Rašydama apie pirmąją karaimų dainų radijo laidą Vilniaus radijuje prieš 85-erius metus, t. y. 1932 m. lapkričio 9 d., citavau karaimų vyriausiojo dvasininko Hadži Serajos Chano Šapšalo (1873–1961) laišką Vilniaus radijo programų direktoriui Vitoldui Hulevičiui (1895–1941), kuriame jis mini, kad įžangą apie karaimų dainas šioje laidoje skaitys Lidija Poziemska (1886–1952). Mano atmintyje atgijo šios nuostabios moters, mano mamos tetos paveikslas. Buvau dar maža, kai išvažiavome iš Trakų gyventi kitur, o ir ji netrukus iškeliavo iš šio pasaulio, bet prisimenu neaukštą, gležną, smulkių veido bruožų moterį, dažniausiai meiliai glaudžiančią prie savęs mažytį juodą šunelį vardu „Ledi“. Mano bendraamžiai, lankę mokyklą Trakuose, prisimena ją kaip muzikos mokytoją. Man ji irgi buvo pirmoji fortepijono mokytoja, nors ne mokykloje, o jos namuose. Ji nemokė manęs gaidų, bet išmokė skambinti krakoviako melodiją.

Kai atvažiuodavome vasarą atostogauti į Trakus, mano mama būtinai aplankydavo savo tetą, juolab, kad ilgainiui ji buvo likusi vienintelė teta. Vieną vasarą, kai buvau turbūt antros klasės mokinė, jos ir sumanė mane pradėti mokyti muzikos. Esu joms už tai labai dėkinga. Juokinga, bet paskui, jau gerai pramokusi muzikos rašto ir gaidų, galėdama paskambinti ir sudėtingus muzikos kūrinius, niekada nepamiršau to krakoviako. O dar vėliau, kai jau buvau pamiršusi ir Mocarto sonatas, ir Mendelsono Dainas be žodžių – viską, ką galėjau kažkada skambinti fortepijonu, pirštai patys prisiminė tą vienintelę vaikystę menančią melodiją, o kartu su ja visada prisimenu ir pirmąją mokytoją.

Lidija Poziemska gyveno Trakuose, Karaimų gatvės 34 namo, nutolusioje nuo gatvės Totoriškių ežero link, dalyje. Jos butukas, kuriame ji gyveno su savo jauniausia dukra Irena, pokario laikais buvo smarkiai susitraukęs – neaplenkė nacionalizacija. O kadaise šis ir gretimas 32 namas, – visas kiemas iki pat Totoriškių ežero – priklausė vienai garbingiausių Trakų karaimų šeimų – Lobanosams, kurių atstovai iš kartos į kartą per ištisus šimtmečius buvo renkami Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karaimų vaitais, t. y. faktiškais bendruomenės administracijos vadovais.

Tame name 1886 m. ir gimė Lidija. Ji buvo penktas vaikas Emilijos ir Juzefo Lobanosų šeimoje. Jos vaikystė prabėgo Trakuose, o mokytis tėvai ją išleido į Sankt Peterburgą, kur gyveno jos vyresnioji sesuo Emilija, ištekėjusi už turtingo Krymo karaimo Šole. Beje, Emilijos Šole šeimoje Sankt Peterburge vėliau gyveno ir mokėsi jos seserėčia Sofija Dubinskaitė (1901–1978), būsimoji vyresniojo dvasininko Simono Firkovičiaus (1897–1982) žmona, aktyvi tarpukario karaimų moterų būrelio Katyn Odžahy veikėja.

Kaip pažymi Lidijos vaikaitis Konstantinas Pileckis (Konstanty Pilecki), šiuo metu gyvenantis Gdanske, laikas, praleistas SanktPeterburge, nebuvo vien mokslo metai. Jauna mergina turėjo galimybę susipažinti su turtingu to meto Rusijos sostinės kultūros gyvenimu. Be to, Šole šeima paprastai vasarodavo Kryme, ir Lidija, važiuodama drauge, pažino ir šios vietovės grožybes, galėjo pajusti protėvių dvasios gyvybingumą. Rytų kultūra užbūrė ją, ir romantizmas, svajingumas, net egzaltacija lydėjo ją visą gyvenimą.

1903 m. Lidija aukso medaliu baigė gimnaziją ir grįžo namo, kur po dvejų metų, sulaukus devyniolikos, buvo ištekinta už Alfredo Elifaso Poziemskio, gerokai už ją vyresnio, bet turtingo verslininko, kuris, praleidęs ilgus metus Anglijoje, tuo metu grįžo į Trakus. Jaunavedžiai apsigyveno Maskvoje, kur Alfredas Poziemskis turėjo tabako gaminių fabriką. Poziemskių namai buvo labai svetingi ir atviri. Ten dažnai svečiuodavosi tabako pramonininkai iš Krymo, giminaičiai iš Trakų, Maskvoje gyvenantys karaimai. O kai prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui Trakų karaimai kaip ir kiti Lietuvos gyventojai turėjo pasitraukti į Rusijos gilumą, Lidijos sesers Beatos Lobanos-Dubinskos šeima ištisus metus glaudėsi pas Poziemskius Maskvoje, kol atsirado galimybė išvykti į Krymą.

Po 1917 m. perversmo Rusijoje Poziemskių šeima turėjo trauktis iš Maskvos netekdama viso savo turto. Grįžusios iš evakuacijos į protėvių žemę, į Trakus, visos karaimų šeimos vertėsi sunkiai. Vargais negalais Alfredas Poziemskis gavo savo draugo dvaro Naujojoje Vilnioje prižiūrėtojo vietą, ir šeima persikėlė ten, kur gyveno iki 1930-ųjų, kai netikėtai mirė šeimos galva. Likimas vėl atvedė Lidiją į Trakus. Čia ji ir nugyveno likusį gyvenimą iki mirties 1952-aisiais.

Trakuose Lidija tapo aktyvi bendruomenės gyvenimo dalyvė. Būdama gerai išsilavinusi, puikiai išmanydama aukštuomenės gyvenimo etiketą, ji ėmėsi karaimų jaunimą mokyti gerų manierų, elgesio taisyklių, rengė šokių kursus, mokė groti fortepijonu. Tarp to meto Trakų karaimų bendruomenės narių Lidijos, jos sesers Emilijos, brolio Juzefo šeimos ir jų nariai buvo vieni iš labiausiai apsišvietusių ir išsilavinusių. Tad nenuostabu, kad būtent jai Hadži Seraja Chanas Šapšalas patikėjo per radiją perskaityti įvadą apie karaimų dainas, o pačias dainas pasiūlė atlikti Lidijos brolio, vyresniojo dvasininko Juzefo Lobanos dukroms – Halinai ir Valentinai. Lidija taip pat padėjo vyresniajam dvasininkui Simonui Firkovičiui redaguoti jo rengiamą spaudai karaimų kasdienių maldų rinkinėlį.

Po Antrojo pasaulinio karo, kuriame ji neteko savo vienintelio sūnaus, Lidija kurį laiką dirbo Trakuose mokykloje, kur dėstė muziką, ir kai kurie mano bendraamžiai, buvę jos mokiniai, ją puikiai prisimena.

Trakų karaimų bendruomenėje Lidija Poziemska buvo vadinama labai meiliai – tiesiog Lidija Osipovna. Tokią romantišką idealistę, neprisitaikiusią prie gyvenimo materialėjimo, tyliai besigraužiančią dėl kilnių ir taurių vertybių nuvertėjimo, prisimena ją mano kartos žmonės ir aš pati. Nors jai teko patirti nemažai gyvenimo negandų, Lidija Osipovna visada buvo giedros nuotaikos, šiek tiek sentimentali svajotoja. Visi keturi Lidijos vaikai irgi buvo idealistai, romantikai, kuriems sąžinė ir garbė buvo pirmoje vietoje. Jie pasižymėjo kilniadvasiškumu ir iki gilios senatvės išsaugojo dvasios aristokratizmo požymius.

Kai 1990 m. būdama Tautybių departamento generalinė direktorė važiavau į Gdanską pristatyti lietuviškos dailės parodos, kelias naktis teko nakvoti pas Lidijos Osipovnos vyriausiąją dukterį Nataliją (1906–1998), mamos pusseserę ir mano tetą. Ji puikiai atrodė, buvo žavi, energinga, pasakojo įvairias Trakų laikų istorijas, kurių, deja, nebeprisimenu. Bet pamenu, kad, norėdama ją pagirti, pasakiau kad ji atrodo jaunesnė nei 70-ies. O ji juokdamasi man pasakė: „Brangioji, juk man 84-eri, dabar turiu naują gerbėją ir svarstau, ar priimti jo siunčiamas gėles, ar ne.“ Tada nesupratau, bet dabar galvoju, kad tas skaidrus, šviesus žvilgsnis, optimistiškas požiūris į gyvenimą, dvasingumas buvo paveldėtas iš mamos, kuri, kaip išaiškėjo iš anūko pasakojimų ir iš dalies atverto senelės archyvo, dar rašė ir eilėraščius. Teisybė, daugiausia lenkiškai, aiškiai ankstyvojo lenkiškojo romantizmo paveikta ir pasirašinėjo paslaptingu slapyvardžiu „Sfinksas“.

Pirmą kartą šeši Lidijos Poziemskos eilėraščiai buvo atspausdinti tik po jos mirties – 2000 m. Lenkijoje gyvenančių karaimų leidžiamame žurnale Awazymyz (Mūsų balsas). Ketvirtajame to žurnalo numeryje spausdinamas jautrus Lidijos Osipovnos anūko Konstantino Pileckio straipsnelis apie senelę, kuriuo, prisimindama šią nuostabią moterį, pasinaudojau ir aš. Vėliau dar du jos eilėraščiai buvo atspausdinti to paties žurnalo 2004 m. Nr. 8. Eilėraščiai, kaip minėta, yra romantiški, irgi egzaltuoti, efemeriški, ir ši poetika užmaskuoja kilnią didaktinę mintį. Vieną iš Lidijos Poziemskos eilėraščių siūlau pasiskaityti ir Trakų žemės skaitytojams originalo kalba. Į lietuvių kalbą tekstą išverčiau pažodžiui.

Motylek

Kochanej młodziežy wiersz ten poswięca Autor

W dalekiej krainie potęžnego

Wschodu,

Gdzie bajki się rodzą, gdzie cudów

jest świat,

W złocistych promieniach gorącego

słońca,

Wirował motylek tak cudny

jak kwiat.

I lekko fruwając z kielicha na

kielich,

Szczęśliwy, spokojny i dumny

jak król,

W błękitach przestworza wirując

bez troski,

Nie zaznał co rozpacz, tęsknota

i ból.

Wtem wicher się zerwał. I uniósł

motyla

Do kraju gdzie ciemny zieleni

się gaj,

Gdzie łąk szmaragdowych

wzorzyste kobierce,

Gdzie strumyk srebrzysty,

gdzie słoneczny maj.

I ujrzał motylek: Nad brzegiem

strumyka

Co lśnił się jak tęcza i był pełen

złud,

Cud-wažka – skrzydełka turkusem

świecące,

Kąpała w błękicie kryształowych

wód.

Ach, poznał motylek potęgę

miłości,

Co śle nam cierpienia, tęsknotę

i ból,

Lecz wažka-kokietka – śmiała się

radośnie…

Do łąk szmaragdowych i złocistych

pól.

Tak žycie niekiedy wyprawia nam

gody,

Gdzie błędnych ogników upaja nas

czar.

A duszy swej skarby i urok

swobody

Na ołtarz błyskotek składamy

jak dar.

Drugelis

Autorė skiria šį eilėraštį mylimam jaunimui

Tolimajam krašte galingųjų Rytų,

Kur pasakos gimsta, kur stebuklų

šalis,

Auksiniuose karštos saulės

spinduliuose

Sukiojos drugelis gražus kaip gėlė.

Ir lengvai lakiodamas nuo žiedo

prie žiedo,

Laimingas, ramus ir išdidus kaip

karalius,

Padangės žydrynėj skrajodamas be

rūpesčių,

Nepažino sielvarto, ilgesio nei

skausmo.

Jis klausės zefyrų tylučio šnaresio,

Ir sparnuotų elfų choras svaigino

jį.

O veržli srovė, šniokščianti

tolumoj,

Nuostabius tuos garsus nešė į kalnų

viršūnes.

Ir pamatė drugelis: pakrantėj

šaltinio,

Kurs mainėsi kaip vaivorykštė ir

buvo kupinas vilčių,

Skėtė-stebuklas-… turkiu

žvilgančius sparnelius

Prausė mėlynėje krištolinių

vandenų.

Ak, pajuto drugelis meilės galią,

Kur siunčia mums kančias, ilgesį

ir skausmą.

Bet skėtė-koketė – juokės

džiaugsmingai…

Laukams smaragdiniams ir

auksiniams laukams.

Taip gyvenimas kartais kelia mums

puotą,

Kurioje apgaulingų žiburėlių

svaigina mus burtai.

O savo dvasios lobius ir laisvės

žavesį

Blizgučių altoriui sukrauname

kaip auką.

Dr. Halina KOBECKAITĖ