Šių metų sausio 25–26 d. Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos atstovės Rasa Ragažinskienė ir Diana Kosovskienė lankėsi Valensijoje, kur vyko antrasis tarptautinio projekto „Sveikatai palankios mitybos inovatoriško mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme“ (angl. Innovative teaching methodology of health friendly nutrition development and practice in pre-primary and primary education, HealthEDU) partnerių susitikimas.

Susitikimo metu projekto partneriai pristatė savo šalyse vaikams organizuotas edukacines veiklas, diskutavo ir aptarė rengiamos metodinės medžiagos turinį bei struktūrą, skirtą ugdymo įstaigos bendruomenėms. Ši metodinė medžiaga bus skirta mokytojams, virtuvėms darbuotojams, tėvams bei vaikams, kur kiekvienas galės rasti išsamią informaciją apie sveikatai palankios mitybos principų mokymą ir ugdymą, valgymo kultūros interaktyvių užsiėmimų aprašymus, žaidimus, receptus ir kitos naudingos informacijos. Susitikime taip pat buvo aptarti artimiausi projekto darbai ir jų terminai bei kiti svarbūs klausimai.

Trakų r. savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba nuo 2016 m. spalio 1 d. yra oficiali šio projekto partnerė. Baigiantis 2017 m. į projekto veiklas jau įsitraukė 15 ugdymo įstaigų. „HealthEDU“ iš viso dalyvauja penkios Viduržemio jūros regiono šalys: Ispanija, Bulgarija, Turkija, Italija, Graikija ir Lietuva. Projektą koordinuoja VšĮ „eMundus“.

Daugiau informacijos apie projektą www.healthedu.emundus.eu/home/.

Prisijungti prie ,,HealthEDU“ bendruomenės galima socialiniame tinkle ,,Facebook“ – www.fb.com/healtheducommunity.

Rasa RAGAŽINSKIENĖ ir Diana KOSOVSKIENĖ,

Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos

atstovės

Sigito Drąsučio nuotr.