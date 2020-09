Praėjusią parą Lietuvoje – 138 koronaviruso atvejai

Veido kaukės. Jūratės Buivienės nuotr.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti 138 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejai. 60 iš jų registruota Šiaulių, 37 Kauno, 33 Vilniaus, 5 Panevėžio, 2 Marijampolės ir 1 Utenos apskrityse.

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 113 asmenų. 24 asmenų užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko. Be to, per praėjusią parą Vilniaus apskrityje registruotas 1 įvežtinis atvejis iš Austrijos.

93 atvejai siejami su židiniais

28 vakarykštę parą patvirtinti atvejai siejami su Radviliškio ligonine, iš kurių 22 yra pacientai, 4 darbuotojai ir 2 antriniai kontaktai, t. y. ne darbuotojai ir ne pacientai. Iš viso, šio ryto duomenimis, su židiniu siejami 102 atvejai: 59 pacientai, 36 darbuotojai ir 7 antriniai atvejai.

5 atvejai vakar siejami su Respublikine Šiaulių ligonine. Visi asmenys yra darbuotojai. Iš viso su protrūkiu šiuo metu siejama 19 atvejų – 12 darbuotojų ir 7 pacientai.

Dar 2 atvejai Šiauliuose siejami Šiaulių greitosios medicinos pagalbos (GMP) stotimi. Abu asmenys yra darbuotojai. Iš viso šiuo metu registruoti 4 susiję atvejai.

Taip pat 2 atvejai, registruoti vakar, siejami su Šiaulių lopšeliu-darželiu „Kregždutė“. Vienas asmuo yra darbuotojas, kitas – vaikas. Iš viso registruoti 4 susiję atvejai, įskaitant patvirtintus vakar.

2 nauji atvejai siejami ir su protrūkiu tarp Šiaulių teisėsaugos institucijų darbuotojų. Vertinama, kad iš viso jau susiję 14 atvejų.

Be to, Šiauliuose fiksuojamas ir naujas židinys įmonėje AB „Rūta“. Vakar liga patvirtinta 2-iems darbuotojams ir 1 susijusiam asmeniui. Iš viso registruoti 4 susiję COVID-19 ligos atvejai.

6 iš vakar registruotų atvejų siejami su židiniu Blinstrubiškių socialinės globos namuose, veikiančiuose Raseinių rajone. COVID-19 patvirtinta 5-iems globotiniams ir 1-am darbuotojui. Iš viso šiuo metu registruoti 8 susiję atvejai.

Taip pat 3 atvejai siejami su Raseinių ligonine. Asmenys yra darbuotojai. Iš viso registruota 17 susijusių atvejų.

4 atvejai, registruoti vakar, siejami su Raseinių savivaldybe (iš viso – 15 susijusių atvejų), dar 4 – su įmone „Raseinių prekyba“ (iš viso 6 atvejai), 2 – su Viduklėje veikiančiu darželiu ( iš viso 4 atvejai).

Be to, registruotas naujas židinys, siejamas Raseinių choru „Šatrijos“. Tai 2-asis susirgimas. Chore nustatyti 36 sąlytį turėję asmenys.

Kaune registruoti 2 susirgimai Kauno K. Griniaus progimnazijos mokiniams (iš viso 7 susiję atvejai) bei 2-iems Kauno Erudito licėjaus mokiniams.

8 vakarykštę parą Vilniuje registruoti atvejai siejami su šokių studija „City dance“. Vertinama, kad su protrūkiu susiję 25 koronaviruso atvejai. NVSC aktyviai dirba su šokių studijos administracija, aptariamos įvairios prevencinės priemonės ir kita.

Dar 2 atvejai Vilniaus apskrityje siejami su židiniu sporto klube „Gym Plius“. Su šiuo protrūkiu dabar siejama 20 infekcijos atvejų. NVSC specialistai ėmonei pateikė rekomendacijas mažinti žmonių skaičių grupinėse treniruotėse arba išvis jų atsisakyti.

Tuo metu, dar 8, patvirtinti vakarykštę parą, siejami su ansambliu „Lietuva“. Visi asmenys yra jo nariai. Iš viso registruota jau 14 susijusių atvejų, įskaitant patvirtintus vakar. Šiandien NVSC vykdys nuotolinius mokymus ansamblio darbuotojams, taip pat pradedamas profilaktinis jų testavimas (5 dieną po paskutinio sąlyčio).

1 atvejis siejamas su Rokiškio rajono Juodupės gimnazija. Koronavirusas patvirtintas darbuotojui, kuris dėl turėto sąlyčio buvo izoliacijoje. Iš viso registruoti 4 susiję atvejai.

Be to, dar 20 asmenų, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas, tačiau atvejai, šiuo metu turimais duomenimis, nepriskiriami infekcijos židiniams.

24 asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 24 asmenys. Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

Specialistai nagrinėja šių užsikrėtusiųjų maršrutus, tad statistika dar gali keistis, jei būtų rastos sąsajos tarp atskirų atvejų.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso patvirtinti 4070 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 1709 asmenys, 2253 – pasveiko.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacija