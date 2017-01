Probacija, kas tai? Daugeliui probacijos tarnyba nėra žinoma. Probacija – tai salyginė alternatyva paskirtai laisvės atėmimo bausmei, kurios metu vykdoma probuojamojo priežiūra. Tai – tokia bausmės forma, kai nuteistasis bausmę atlieka laisvėje, žmogui suteikiama galimybė pasitaisyti. Svarbiausias tikslas – užtikrinti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją ir mažinti jų nusikalstamumą ateityje. Vykdomos priežiūros metu užtikrinamas teismo nustatytų pareigų-sąlygų vykdymas, skatinama prižiūrimo asmens elgesio pažanga, teigiami pokyčiai.

Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriuje veikiančiame Trakų r. savivaldybės teritorijoje dirba du pareigūnai, šiuo metu vyksta trečio pareigūno atranka. Pareigūnai per metus vidutiniškai prižiūri apie 300 nuteistųjų. Priežiūros metu probacijos skyrius kontroliuoja, kaip nuteistieji vykdo teismo sprendimais jiems paskirtus įpareigojimus ar draudimus, padeda šiems asmenis išlikti visuomenės dalimi, taip pat padeda nuteistiesiems spręsti jų socialines problemas, organizuoja ir vykdo smurtinio elgesio keitimo bei kitokio pobūdžio programas.

Nuo 2011 m. gegužės 26 d. įsigaliojus įstatymui „Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje“ nemažą dalį Savivaldybių probacijos skyriaus priežiūroje esančių nuteistųjų sudaro asmenys, nuteisti už smurtą artimoje aplinkoje bei kitus smurtinius nusikaltimus. Smurtas artimoje aplinkoje – viena iš pagrindinių šių laikų aktualių socialinių problemų. 2014 m. probacijos skyrius Trakų rajone prižiūrėjo 284 asmenis, iš kurių 55 nuteisti už smurtą artimoje aplinkoje, 2015 m. – 288 asmenis, iš jų 47 nuteisti už smurtą artimoje aplinkoje. Daugelis smurtautojų (net 87 proc.) pažeidimus padaro apsvaigę nuo alkoholio, nukenčia labiausiai pažeidžiama visuomenės dalis, t. y. moterys ir nepilnamečiais vaikai. 2014 m. 21 asmuo (36,21 proc.), nuteistas už smurtines nusikalstamas veikas artimoje aplinkoje, po nuosprendžio įsiteisėjimo toliau gyveno kartu su nepilnamečiais vaikais, o per 2015 m. – 13 asmenų (27,66 proc.). Prižiūrimų smurtautojų skaičius nemažėja, todėl probacijos tarnyba nuolat ieško priemonių spręsti asmenų, panaudojusių smurtą artimoje aplinkoje, problemas.

Paminėti skaičiai rodo, kad smurto artimoje aplinkoje problema Trakų rajone yra aktuali, o darbas su tokiais asmenimis yra svarbus ir būtinas. Smurtavusius asmenis teismas įpareigoja dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose, kurių tikslas – padidinti asmens vidinę motyvaciją keisti savo elgesį, mokytis elgtis ir mąstyti atsakingai, taikant savitarpio pagalbos metodą mokytis įgūdžių, kurie užkirstų kelią smurtiniam elgesiui. Šiuo metu Savivaldybių probacijos skyriuje vykdomos dvi programos, kuriomis siekiama pakeisti nuteistojo smurtinį elgesį, t. y. motyvuojančio interviu programa „Elgesys – pokalbis – pasikeitimas“ ir individuali mąstymo bei elgesio korekcinė programa „Tik tu ir aš“, taip pat glaudžiai bendradarbiaujama su Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centru, jo darbuotojai pirmieji iš Trakų rajono savivaldybės įstaigų pradėjo įgyvendinti smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemones Trakų rajone ir veda Intervencinę programą smurtaujantiems prieš intymų partnerį asmenims.

Nuo 2016 m. liepos mėnesio Intervencinė programa smurtaujantiems prieš intymų partnerį asmenims startavo jau ir Trakuose, į programą nusiųsti 9 asmenys, šiuo metu lanko 4 žmonės. Šią programą sudaro 2 individualūs ir 24 grupiniai užsiėmimai, vykstantys vieną kartą per savaitę, o visa programa baigiama per 6 mėnesius. Programos metu asmenims norima padėti, kad jie įgytų gyvenimo be smurto įgūdžius, atpažintų įspėjamuosius smurtinio elgesio ženklus, mokinti kurti partneriškus santykius šeimoje bei naudotis kitų pagalba, kad nustotų smurtauti prieš partnerius.

Didelis dėmesys skiriamas smurtautojų šeimose augančių vaikų apsaugai, nepilnamečių pažeidimų prevencijai. Šioje srityje bendradarbiaujama su Trakų rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriumi. Smurtas dažnai yra susijęs su alkoholio vartojimo problemomis. Probacijos pareigūnai daug dirba su prižiūrimųjų motyvacija atsisakyti žalingo alkoholio vartojimo įpročių. Bendradarbiaujama su Trakų psichikos sveikatos centru, 2016 m.

į minėtą įstaigą buvo nukreipta 16 probacijos skyriaus priežiūroje buvusių asmenų, kur jiems buvo teikiamos psichiatro ir psichologo konsultacijos, kontroliuojama, ar jie nevartojo alkoholio.

Labai svarbu, kad nusikaltęs asmuo galėtų matyti ne bendruomenės atitolimą nuo jo, bet supratimą, kitų žmonių suinteresuotumą jo gyvenimu, pagalbą nesėkmių momentu. Visa tai tampa svarbiu stimulu jo aktyvumui, teisingų ir tvirtų socialinio elgesio normų įsisąmoninimui.

Savanoriai yra labai svarbūs pagalbininkai probacijos tarnyboje. Jie gali padėti nuteistiesiems sprendžiant įvairias socialines problemas ir siekiant savo planų (ieškant darbo, įsidarbinant, kreipiantis dėl socialinės paramos ir pan.), tokia veikla gali tapti ne tik pagalba pareigūnui, pačiam nuteistajam, bet ir atverti galimybę realizuoti save visuomenėje, džiaugtis savo nuveiktu naudingu darbu. Šiuo metu probacijos tarnybos veikloje talkina viena savanorė.

Jei Jūs turite truputį laisvo laiko ir norite nuveikti ką nors naudingo visuomenei, kviečiame visus norinčius prisijungti prie savanorių. Visą informaciją Jums suteiks Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyrius, adresu Vytauto g. 19, Trakai (2 aukštas), tel. (8 528) 55002, 8 655 07 173.

Šiame gyvenime kiekvienas žmogus kiekvieną dieną turi galimybę pradėti gyvenimą iš naujo, o tam labai svarbi visuomenės parama. Tad jei šalia gyvena nuteistas asmuo, nebijokite ir nesišalinkite jo, o padėkite jam grįžti į mūsų bendruomenę.

Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus inf.