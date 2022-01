Nuotraukų autorius Gintaras Mačiulis

Lietuvos nacionalinio muziejaus Naujajame arsenale iškilmingai pristatytas unikalus, vieno kilogramo masės sidabro medalis „Vytauto Didžiojo sosto antspaudas“. Šiemet minima Vytauto Didžiojo valdymo pradžios 630 metų sukaktis. Ta proga išleistas itin riboto tiražo numizmatinis gaminys, įamžinantis nepaprastą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės erą.

Kadangi išlikę sosto antspaudo originalai yra stipriai sunykę, medalis atkurtas remiantis ikonografiniais šaltiniais ir akademiniais Lietuvos mokslininkų tyrimais. Iš viso išleisti 25 sidabriniai net vieno kilogramo masės medaliai ir 3 auksiniai 5 uncijų masės medaliai. Norvegijos karališkoje monetų kalykloje nukaldintus medalius išleido UAB „Monetų namai“.

„Vytauto Didžiojo sosto antspaudas – vienas reikšmingiausių jo antspaudų, išleistas jam esant gyvam, apie 1407 metus. Tai – jo galybės ir statuso antspaudas, sutvirtinęs vienas svarbiausių sutarčių Lietuvos istorijoje: 1413 metais Horodlės sutartį, o 1422 metais – Melno sutarties aktus, kuriais Žalgirio mūšį pralaimėjęs Vokiečių Ordinas galutinai atsisakė pretenzijų į Žemaitiją ir kuriais buvo nustatyta siena su Užnemune, nepakitusi iki šių dienų.“, – pasakojo profesorius, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatikos ir heraldikos tyrinėtojas Stanislovas Sajauskas.

„Tai didelis įvykis tiek kolekcininkams, tiek visiems, besidomintiems Lietuvos istorija. Vieno kilogramo masės sidabrinį medalį dovanojame ir Lietuvos nacionaliniam muziejui“, – kalbėjo UAB „Monetų namai“ rinkodaros vadovė Ieva Galiauskienė.

„Medalis pristatomas muziejuje, turinčiame didžiausius Lietuvoje numizmatikos rinkinius, jų tarpe – medalių. Jį kaupdami, pagrindinį dėmesį skiriame istorinei tematikai, todėl džiaugiamės dovana, kuri mūsų rinkinį svariai papildys“, – dėkojo Lietuvos nacionalinio muziejaus Numizmatikos rinkinių skyriaus vedėja Dalia Grimalauskaitė.

Medalyje vaizduojamas ant puošnaus gotikinio suolo sėdintis šarvuotas valdovas su kunigaikščio karūna. Dešine sulenkta ranka valdovas laiko į viršų nukreiptą kalaviją, kita, per alkūnę sulenkta ranka, prie galvos laiko vėlyvosios gotikos skydą su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės herbu. Šalia kunigaikščio vaizduojami dar trys vėlyvosios gotikos skydai: Voluinės heroldinis kryžius, Smolensko lokys ir Trakų šarvuotas riteris su smailu šalmu ant galvos. Palei medalio briauną matomas įrašas: „sigillum allexandri alias witowdi magni ducis lithwanie et russie et cetera“ („Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Rusios ir kitų valdovo Aleksandro arba Vytauto, antspaudas”).

Originalus Vytauto Didžiojo sosto antspaudas – tai didelis, apie 105 mm skersmens balto vaško antspaudas, kuris buvo prikabinamas prie pergamentinių dokumentų raudonų, tamsiai mėlynų, žalių arba kitų spalvų siūlų supintomis virvelėmis arba pergamentinėmis juostelėmis. Siekiant pabrėžti antspaudo savininko aukštą̨ rangą, Vytauto antspaudai būdavo daromi iš raudono vaško, nors būtent sosto antspaudai yra iš balto vaško. Yra žinoma, kad Vytautas Didysis per savo gyvenimą turėjo 9 skirtingus vaškinius antspaudus, o sosto antspaudas yra laikomas vienas svarbiausių.

Visi auksiniai medaliai jau rezervuoti privačių kolekcininkų ir parduodami nebus. Sidabrinių medalių dar galima įsigyti.

