Raudonas siūlas ant riešo: kokia jo reikšmė?

Per visą istoriją raudonas siūlas buvo nešiojamas siekiant apsaugos, pasitikėjimo savimi, sėkmės, stiprybės ir ryšio. Nors esama įvairių nuomonių apie raudono siūlo savybes, visose kultūrose jis laikomas galinga priemone.

Šiandien daugelis žmonių siūlą naudoja kaip priminimą, kad jie nėra vieniši. Jis taip pat simbolizuoja, kad esame mylimi, palaikomi ir jaučiamės saugūs bei užtikrinti. Kitiems tai raginimas išlikti pozityviems susidūrus su bet kokia nelaime. Ką dar apie raudoną siūlą ant riešo byloja paplitusios nuomonės?

Raudona likimo gija Rytuose

Kai kuriose Rytų filosofijose raudonasis likimo siūlas, dar vadinamas raudonuoju santuokos siūlu, reiškia nematomą raudoną giją, kuri jungia žmogų su kitais. Kai kurie tiki, kad gija sieja su vieninteliu tau skirtu mylimuoju. Kiti mano, kad raudonas siūlas sieja plačiau, pavyzdžiui, vaiką ir jo įtėvius. Bet kuriuo atveju žmonės tiki, kad siūlas gali išsitempti ar susipainioti, bet jis niekada nenutrūksta.

Pasak kinų legendos, tikima, kad už raudonąjį siūlą atsakinga dievybė yra Yuè Xià Lǎorén, senasis Mėnulio sutuoktuvių dievas, laiminantis santuokas. Originaliame kinų mite siūlas rišamas dviem žmonėms aplink kulkšnis, o japonų kultūroje jis rišamas nuo vyro nykščio iki moters mažojo pirštelio.

Raudona spalva kinų kultūroje simbolizuoja laimę. Ji dažnai naudojama per kinų vestuves, pavyzdžiui, tiek nuotaka, tiek jaunikis per visą procesiją arba tam tikru metu per santuokos ritualus vilki raudonais drabužiais.

Prasmė krikščionių religijoje

Raudonas siūlas, apvyniotas aplink dviejų Biblijos veikėjų riešus, minimas Pradžios knygos 38-ajame skyriuje. Pasak pasakojimo, siūlas simbolizuoja atpirkimą. Be to, istorijoje taip pat minima raudona virvelė nelaimėms atbaidyti.

Šio tikėjimo besilaikantys krikščionys siūlą taip pat paprastai nešioja ant kairiojo riešo. Raudona spalva simbolizuoja kraują, ugnį ir Sekmines. Be to, raudona spalva tapo ir nukankintų šventųjų ženklu.

Istorija žydų kultūroje

Raudono siūlo nešiojimas arba jo užrišimas ant kūdikio lovytės yra vienas iš daugelio žydų liaudies papročių, kuriais siekiama atbaidyti blogą akį arba apsaugoti save ar kitus nuo kenksmingų jėgų.

Tačiau pirminė šios praktikos prasmė nežinoma. Biblijoje yra viena užuomina apie raudoną siūlą, naudotą dvynių gimimo eiliškumui pažymėti. Akušerė, paėmusi kūdikį, užrišo ant jo rankos raudoną siūlą, sakydama: „Šitas atėjo pirmas“. Nuorodų apie raudono siūlo nešiojimą ar rišimą yra ir kituose senovės žydų tekstuose, tačiau jų prasmė ir kontekstas neaiškūs.

Pastaraisiais dešimtmečiais tapo labai populiaru nešioti raudoną siūlą apsaugai. Žinoma, ši tradicija niekada nebuvo būdinga tik judaizmui. Šiandien šios vyrams ir moterims skirtos apyrankės randamos kone visur – nuo gatvės pardavėjų Jeruzalėje iki internetinių parduotuvių.

Apsauga nuo blogos akies ir sėkmės garantas

Raudonų siūlų apyrankės yra liaudies tradicijų, susijusių su ayin hara (bloga akimi), dalis. Kai kurie žmonės tiki, kad raudonos spalvos siūlas, užrištas ant kairiojo riešo, atbaido nuo nelaimių. Kiti mano, kad vieniša moteris turėtų nešioti šią virvelę tol, kol ji natūraliai nukris, ir tuomet moteris sutiks žmogų, už kurio galiausiai ištekės. Dar kiti šią virvelę sieja su didesniu vaisingumu arba apsauga nuo kraujo praliejimo per karą.

Reikšmę turi ir kitos spalvos

Ne tik raudono siūlo apyrankės turi prasmę. Yra daugybė spalvų, kuriose taip pat slypi gyvybiškai svarbios emocijos. Tarp jų yra:

Mėlyna = drąsa

Rožinė = harmonija

Žalia = tiesa

Pilka = sėkmė

Juoda = energija

Kaip nešioti raudoną siūlą?

Pasak paplitusios nuomonės, norėdami nešioti raudonos spalvos apyrankę, turite paprašyti draugo ar mylimo žmogaus, kad jis ją uždėtų. Raudonas siūlas ant riešo užtikrins, kad atbaidysite neigiamą energiją, o į jos vietą ateis sėkmė. Negana to, bus užmegztas artimesnis ryšys su asmeniu, kuris jums užrišo siūlą.

Tradicija rodo, kad užsirišę siūlą ant kairiojo riešo, apyrankės neturėtumėte nukirpti ar nuimti. Vietoj to turėtumėte palaukti, kol ji atsilaisvins ir nukris savaime. Nukritus raudonam siūlui, galite pradėti ciklą iš naujo.

Pasigaminkite raudono siūlo apyrankę patys

Reikės:

Vielos

Raudono siūlo

Amuleto

Žirklių

Žiebtuvėlio

Darbo eiga:

Atsikirpkite 2 kartus ilgesnę nei jūsų riešas vielos dalį. Tada sulenkite vielutę per pusę ir raudonu siūlu apvyniokite ją nuo vieno galo iki kito, stengdamiesi kiekviename gale palikti po gabalėlį atviros vielos.

Baigę vynioti, užveržkite mazgą. Nukirpkite vielos perteklių ir žiebtuvėliu pakaitinkite vielutės galus.

Ant dviejų pradžioje paliktų vielos galų užverkite norimus amuletus. Galiausiai tvirtai užriškite mazgą ir vėl panaudokite žiebtuvėlį vielos galuose, kad karoliukai nenuslystų.

PR