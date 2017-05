Lentvariškė nufilmavo, kaip į tragiško gaisro vietą atvykę ugniagesiai perduoda gesinimo žarną namo šeimininkui, kuriam niekaip nesiseka jos nukreipti į degantį namą. Be to, 15min skaitytoja teigia, kad Lentvario ugniagesiai jai atrodė ne tik nepasiruošę darbui, tačiau ir įkaušę. Trakų priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininkas netiki, kad ugniagesiai galėjo būti neblaivūs ir paaiškino, kodėl galėjo kilti vienokių ar kitokių nesklandumų.

Kaip jau pranešė 15min, trečiadienio naktį Lentvaryje įsiplieskė gaisras. Iki atskubant ugniagesiams, vietiniai gyventojai išnešė dūmais apsinuodijusį vyrą iš degančio pastato, tačiau atgaivinti jo jau nebepavyko. Tą pačią dieną į 15min kreipėsi skaitytoja. Ji įvertino vėliau atvykusių ugniagesių profesionalumą, tačiau teigė nusivylusi pirmosios įvykio vietoje pasirodžiusios Lentvario komandos darbu.

Lentvariškė toliau aiškino, kad užtrukus ugniagesiams vietiniai gyventojai buvo priversti „bėgti į ugnį ir traukti žmonių ir dujų balionų, kurių buvo pakankamai namo viduje“. Anot jos, pirmoji į įvykio vietą atvykusi gaisrinė buvo itin sena ir su maža cisterna, kurioje esančio vandens ilgam neužteko, todėl ugniagesiai buvo priversti išvažiuoti. „Vilniaus miesto gaisrinė mėgino susisiekti su išvažiavusia Traku rajono gaisrine, bet išgirdau atsakymą, kad „gaisrinė dingo nuo linijos“. Taip daugiau ir nesulaukė iš jų pastiprinimo“, – teigė skaitytoja. Lentvariškė aiškino, kad Lentvario ugniagesiai jai ne tik pasirodė nepasiruošę darbui, tačiau ir galbūt neblaivūs, o kaip savo žodžių įrodymą 15min persiuntė vaizdo įrašą iš tragiško įvykio vietos.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė spaudai Vida Šmigelskienė paneigė informaciją, jog ugniagesiai į įvykio vietą užtruko atvykti pusvalandį. PAGD žiniomis, Bendrojo pagalbos centro pranešimas buvo gautas trečiadienio naktį, 1 val. 7 min., dalis ugniagesių jau buvo aliarmuoti po minutės, o įvykio vietoje Gaidiškių gatvėje pasirodė praėjus dešimt minučių nuo pranešimo. „Pirmasis į gaisrą, atvyko Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Lentvario komandos ekipažas – 01 val. 17 min., o 01 val. 25 min. atvažiavo abu Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ekipažai ir Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 5-osios komandos ekipažas“, – raštu teigė V.Šmigelskienė.

Platesnės informacijos apie ugniagesių veiksmus 15min kreipėsi į Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininką Kęstutį Kirsnauską. Jam taip pat užkliuvo netiksliai skaitytojos nurodytas ugniagesių atvykimo laikas, o dėl tąnakt dirbusių Lentvario komandos ugniagesių K.Kirsnauskas tikina iki šiol nusiskundimų nesulaukęs. „Komentaras, jog Trakų PGT išvažiavo ir į įvykio vietą negrįžo, na, mane nustebino, nes pasižiūrėjau telemetrinės įrangos duomenis ir mačiau, kad tie automobiliai atvažiavo, tarkim, 1 val. 25 min., o pirmas automobilis išvažiavo 2 val. 43 min., paskutinis – 4 val. 25 min – laikus reikėtų pasitikslinti <…> Aš spėju, kad Lentvario komandos automobilis atvažiavo pirmas, išpylė vandenį ir važiavo užsipilti vandens, nes prie pat to vandens nebuvo. Kiek aš kalbėjau su pamainos vadu, tie žmonės atvažiavo ir pastatė Lentvario komandos automobilį už Trakų komandos automobilio. Ir toliau ėjo vykdyti pamainos vado nurodymus“, – sakė K.Kirsnauskas. Anot Trakų PGT viršininko, ugniagesių blaivumas prieš pamainai prasidedant ir jai baigiantis yra nustatomas iš akies – alkotesteris nėra naudojamas. K.Kirsnauskas teigia, jog keičiantis pamainoms pats matė Lentvario ugniagesius, bet jokių įtarimų dėl jų blaivumo jam nekilo. „Kalbant apie kontrolės mechanizmą, tai tiek PAGD, tiek valdybos žmonės važinėja ir atlieka netikėtus, operatyvius patikrinimus, kuriuos atlieka su metrologiškai patikrintu alkotesteriu – ar vidury pamainos ugniagesys yra blaivus“, – sakė K.Kirsnauskas. Automobilis – 50 metų senumo Trakų PGT viršininkas, vadovaujantis ir Lentvario komandai, pripažino, kad ugniagesių automobilis buvo išties senas – apie 50 metų senumo „Mercedes-Benz“ sunkvežimis. K.Kirsnauskas tikina, kad sunkumų sukelia tiek nauja, tiek sena technika. „Jūs sakote, kad vanduo buvo blogai paduotas. Tai reiškia, tas siurblys veikė – žarnoje buvo vandens, bet kažkas galėjo būti blogai su švirkštu. Galbūt – tai tik prielaida – kad kažkur galėjo pakliūti nešvarumų, akmenų ar dar kažko. Taip, tokie atvejai pasitaiko, gesinant gaisrus“, – sakė K.Kirsnauskas.

Paklaustas, ar normali ugniagesių praktika, jog gesinimo žarna yra duodami palaikyti degančio namo šeimininkui ar tiesiog šalimais stovinčiam žmogui, Trakų PGT viršininkas aiškino negalintis pakomentuoti, ar „ta žarna buvo perduota, ar ją žmogus paėmė pats“. „Jeigu kalbant bendrai, apie žmonių, piliečių dalyvavimą gesinime, sakyčiau, jog kai kuriais atvejais tai yra sveikintinas pavyzdys. Supraskite, Lentvario mieste budi du žmonės – vienas vairuoja automobilį, dirba su siurbliu, kitas žmogus gesina ir taip toliau. Mano turima informacija – pradinis pranešimas buvo tai, kad tame name gali būti žmogus. Tai kiek mano patirtis leidžia spręsti, kad tas ugniagesys, užsidėjęs kvėpavimo aparatą – ėjo ieškoti, ar galima tam žmogui padėti, ar galima jį ištraukti. <…> Tikėtina, kad antrasis žmogus ėjo į namo vidų ieškoti to galimo nukentėjusiojo“, – sakė K.Kirsnauskas. Priminus, kad vyriškis iš pastato buvo išneštas dar iki atvykstant ugniagesiams, K.Kirsnauskas paaiškino, kad su tragiško gaisro aplinkybėmis nėra tiksliai susipažinęs, todėl komentuodamas įvykį tik darė prielaidas, kaip ugniagesiai turėjo elgtis pagal procedūras. „Gelbėjam ne turtą“ Anot Trakų PGT viršininko, analogiškose situacijose visos ugniagesių pajėgos metamos, pirmiausia, išgelbėti žmogaus gyvybę.

„Kada mes pasitikrintume radijo įrašus, kurių aš dar neperklausiau, matytume, kad BPC perdavė mano kolegoms, jog name yra žmogus. Kada jie atvažiavo, kiek aš žinau, informacija apie tai, kad žmogus buvo išneštas, ugniagesiams nebuvo perduota. Ir bet kokiu atveju yra tikrinama, ar pastate nėra žmonių – gelbėjam ne turtą, o žmogų“, – sakė K.Kirsnauskas. K.Kirsnauskas teigė, kad faktas, jog gyventojai išnešė vieną žmogų iš degančio pastato, neatleidžia ugniagesių nuo atsakomybės išžvalgyti pastato vidų, kadangi jie negali pasitikėti žmonių žodžiais. „Vieni pasako, kad yra žmogus, kiti sako, kad nėra – neaišku, kas praneša, todėl ugniagesiai privalo patikrinti“, – sakė Trakų PGT viršininkas. Tikslesnės informacijos nei PAGD atstovė, nei Trakų PGT viršininkas negalėjo pateikti, kadangi Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai yra pavesta atlikti išsamų gaisro aprašymą. „Jei šiai valdybai atliekant šio gaisro gesinimo išsamų aprašymą, pasitvirtins laiške minimos aplinkybės, dėl kurių gali kilti atsakomybė, bus pradėtas tarnybinis patikrinimas“, – teigė V.Šmigelskienė.

