Antrosios Kalėdų dienos vakarą Trakų rajone įvykusi avarija sukrėtė visą Lietuvą. Tačiau jos pasekmės galėjo būti ne tokios skaudžios.

Trys automobilio gale sėdėję vaikinai galėjo išvengti sunkių sužalojimų. Tam jiems būtų užtekę pasinaudoti svarbiausia priemone – saugos diržais. Keleiviai išlėkė lauk Antradienį apie 21 val. 30 min. Lentvaryje įvykusios tragiškos avarijos metu ant „Audi A6 Allroad“ galinės sėdynės važiavo trys jauni vaikinai. Tiesiame kelio ruože automobiliui atsitrenkus į medį du iš jų po smūgio kūnais pramušė mašinos stiklus ir išlėkė lauk.

Taip nebūtų nutikę, jei visi jaunuoliai būtų užsisegę saugos diržus. Aštuoniolikmetis patyrė galvos ir nugaros sumušimus, taip pat buvo sužalotas šešiolikmetis, kuriam nustatyti daugybiniai kūno sužalojimai ir trylikametis, kuriam diagnozuota politrauma. Visi sužeistieji paguldyti į ligoninę.

Diržas galėjo išgelbėti

Keleiviams labai svarbu segėti diržą ir todėl, kad neprisegtas kūnas po smūgio tampa nevaldomas ir gali sužeisti kitus, kaip vairuotoją ar priekyje sėdintį keleivį. Nors automobilis į medį trenkėsi kaire, vairuotojos puse, „Audi A6″ vairavusi 18-metė per baisią avariją atsipirko blauzdos kaulo lūžiu, bet greta sėdėjusi jos bendraamžė draugė neišgyveno. Po smūgio iššovė ir vairuotojo, ir keleivio saugos pagalvės. Tokia skirtinga lemtis išduoda, kad vairuotoja galėjo išgyventi vien dėl to, kad segėjo saugos diržą. Avarijos tyrėjai kol kas aiškinasi, ar žuvusi mergina buvo prisisegusi, bet iš nelaimės pasekmių panašu, kad diržo ji nesegėjo. Priekyje sėdintis žmogus be saugos diržo po stipraus smūgio į medį gali stipriai trenktis į kėbulo konstrukciją ir taip patirti mirtiną traumą arba gauti mirtiną smūgį nuo saugos pagalvės.

Vien pagalvė negelbsti

Inžinieriai pažymi, kad šiuolaikiniai automobiliai tampa vis saugesni, tačiau visos priemonės veikia tik tuomet, kai yra naudojamos kartu, o saugos pagalvė neužsisegus saugos diržo gali būti itin pavojinga.

Saugos diržų paskirtis – neleisti kūnui judėti ir išlaikyti jį tokioje padėtyje, kuri avarijos atveju yra maksimaliai apsaugota nuo kėbulo deformacijų. Kaip parodė 2008 metais Pitsburgo universiteto mokslininko dr. Williamo F. Donaldsono atliktas tyrimas, keleiviai, kurie avarijos metu nesegi saugos diržų, išsiskleidus oro pagalvėms rizikuoja susilaužyti kaklą arba stuburą. JAV atlikto tyrimo išvada buvo paprasta – norint sumažinti sunkių sužalojimų riziką oro pagalvės turėtų būti naudojamos tik kartu su saugos diržais.

Lėkė dideliu greičiu

Po tragiškos avarijos Lentvaryje pareigūnai neslėpė, kad labiausiai tikėtina nelaimės priežastis – didžiulis greitis ir vairuotojos patirties stoka. Tik apie mėnesį teisę vairuoti turėjusi 18-metė ir jos draugai, liudininkų teigimu, nelaimės naktį buvo paviešinę „Audi“ spidometro nuotrauką su užfiksuotu 170 km/val. greičiu., nors kartu važiavusių jaunuolių pareiga taip pat buvo sudrausminti vairuotoją. Vos lapkritį 18-os sulaukusi mergina neslėpė laukusi, kada išlaikys vairavimo egzaminus ir gaus tėvo „Audi“.

