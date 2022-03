Pranešimas spaudai: 2,3 mln. suformuotų elektroninių GPM deklaracijų – deklaravimo sistemoje

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad į Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) perkėlė duomenis apie 2,3 mln. gyventojų pajamas ir išlaidas, iš jų – net 1,8 mln. deklaracijas reikės tik peržiūrėti ir pateikti. Šiais metais, kaip ir kasmet, pajamas deklaruoti reikia iki gegužės 2 d.

„Dėkojame 1,35 mln. gyventojų, kurie laiku deklaravo pajamas praėjusiais metais. Šiandien kaip niekada svarbu prisiminti, jog sąžiningas mokesčių deklaravimas ir sumokėjimas prisideda prie mūsų valstybės stiprinimo bei saugumo užtikrinimo. Taip pat ypatingą dėmesį noriu atkreipti į galimybę be papildomų išlaidų gyventojams paremti norimas organizacijas – laiku ir teisingai deklaravus pajamas kiekvienas gali skirti dalį paramai nuo sumokėto GPM“,– sako VMI viršininko pavaduotojas Dr. Martynas Endrijaitis.

E. deklaravimas. Gyventojams puikiai sekėsi 2021 m. deklaruoti pajamas e. būdu: iki deklaravimo termino pabaigos savarankiškai tai atliko 87 proc. gyventojų, o dar 180 tūkst. deklaracijų gyventojai pateikė telefonu su VMI specialisto pagalba.

Ką svarbu žinoti šiais metais deklaruojant pajamas?

GPM parama tik e. būdu.

Nuo 2022 m. prašymą skirti dalį sumokėto GPM paramai pateikti galima tik per EDS, o tai padaryti padeda naujasis paramos vedlys. Verta pažymėti, jog didžioji dalis gyventojų ir taip teikė prašymus e. būdu – praėjusiais metais už einamuosius metus e. prašymus pateikė 91 proc. gyventojų. Daugiau informacijos dėl paramos skyrimo rasite čia.

Pažymėtina, kad skiriama paramos dalis nuo sumokėto GPM nesikeitė: iki 1,2 proc. galima skirti paramos gavėjams ir meno kūrėjams, iki 0,6 proc. – profesinėms sąjungoms ir iki 0,6 proc. – politinėms partijoms

Paskutinė galimybė pasinaudoti lengvata už remonto ir auklių paslaugas.

Šie metai yra paskutiniai, kai gyventojai deklaruodami pajamas gali susigrąžinti dalį sumokėto GPM už 2021 m. automobilio, būsto remonto, auklių paslaugas. Už 2020 m. 25 tūkst. gyventojų deklaravo grąžintiną 3,3 mln. eurų sumą.

Vedlio pagalba 2,3 tūkst. gyventojų pateikė pranešimus apie išlaidas ir deklaravo grąžintiną 280 tūkst. eurų GPM sumą. Šie duomenys buvo perkelti automatiškai į pajamų deklaracijas, o kiti gyventojai tai gali padaryti deklaruodami pajamas ir pateikdami išlaidas įrodančius dokumentus.

Kas turi deklaruoti pajamas?

Pajamas deklaruoti privalo gyventojai, kurie: vykdė individualią veiklą; gavo pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius; pritaikė per didelį metinį neapmokestinamų pajamų dydį (MNPD) ir dėl to susidaro mokėtina GPM suma. Taip pat deklaravus pajamas dalis gyventojų gali susigrąžinti dalį GPM: nuo išlaidų už būsto, automobilio remonto ir auklių paslaugas, įmokas už gyvybės draudimą, studijas, palūkanas ir kt.; tais atvejais, jei buvo pritaikytas per mažas MNPD. Dėl 2021 m. užimtų pareigų ne tik pajamų, bet ir turto deklaracijas turi pateikti politikai, valstybės tarnautojai ir kt.

„Deklaravimo vedlys buvo atvertas nuo sausio mėn. ir 411 tūkst. gyventojų jau deklaravo pajamas“, – teigia Dr. Martynas Endrijaitis, pridurdamas, jog gyventojai, kurie deklaravo pajamas prieš sukeliant duomenis į EDS turėtų pasitikrinti, ar informacija apie jų pajamas ir išlaidas nebuvo atnaujinta.

Papildomos paslaugos palengvinsiančios pajamų deklaravimą

Gyventojams, norintiems pasikonsultuoti mokesčių klausimais telefonu 1882 nebūtina laukti skambučių eilėje – užsisakius VMI skambutį per Mano VMI, konsultantas pats paskambins klientui nurodytu laiku. Taip pat Mano VMI identifikuoti gyventojai konsultacijų telefonu 1882 sulaukia greičiau, nes sistema automatiškai perkelia skambutį į eilės priekį.

Primename, jog neturint galimybės pajamas deklaruoti savarankiškai per EDS, nebūtina vykti į VMI aptarnavimo padalinį, nes šią paslaugą teikiame ir telefonu 8 5 2191 777 > Pajamų deklaravimas (spausti 1). Atkreipiame dėmesį, kad esant poreikiui atvykti į aptarnavimo dalinį būtina išankstinė registracija vizitui per VMI registracijos sistemą čia

Visa informacija apie deklaravimą VMI internetinėje svetainėje www.vmi.lt > Domiuosi pajamų ir turto deklaravimu. Išsamius gidus, kaip pildyti pajamų deklaraciją, rasite VMI Youtube kanale. Naujienos skelbiamos VMI Facebook ir LinkedIn paskyrose.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Iš viso už 2020 m. 1,46 mln. gyventojų deklaravo pajamas: 1,05 mln. deklaravo grąžintina 276 mln. eurų GPM sumą, 241 tūkst. gyventojų deklaravo 246 mln. eurų mokėtiną GPM sumą. 142 tūkst. valstybės tarnautojų ir jų šeimos narių laiku pateikė turto deklaracijas.

vmi.lt inf.