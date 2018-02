Nuo kovo 5 d. kviečiame į mokymus tėvams , besidomintiems pozityvios tėvystės idėjomis, siekiantiems kurti pozityvų santykį su vaikais ir ugdyti pozityvumą palaikančias vaikų asmenybės savybes bei elgesio ir mąstymo įpročius.

Būti tėčiu ar mama nėra paprasta – tą žino visi, auginantys vaikus. O būti tobulais tėvais tikriausiai tiesiog neįmanoma. Anot britų pediatro ir psichoanalitiko Donaldo Vinikoto (Donald Winnicott), to nė nereikia – tam, kad vaikai augtų laimingi, kur kas geriau būti tiesiog pakankamai gera mama (tikriausiai tai tiktų ir tėčio rolei). Kas padeda būti pakankamai gerais tėvais, kurie skatina savo vaiką augti ir moko jį gyventi šiuolaikinėje visuomenėje? Atsakymo vienareikšmiško nėra, jį kursite patys būdami grupėje – diskutuodami apie auklėjimo tikslus, nagrinėdami bendravimo su vaikais situacijas. Dabar vis daugiau kalbama apie pozityvų santykį su vaiku, dėmesingumą savo ir savo vaiko poreikiams. Kaip tai gali atrodyti kasdienybėje, kai reikia susitarti, nustatyti taisykles, koreguoti netinkamą elgesį be fizinių bausmių ir gal net apskritai be bausmių? Kaip rasti vietos pozityvumui, kai susiduriame su elgesio ar emociniais sunkumais? Vaikai puikiai moka kopijuoti, tad visai gali būti, jog teisinga yra formulė: ramūs ir pusiausviri tėvai – ramūs ir pusiausviri vaikai. O jei tikėsime šia formule, galbūt verta pasirūpinti ir savo pačių elgesio ir emociniu stabilumu? Tad į šiuos ir kitus kylančius klausimus užsiėmimų metu padės atsakyti psichologė Eglė Masalskienė.

Pozityvios tėvystės užsiėmimai vyks nuo kovo 5 d., pirmadieniais, 18 val. Lentvaryje, adresu Klevų al. 24 (Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centro pastate, įėjimas nuo Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos pusės, 2 aukštas). Numatoma 18 užsiėmimų po 2,5 val. Užsiėmimai nemokami.

Išsamesnę informaciją apie mokymus ir kitas kompleksines paslaugas šeimai teikia Bendruomeniniai šeimos namai, Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų r. sav., el.p. info@paslaugosseimoms.lt arba telefonu +37061287316.

Bendruomeninių šeimos namų inf.