių emisijos (pralaidumo) klasė

Pritaikytų dulkių siurblyje filtrų kokybė yra vienas svarbiausių veiksnių, nuo kurių priklauso dulkių emisijos (pralaidumo) klasė. Patenkančio iš dulkių siurblio oro kokybė yra itin svarbus aspektas ne tik alergiškiems žmonėms. Rekomenduojama rinktis dulkių siurblius, kurie pasižymi „A“ dulkių emisijos klase ir aukštu filro veiksmingumu, pavyzdžiui, antialerginiu HEPA filtru.

Kilimų ir grindų bei kietų paviršių valymo efektyvumas

Dulkių surinkimo indikatorius atskirai pateikiamas skirtingiems paviršių tipams ir tai yra ne mažiau nei 95% grindų ir kietų paviršių ir 75% kilimų atvejais. „A“ reiškia didžiausią efektyvumą, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į nedidelius atskirų klasių skirtumus. Pavyzdžiui, kilimų atveju „A“ klasė reiškia, kad dulkių siurblys turi surinkti mažiausiai 91% dulkių, „B“ klasė – nuo 87 iki 91%. Kietųjų paviršių ir grindų atvejais „A“ klasė reiškia mažiausiai 111% dulkių surinkimą.

Dulkių siurblių filtrai

Nepriklausomai nuo to, ar dulkių siurblys yra su maišeliu ar be maišelio, jis turi vieną ar kelis filtrus. Skirstomos tokios pagrindinės dulkių siurblių filtrų rūšys:

Įsiurbimo filtrai, esantys prieš dulkių talpyklą. Jų užduotis – apsaugoti variklį.

Išmetimo filtrai, esantys po dulkių talpykla. Jų užduotis – apvalyti orą.

Taip pat filtrai skirstomi pagal jų gamyboje panaudotos medžiagos rūšį:

Medžiaginiai filtrai sulaiko dulkes, tačiau dėl didelio poringumo, ant filtro nusėda tik didelės dalelės. Dėl mažo efekyvumo šis sprendimas yra vis rečiau taikomas.

Vandens filtrai sulaiko dulkes taip vadinamoje vandens migloje. Tokio sprendimo į išorę nepatenka net mažiausios dalelės.

Popieriniai filtrai mažesnio poringumo dėka jie yra kiek efektyvesni nei medžiaginiai filtrai, tačiau nesulaiko visų alergenų. Protingas sprendimas šiuo atveju, Varle.lt specialistų teigimu, yra sintetinio pluošto medžiaginiai vienkartiniai dulkių siurblių filtrai, kurie maksimaliai sulaiko nešvarumus.

Iš esmės yra du pagrindiniai filtrų, atsakingų už mažiausių dalelyčių sulaikymą, filtrų tipai:

• elektrostatinis mikrofiltras, kuris sutinkamas daugumoje dulkių siurblių;

• HEPA filtrai ir S-klasės filtrai, kurie įeina į kai kurių dulkių siurblių komplektą ar gali būti įsigijami atskirai.

S-klasės filtru gali būti vadinamas bet koks filtras, užtikrinantis 99.97 % ir didesnį filtracijos efektyvumą.

Antialerginiai filtrai (HEPA) pasižymi dideliu efektyvumu. Sulaiko praktiškai visus alergenus ir nešvarumus, taip pat kai kurias bakterijas. Kuo didesnis skaičius būna po HEPA pavadinimo, tuo geresniu veikimu pasižymi filtras.

Laido ilgis

Šis iš pirmo žvilgsnio nesvarbus elementas gali tapti tikru galvos skausmu. Turint didelius namus vertėtų rinktis tokį dulkių siurblio modelį, kuris turėtų kuo ilgesnį laidą.

Triukšmingumas

Kuo tyliau veikia dulkių siurblys, tuo, žinoma, geriau. Mažai kam patinka senesnių modelių generuojamas triukšmas, kuris lemia galvos skausmą, todėl rekomenduojama rinktis dulkių siurblį iki 70 dB. Žinoma, pasiūloje tokių įrenginių nėra daug, labiausiai paplitę 70-80 dB galingumu pasižymintys įrenginiai.

Svoris

Kuo sunkesnis dulkių siurblys, tuo mažiau patogumo tvarkant namus, ypač didelius ir daugiaukščius, todėl siūloma rinktis mažesnio svorio įrenginius.

Teleskopiniai vamzdžiai

Tai reguliuojamo ilgio vamzdžiai. Jie leidžia labai paprastai prailginti arba sutrumpinti vamzdį, pritaikant jį prie naudotojo ūgio, kas prisideda prie patogesnės naudojimosi dulkių siurbliu patirties.

Turbo antgalis (šepetys)

Yra varomas įrenginio siurbimo jėgos, todėl yra našesnis nei tipinis šepetys. Turbo šepetys efektyviau nusiurbia nuo kilimų gyvūnų kailį, plaukus bei pašalina sunkiai išvalomus nešvarumus. Panašiu veikimu pasižymi elektrinis šepetys.