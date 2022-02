Pedagogė pataria, kada ir kaip mokyti vaiką skaityti

Mokytoja Justė Petkuvienė

,,Dažnai tėveliai manęs klausia – kada reiktų pradėti mokyti vaiką skaityti, kaip vaiką sudominti knygomis, kai aplink tiek daug žaislų ir technologijų? Penkerių metų darbo su vaikais praktika rodo, kad kiekvienas vaikas mokosi savo tempu.

Jeigu vaikui šis procesas teiks džiaugsmą ir bus malonus, pavyzdžiui, jei leisime vaikui pačiam išsirinkti mylimą knygelę, gali būti, kad tai vaikui bus didžiausia motyvacija anksti pradėti skaityti“, – mintimis dalijasi Vilniuje ir Kaune veikiančios ankstyvojo ugdymo mokyklos „Eureka“ mokytoja Justė Petkuvienė ir pateikia savo bei mokslininkų įžvalgas kada, kaip ir kodėl vaikus reikia mokyti skaityti.

Kada laikas pradėti skaityti?

J. Petkuvienės teigimu, galima rasti daug literatūros, kurioje pateikiamos įžvalgos apie tai, kada vaiką galima pradėti mokyti skaityti. Pavyzdžiui JAV Nacionalinio sveikatos instituto mokslininkas G. Rayd Lion atkreipia dėmesį, jog anksčiau buvo manoma, kad skaitymas yra natūralus procesas, visai kaip išmokimas kalbėti. Tačiau vėlesni mokslininkų tyrimai parodė, kad skaitymas vigi nėra natūralus procesas. Mokytojos ir žurnalistės iš JAV Jackie Mader manymu, esminis momentas, kada vaikai jau gali pradėti skaityti yra tada, kai jie sugeba atpažinti raides ar raidžių derinius ir sujungti tas raides su garsais. Žinoma, yra ir daugiau aplinkybių, kurios rodo, kad vaikas jau yra pasirengęs skaityti. Pavyzdžiui, jeigu vaikas geba suteikti prasmę žodžiams ir frazėms. Kaip bebūtų, garsų supratimas ištartuose žodžiuose ir žinojimas, kad spausdinta ar parašyta raidė atitinka garsą yra pagrindiniai pirmieji žingsniai norint tapti skaitytojas.

Kodėl suaugusiesiems reikia skaityti kartu su vaiku?

Pagal Jackie Mader, vaikai dažniausiai pradeda skaityti 5 – 7 metų. Vieniems vaikams pagalbos skaityti mokytis reikia daugiau, kitiems mažiau.

Žurnalistės Sarah Schwarz ir Sarah D. Sparks cituodamos JAV nacionalinį literatūros institutą nurodo, kad laikas, kurį suaugusieji skaito kartu su ikimokyklinukais, numato jų skaitymo įgūdžius pradinėje mokykloje. Vienas iš svarbiausių veiksnių, nurodančių, kaip gerai vaikas išmoks skaityti, yra jo šnekamosios kalbos ir žodyno dydis bei kokybė. Jeigu vaikai namuose ir mokykloje praleis daug laiko skaitydami, jie turės galimybę susipažinti su naujais žodžiais ir jų reikšmėmis, tokiu būdu turtindami savo žodyną ir gerindami gramatines žinias.

Mokslininkė Victoria Purcell-Gates, kurios atliktų tyrimų su penkiamečiais išvadas pristato žurnalistės Sarah Schwarz ir Sarah D. Sparks, pastebi, kad vaikai, kurie buvo skaitę su suaugusiais reguliariai per pastaruosius dvejus metus vartojo daugiau „literatūrinės“ kalbos, ilgesnes frazes ir sudėtingesnes sakinių struktūras.

Skaitymas su artimais suaugusiaisiais taip pat padeda vaikams ugdyti meilę skaityti. „Sąsaja tarp klausymosi, rašytinės kalbos ir jausmo, kad myli, yra geriausias pagrindas šiam ilgam gimstančio raštingumo procesui, ir joks kognityvinis mokslininkas ar švietimo tyrinėtojas negalėjo sukurti geresnio“, – žurnalistės Sarah Schwarz ir Sarah D. Sparks cituoja JAV neurologę Maryanne Wolf.

Mokytoja J. Petkuvienė teigia, kad vien tik skaitymo ir meilės knygoms nepakanka. „Kai knyga skaitoma kartu, turi būti skiriama laiko aptarimui ar vaikas teisingai suprato, privalome įsitikinti ar jis klausėsi. Šiam tikslui pasiekti ankstyvojo ugdymo mokykloje „Eureka“ mes naudojame skaitymo žvaigždutės strategiją. Kiekvienas vaikas turi savo asmeninę žvaigždutę, todėl knygos skaitymas ir noras suprasti pasidaro dar ypatingesnis ir reikšmingesnis. Kiekvienas žvaigždės kampas turi klausimą, į kurį atsakome perskaitę knygą. Taip su vaikais aptariame kas buvo pagrindinis veikėjas, kur vyko pasakojimas, kas nutiko, kas galėjo būti kitaip ir kiekvienas gali pasakyti ko išmoko iš skaitytos istorijos“, – dalinasi J. Petkuvienė.

Patarimai kaip lavinti skaitymo įgūdžius

Mokytoja Justė, remdamasi patirtimi ir mokytojos bei žurnalistės iš JAV Jackie Mader, bei žurnalisčių Sarah Schwarz ir Sarah D. Sparks įžvalgomis, paruošė septynis patarimus kaip linksmai vaiką mokyti skaityti. „Mokslininkai mato, kad kartais suaugusiųjų pastangos padėti vaikui mokytis skaityti suveikia atvirkščiai. Vaikas jaučiasi verčiamas skaityti, o tai gali atgrasyti nuo knygų ir kaip tik kurti ne meilę, o neapykantą skaitymui ir knygoms. Todėl mokytis skaityti galite žaisdami žaidimus“, – pataria Justė ir pateikia linksmus būdus, kurie padės pamilti knygas ir išmokti skaityt:

Pakvieskite vaikus rasti namuose viską, kas prasideda konkrečiu garsu; Ištempkite vieną žodį sakinyje. Pavyzdžiui paprašykite vaiko „perduoti druską“, bet vietoj paties žodžio pasakykite atskirus žodžio „druska“ garsus. Paprašykite vaiko išsiaiškinti, koks būtų kiekvieno šeimos nario vardas, jei jis prasidėtų pvz. raide „b“‘. Žaiskite klausimų žaidimus: pavyzdžiui, pradėkite užduodami tokius klausimus kaip: „Kokiu garsu prasideda žodis?“; ,,Kokiu garsu baigiasi žodis?“; ,,Kokie žodžiai prasideda garsu?“ ir „Koks žodis rimuojasi su ?“. Skaitykite savo vaiko mėgstamą knygą vėl ir vėl. Suaugęs arba pats vaikas skaitomus žodžius gali sekti vesdamas pirštą per knygą. Mokykloje ,,Eureka“ mokytojos visada skaitydamos knygas, vaikams rodo knygos paveiksliukus ir veda skaitomus žodžius, o mokykloje skaitoma net keletą kartų per dieną; Norėdami sukurti foneminį suvokimą, dainuokite dainas ir deklamuokite eilėraščius. Vaikų dainelės ir eilėraščiai yra ne tik linksmybės – eilė ir ritmas padeda vaikams išgirsti žodžių garsus ir skiemenis, o tai padeda išmokti skaityti. Geras būdas ugdyti fonetinį suvokimą (vienas iš svarbiausių įgūdžių mokantis skaityti) yra ritmiškai ploti kartu ir deklamuoti dainas. Ši žaisminga veikla yra puikus būdas vaikams netiesiogiai lavinti raštingumo įgūdžius, kurie padės jiems sėkmingai skaityti. Kasdien skaitykite kartu ir užduokite klausimų apie knygą. Svarbu, kad vaikas ne tik klausytų, bet ir suprastų bei analizuotų knygą. Turėkite ypatingą vietą skaitymui, kuri būtų jauki ir miela įsitaisyti vaikui su knyga. Mokykloje klasėje turime skaitymo erdvę, kurioje jaukiai įsitaisę ant pagalvėlių mėgaujamės istorijomis. Taip pat turime ir leidyklos ,,Nieko rimto“ namelį, kuris sukuria ypatingą nuotaiką renkantis knygas.

„Svarbiausia būkite kantrūs, o geriausias būdas išmokyti vaikus skaityti – padaryti tai linksmai“, – pataria mokytoja Justė.

