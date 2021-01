Policija įspėja – internete plinta sukčių skelbimai apie platinamą vakciną nuo Covid 19

Savaitgalį viešoje erdvėje pasirodė skelbimai, siūlantys įsigyti vakcinos nuo Covid 19. Policija atkreipia gyventojų dėmesį į šį sukčiavimo būdą, pasinaudojus susiklosčiusia padėtimi, ir prašo nesusivilioti netikrais pasiūlymais.

Kaip informuoja Sveikatos apsaugos ministerija, šiuo metu vakcinos įsigijimai vyksta per Europos komisiją ir įsigyti jos komercinėje rinkoje galimybės nėra. Be to, prekyba vaistiniais preparatais yra licencijuojama, o jos neturint, ši veikla negali būti vykdoma. Todėl tokius skelbimus platinantys asmenys sukčiauja ir siūlo įsigyti neegzistuojančią arba suklastotą prekę, kurios vartojimas gali turėti sunkių padarinių sveikatai.

Pastebėjus tokio pobūdžio skelbimus, prašome pranešti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112!!!!!