2014 metų vasarį prie Lietuvos Respublikos Seimo degė žvakės Dangiškąjai Maidano šimtinei atminti, liepsnojo solidarumo laužai.

Šiomis dienomis, kaip ir tada, ypač svarbu būti drauge su Ukraina.

Todėl 2022 m. vasario 24 d. nuo 18 val. rengiama vienybės ir solidarumo akcija „Laisvė šviečia“.

Nuo 18.00 val. iš Lietuvos Respublikos Seimo aikštės pajudės eisena su 50 metrų ilgio Ukrainos vėliavomis, kurias kviečiami nešti šauliai, visuomeninių ir jaunimo organizacijų atstovai.

Eisena iš Seimo aikštės keliaus į Boriso Nemcovo skverą Žvėryne, Latvių gatvėje, kur 19.00 val. bus uždegti vienybės ir solidarumo žiburiai.

Kas kitas, jei ne mes, kada, jei ne dabar.

Maloniai kviečiame atsinešti žvakių, valstybinės atributikos, žibintuvėlių. Nes šviesime!

Renginys organizuojamas laisvei neabejingų piliečių iniciatyva, bendradarbiaujant su ukrainų bendruomene Lietuvoje, Ukrainiečių namai, Agnė Zalanskaitė, Haroldu Daubliu,Vytautu Budreika.

—

«Світло свободи» – акція єдності і солідарності з Україною.

Вільнюс, сквер Бориса Нємцова, вулиця Латвю, навпроти посольства Російської Федерації.

У лютому 2014 року біля Сейму Литовської Республіки горіли свічі пам’яті Небесної Сотні, палали ватри солідарності.

У ці дні, як і тоді, дуже важливо бути разом з Україною.

Тому 24 лютого 2022 року у 18:00 відбудеться акція єдності і солідарності «Світло свободи».

Починаючи з 18 год. від Сейму Литовської Республіки вирушить хода з 50-метровим прапором України, який ми запрошуємо нести стрільців, представників суспільних і молодіжних організацій.

Від Сейму хода рухатиметься у напрямку скверу Бориса Нємцова (Жвєрінас, вулиця Латвю), де у 19 год. засвітяться проміні єдності і солідарності.

Хто, якщо не ми? Коли, якщо не зараз?

Кличемо всіх узяти з собою ліхтарики, свічі, державну атрибутику. Бо ми будемо світлом!

Акцію організують громадяни, яким свобода є однією з головних цінностей, у співпраці з громадами українців Литви.



