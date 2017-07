Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos gyventojai į užstato sistemą grąžino beveik 260 milijonų stiklinių ir plastikinių butelių bei metalinių skardinių. Adidas buty sklep Viešosios įstaigos „Užstato sistemos administratorius“ (USAD) duomenimis, grąžintos pakuotės sveria daugiau nei 10 300 tonų – 200 tonų daugiau negu sveria Eifelio bokštas. Tiesa, tokie įspūdingi rezultatai buvo planuoti.

Asociatyvinė nuotr.

Daugiausiai gėrimų pakuočių buvo grąžinta Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – atitinkamai 56, 31 ir 16 milijonų vienetų taros. Nors didžiuosiuose miestuose grąžinama beveik 40 procentų visų pakuočių, tačiau aktyvumu išsiskiria ir Palangos, Druskininkų bei Birštono savivaldybės.

Pakuotes uoliai grąžina ir Trakų rajono gyventojai. Per pirmąjį pusmetį čia surinkta 2 645 767 vienetų taros –1 672 816 plastikinių, 859 185 metalinių ir 113 766 stiklinių pakuočių.

„Matydami, kaip greitai prigijo užstato sistema, šiemet išsikėlėme tikslą surinkti ir sutvarkyti 90 procentų į rinką išleidžiamų vienkartinių gėrimų pakuočių.

Tokį efektyvumą užstato sistemos pasiekia šalyse, kuriose jau veikia ištisus dešimtmečius, pavyzdžiui Estijoje arba Skandinavijos šalyse. Mūsų prognozės pasitvirtino – kol kas pakuočių surenkama tiek, kiek ir planuota," – pažymi USAD generalinis direktorius.

Aktyviausiai šalies gyventojai grąžina plastiko buteliukus. Jų per pirmuosius šešis mėnesius jau priduota 158 milijonai, arba beveik 5300 tonų. Antroje vietoje rikiuojasi metalinės pakuotės, kurių surinkta per 88 milijonus vienetų. Taip pat grąžinta daugiau nei 12 milijonų stiklinių butelių.

Kadangi kiekviena sistemoje dalyvaujanti pakuotė yra pažymėta, buteliuko ir skardinės tikslumu žinoma, kiek ir kokių pakuočių buvo išleista į rinką, ir kiek jų buvo sugrąžinta. Pasak USAD vadovo, tai leidžia stebėti pakuočių grąžinimo tendencijas, tobulinti sistemą ir ieškoti būdų, kad ji taptų dar efektyvesnė.

„Nuo pat veiklos pradžios jaučiame didelį visuomenės susidomėjimą užstato sistema. Ji tapo naujo, modernaus būdo kovoti su aplinkos tarša simboliu, todėl jaučiame pareigą reguliariai pranešti apie pasiektus rezultatus.

Taip pat didelį dėmesį skiriame gėrimų gamintojų ir importuotojų, turinčių pasirūpinti savo pakuočių sutvarkymu, informavimui apie sistemos veiklą ir jos finansinius rezultatus. Būtent atsakingų gamintojų dėka turime tokią pažangią ir skaidrią sistemą, kuria galime pagrįstai didžiuotis ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje," – sako G.