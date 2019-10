Proveržis savivaldybių indekso tyrime: geriausiųjų dvidešimtuke

Mūsų rajono savivaldybė per metus žengė didelį žingsnį į priekį. Naujausi Lietuvos laisvosios rinkos instituto tyrimai, paskelbti spalio 15-ąją, konstatuoja geruosius mūsų rajono savivaldybės veiklos pokyčius. Pagal savivaldybių indeksą mūsų rajono savivaldybė šoktelėjo iš pernykštės 41 vietos į 18–19 vietą.

Kaip žinia, vienas iš svarbių vertinimo kriterijų – ekonomikos aktyvumo ir investicijų rodikliai. LLRI duomenimis, vienam mūsų rajono gyventojui teko 1 690 eurų materialinių investicijų (vidurkis 1 423 eurai) bei 1 860 tiesioginių užsienio investicijų (vidurkis 1 251 euras). Ypač pasistūmėta į priekį dėl išaugusių tiesioginių užsienio investicijų, kurių vertė pakilo net 30,9 proc. nuo 46,2 iki 60,4 mln. eurų.

Ne vienerius metus pastebima tendencija, kad nemažai žmonių Trakų rajono savivaldybę renkasi gyventi kaip arti esančią prie Vilniaus, be to, čia žalia aplinka ir gana gerai išplėtota infrastruktūra. Tai, kad mūsų savivaldybė yra geras pasirinkimas joje gyventi, liudija ir išduodamas statybos leidimų skaičius tūkstančiui gyventojų – jų išduota 9,8, kai vidurkis yra 5,3.

Be to, mūsų savivaldybę renkasi ir nemažai verslo įmonių, nes čia sukuriamos palankios sąlygos plėtrai, patogi ir strateginė padėtis – netoli Vilnius, geras susisiekimas. Be to, verslo įmonės jaučia savivaldybės vadovų, tarybos, administracijos palankumą ir paramą, drauge išsprendžia iškilusius klausimus.

Rajono savivavaldybė gerai įvertinta „Turto valdymo“ ir „Administracijos“ srityse. LLRI, išanalizavęs „Administracijos“ sritį nustatė, kad tūkstančiui gyventojų tenka 5,2 pareigybės, tai yra žymiai mažiau, nei vidutiniškai (7,6). Tačiau palyginti maža administracija nebuvo kliūtis 99,7 proc. gyventojų prašymų išnagrinėti laiku. Tiesa, administracijos išlaikymo kaštai nežymiai didesni, nei vidutiniški.

Geri „Turto valdymo“ srities pokyčiai buvo laukti ir tikėtini, nes savivaldybė pastaruoju metu jiems pasiekti sutelkė daug pastangų, tad ir rezultatai akivaizdūs.

Taigi Trakų rajono savivaldybė iš mažųjų šalies savivaldybių pagal įvairias sritis iš 100 balų surinko 58 balus. Kas sutrukdė padidinti balų skaičių? Šilumos, daugiabučių administravimo, keleivių vežimo srityse nuostolingai veikusios savivaldybei priklausančios įmonės. Tad yra kur pasitempti, kur sutelkti dėmesį ir pastangas.

Trakų rajono savivaldybės informacija