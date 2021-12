Per aplinkosauginę akciją „Medžioklė“ nustatyta 60 pažeidimų

Akcija „Medžioklė“ vyko įsibėgėjus medžioklėms su varovais, lapkričio 15–gruodžio 15 d. Šiuo laikotarpiu surengti 78 reidai, konfiskuotas 1 šaunamasis ginklas ir 68 draudžiami medžioklės įrankiai. Nustatyta žala gyvūnijai siekia 6,1 tūkst. eurų.

Aplinkos apsaugos departamento (AAD) pareigūnai patikrino 544 medžiotojus ir 286 transporto priemones, nustatė 22 medžioklės taisyklių pažeidimus, iš kurių 7 – šiurkštūs ir 38 kito pobūdžio pažeidimus.

AAD Vilniaus ir Alytaus valdybos aplinkosaugininkai surengė daugiausia reidų. Vilniaus valdybos pareigūnai organizavo 22 reidus, patikrino 109 medžiotojus ir nustatė 5 medžioklės taisyklių pažeidimus. Alytaus aplinkosaugininkai – 21 reidą ir patikrino 166 medžiotojus. Išaiškinti 3 medžioklės taisyklių pažeidimai.

Daugiausia draudžiamų medžioklės įrankių – 68 kilpas žvėrims gaudyti – konfiskavo AAD Marijampolės valdybos pareigūnai. Marijampolės aplinkosaugininkai per 15 reidų patikrino 69 medžiotojus ir nustatė 12 medžioklės taisyklių pažeidimų.

Per akciją aplinkosaugos pareigūnai, siekdami skatinti saugų elgesį medžioklėje, priminė, kad jie turi teisę tikrinti, ar medžioklėje dalyvaujantys medžiotojai yra blaivūs, neapsvaigę.

Taip pat dar kartą buvo atkreiptas dėmesys, kad per medžioklę su varovais ar sėlinant medžiotojai turi vilkėti ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos liemenes ar galvos apdangalus. Be to, per medžioklę su varovais išskirtinai paženklinti turi būti ir šunys.

Itin svarbu medžioklės metu šauti tik įsitikinus, kad tai – medžiojamasis gyvūnas, ir būti tikram, kad šūvis nepavojingas kitiems asmenims.

Siekiant užtikrinti ne tik medžiotojų, bet ir gyventojų saugumą, draudžiama šaudyti arčiau kaip per 200 m. nuo gyvenamųjų sodybų ir naudojamų pastatų. Išimtis taikoma tik tada, kai tokių patalpų savininkai ar valdytojai tam neprieštarauja.

AAD duomenimis, per šiųmetę akciją nelaimingų atsitikimų medžioklėje buvo išvengta.

am.lrv.lt inform.