Šaldytuvas – neatsiejamas kiekvienos virtuvės elementas. Jeigu maisto gaminimui yra daugybė smulkios buitinės ir virtuvės technikos įrenginių, maisto produktų laikymo požiūriu, tokiam įrenginiui kaip šaldytuvas, paprasčiausiai alternatyvų kol kas nėra. Varle.lt buitinės technikos eksperto Justino Kaušinio teigimu, kiekvienam planuojančiam įsigyti naują šaldytuvą žmogui pravers žinoti kelis dalykus, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį.

Ką reiškia „geriausias šaldytuvas“?

Varle.lt specialisto teigimu, kiekvienam žmogui tas „geriausias šaldytuvas“ yra kažkas kito. Vieniems tai didelės talpos šaldytuvas ir šaldiklio skyrius, kitiems – įrenginio energijos efektyvumas, tretiems – šiuolaikiškas dizainas arba populiauria dabar metalinė pilka, t.y. „inox“, spalva. Iš tikrųjų visos šios savybės renkantis šaldytuvą yra svarbios.

Šaldytuvų tipai: laisvai pastatomi ir įmontuojami

Jeigu keičiate virtuvės interjero dizainą ir dauguma jūsų buitinės technikos įrenginių yra įmontuojami, patogiau rinktis ir įmontuojamą šaldytuvą. Atkreipkite dėmesį, kad įmontuojami šaldytuvai lyginant su laisvai pastatomais, pasižymi mažesne talpa. Talpos skirtumas laisvai pastatomų šaldytuvų naudai yra apie 20 l.

Ką rinktis: laisvai pastatomą ar įmontuojamą šaldytuvą? Pasirinkimas visų pirma priklauso nuo patalpos dydžio. Įmontuojami šaldytuvai yra mažesnės talpos nei laisvai pastatomi, tačiau užima daugiau vietos, kadangi jų korpusas turėtų būti didesnis ir leisti laisvai cirkuliuoti orui. Dėl šitos priežasties vis dar dauguma žmonių mieliau renkasi laisvai pastatomus 85 – 200 cm aukščio bei 49 – 90 cm pločio šaldytuvus. Matmenų įvairovė lemia, kad paprasta surasti šaldytuvą, tinkantį net ir labai mažai virtuvei.

Šaldytuvo talpa

Pasak Varle.lt specialisto, tam, kad galima būtų protingai nustatyti reikalingo šaldytuvo matmenis ir talpą, reikia atsižvelgti į tokius elementus, kaip:

Virtuvės dydis;

Šeimos narių skaičių ir jų poreikį produktams.

Išreiškiama litrais šaldytuvo talpa – tai vienas esminių parametrų, nulemiančių šaldytuvo funkcionalumą. Svarbu atkreipti dėmesį tiek į šaldytuvo, tiek į šaldiklio zonos talpą. Manoma, kad vienam asmeniui tinkamas yra 120 litrų talpos šaldytuvas. Jeigu turite didelę šeimą, rinkitės 240 l arba didesnės talpos šaldytuvą. Dažnai valgote ne namie arba tiesiog nemėgstate šaldyti produktų? Pagalvokite apie šaldytuvą be šaldiklio.

Šaldytuvai „Side by Side“ – kada verta?

Turite nuosavus namus su didele virtuve ir jums patinka laikyti daug maisto atsargų? Tokiu atveju galite pagalvoti apie dviejų durų nestandartinių gabaritų „Side by Side“ šaldytuvą. Šie modeliai pasižymi didžiausia talpa: daugiau nei 300 šaldytuvo ir 150 – 200 l šaldiklio zonos talpa. „Side by Side“ šaldytuvai dažniausiai būna apie 89 – 91 cm pločio, tačiau taip pat yra modelių, kurie gali pasigirti ir 120 cm pločiu. „Side by Side“ šaldytuvų asortimente galima rasti modelių su 3, 5 ar 5 durimis (french door tipo šaldytuvus).

Prieš įsigydami šaldytuvą būtinai išsiaiškinkite, į kurią pusę atidaromos durelės. Dauguma šiuolaikinių šaldytuvų modelių pasižymi keičiama durų atidarymo kryptimi.

Kamerų skaičius

Pagal kamerų skaičių visus šaldytuvus galima suskirstyti į tris kategorijas:

Vienos kameros šaldytuvai;

Dviejų kamerų šladytuvai;

Trijų kamerų šaldytuvai.

Vienos kameros šaldytuvas yra aprūpintas didele šaldymo kamera, kurioje gali būti numatytas žemos temperatūros skyrius, skirtas ilgesniam produktų laikymui.

Dviejų kamerų šaldytuvai – vieni paklausiausių rinkoje modelių. Tokie šaldytuvai turi didelį šaldymo skyrių ir atskirą šaldiklio kamerą su atskiromis durelėmis. Atskirta šaldiklio sritis – labai patogus sprendimas: tam, kad galėtume ištraukti užšaldytus produktus nereikia atidarinėti viso šaldytuvo.

Trijų kamerų šaldytuvai be šaldymo ir šaldiklių skyrių turi dar nulinę zoną. Tai specialus skyrius, skirtas greitai gendančių produktų laikymui be užšaldymo.