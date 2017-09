2017 09 04 – 2017 09 10

2017-09-08 į Trakų r. PK su pareiškimu kreipėsi moteris, kad 2017-09-07 apie 17:30 val. parduotuvėje „Maxima“, esančioje Trakuose, Vytauto gatvėje, buvo pavogtas jai priklausantis mobilaus ryšio telefonas „XGODY X200 smartphone“, kuriuo naudojosi jos nepilnametis sūnus. Telefono vertė 150 eurų.

Buvęs pranešėjos sutuoktinis neblaivus sistemingai, kelis kartus per dieną, užeina pas pranešėją į darbą ir ją baugina bei prieš ją naudoja psichologinį smurtą.

2017-09-08 apie 19:30 val. savo namuose, neblaivus (2,40 prom.) K. M. kumščiu sudavė savo dukrai į galvos sritį, taip pat elektros ilgintuvo laidu sudavė 5 kartus per nugarą, 3 kartus per kojas ir 2 kartus per rankas. Vadovaujantis LR BPK 140 str., K. M. sulaikytas. Mergaitė ir jos sesuo perduotos jų močiutei.

2017-09-09 apie 15:45 val. Trakų r.

Lentvario sen. Rykantų k. policijos pareigūnai V. B. piniginėje rado maišelį su šviesios spalvos milteliais, kaip įtariama, narkotine medžiaga.

2017-09-09 apie 18:10 val. Trakų r.

Paluknio sen. Ropėjų miške grybautojai rado vyriškio lavoną be išorinių smurto požymių. Netoli vyriškio lavono radimo vietos stovėjo jam priklausantis automobilis.

2017-09-09 apie 2 val. namo, esančio Trakuose, Vienuolyno g., laiptinėje kilusio konflikto metu D. M. spyrė A. V. į pilvo sritį. A. V. nustatyti kūno sužalojimai.

2017-09-10 apie 19:40 val. gyvenamojo namo, esančio Trakų r. Miglinų k., kieme išgertuvių metu kilus konfliktui P. N. sudavė savo broliui vieną kartą galva į nosį ir apie 5–6 smūgius rankomis į galvą, tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.

2017-09-10 apie 21:50 val. S. D., būdamas neblaivus (2,69 prom.), konflikto metu sudavė keletą kartų į įvairias kūno vietas savo žmonai (girtumas 2,11 prom.), tuo sukeldamas jai fizinį skausmą.

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę