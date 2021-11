Psichologė: ,,Jei nenorite gyventi kaip per uraganą, šeimoje būtinos nelaužomos taisyklės“

Skatinančių ignoruoti šeimos taisykles dažniausiai atsiras. Kodėl?

Psichologė mini situaciją, kai teko matyti močiutę sakant šešiamečiui: ,,O dabar darysime tai, ko mama su tėčiu neleidžia“. Čia pat buvo padėta saldainių dėžė ir nė žodžio, kad gydytoja įspėjo, jog mažylis alergiškas šokoladui. Jau nekalbant apie tai, kad pietų pasodintas anūkas susiraukė ir sviedė ant grindų šaukštą (ko namie jis nedarydavo), o močiutė vietoj troškinio suskubo padėti keksą: gi reikia vaiką palepinti. Tokie elgesio pavyzdžiai – kraštutiniai, jie gali byloti apie išderintas šeimos narių emocijas, senelių ir tėvų tarpusavio konkurenciją.

,,Pasidalinsiu potyriu: vaikams būnant pas senelius šie klausia, ką anūkai valgys pusryčiams. Vienas nori manų košės, kitas – makaronų. Močiutė viską paruošia, bet vaikai persigalvoja ir užsinori blynų. Močiutė kepa. Vaikai patenkinti, pusryčiams pateikti trys patiekalai. Grįžus namo, vaikai pusryčiams pageidauja kelių variantų. Jiems primenama, kad įprasta susitarti, koks vienas patiekalas bus, tas pats kartojama kitą rytą, kol nebekyla diskusijų. Tačiau kelių patiekalų pusryčių taisyklė dar kurį laiką buvo tęsiama vaikams nuvykus pas senelius. Tai tapo senelių namų taisykle“, – skirtumus tarp tėvų ir senelių namuose galiojančių taisyklių įvardijo Jūratė.

Pasak psichologės, panašias situacijas, atrodytų, ,,be taisyklių“ gali kurti ir bet kuris šeimai artimas suaugęs – atėjęs į svečius apipila vaiką saldumynais, dovanomis, į rankas įduoda telefoną. To priežastys įvairios: noras pamaloninti vaikus, laimėti kažkiek ramaus laiko bendravimui su suaugusiais ir pan. Nenutiks nieko blogo, jei svečiai bus supažindinti su šeimos taisyklėmis, kurios čia pat primenamos ir vaikams. Pvz.: „Ačiū už lauktuves, bet mūsų šeimoje desertas – po pietų, telefonas – tik valandai per dieną“. Verta prisiminti, kad kiekviena šeima turi jai svarbiausias vertybes, tarpusavio susitarimus, o vienas iš svarbiausių momentų – gerbti vienas kito nuomonę.

Taisyklių laužyti negalima, bet galima kurti naujas

Anot psichologės, bet kokio amžiaus vaiko atribojimas nuo ,,nedrausmingų“ senelių, giminių, draugų nėra geras sprendimas (kraštutiniais atvejais pasitaiko ir to, tai būna dėl suaugusiųjų tarpusavio nesutarimų). Geriausia – rasti kompromisą. Psichologė siūlo pavyzdį: pradinukė po vasaros pas močiutę tėvų paprašė siūlų ir lankyti rankdarbių būrelį. Močiutė anūkę išmokė nerti vąšeliu, numezgė šuniukui striukę, tą jos darė vakarais. Ir parvykus anūkės ir močiutės ryšys stiprėjo, kalbėtis telefonu jos turėjo apie ką – vienijo mezgimas. Gimė taisyklė – vakariniai pokalbiai su močiute.

Panašiai ryšį su dėde ir seneliu atrado paauglys: dėdė ir senelis vaikiną sudomino technika, tad po pamokų vaikinas ėjo ne pas draugus, o pas senelį į garažą. Taip gimė šeimos taisyklė – neįspėjęs tėvų paauglys gali išeiti pas senelį, o šis paskambina tėvams, kada atėjo ir išeis anūkas. Išsisprendė ir grįžimo laiku klausimas, ir pozityvaus laisvalaikio, naujų įgūdžių ugdymo, o svarbiausia – artimo ir nuoširdaus santykio kūrimas tarp paauglio, senelio ir dėdės.

,,Meilė, pagarba, taisyklių laikymasis ir empatija į šeimą grąžina darną, o svarbiausia, vaiką moko gyvenimo: kad artimuosius mylime ne už pirkinius, kad privalu būti šeimos dalimi, o ne tironu, kad meilė – tai ne tik imti emocijas, bet ir jas atiduoti. O jeigu šeimoje suaugusieji nebegali patys išspręsti konflikto, reikėtų ieškoti specialisto pagalbos“, – akcentuoja J.Marcinkevičienė.

Kodėl šeimos taisyklės naudingos?