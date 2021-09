Rudens darbai Trakų seniūnijoje

Šiemet Trakų seniūnijoje įrengtos net trys vaikų žaidimų aikštelės

Šiųmetė vasara buvo ir karšta, ir lietinga, ir, svarbiausia, darbinga. Daug darbų suplanavome ir atlikome, nemažai jų dar laukia.

Atsižvelgiant į oro sąlygas, kaimiškose vietovėse žvyruojami ir greideriuojami keliai, tvarkomos lietaus išgraužtos kelių vietos, tvarkomi pėsčiųjų takai bei šaligatviai, tiesiamas ištisinis asfalto sluoksnis seniai to laukiančiose automobilių stovėjimo aikštelėse. Džiaugiamės neseniai baigtais darbais keletoje Trakų miesto daugiabučių namų automobilių stovėjimo aikštelių, kur sudėtas korys – tapo patogiau judėti neįgaliesiems, atsirado daugiau tvarkos gyventojams statant automobilius. Šiuos darbus vykdysime ir toliau.

Bernardinų (Lukos) ežero pakrantėje, gyventojų ir svečių pamėgtoje maudykloje prie buvusios „Nemuno“ sporto bazės buvo įrengtos naujos, talpios, dengtos šiukšliadėžės. Šioje vietoje ilgą laiką buvo daug problemų dėl netvarkos, todėl tikiuosi, kad naujosios šiukšliadėžės ir papildomas atliekų konteineris šias bėdas išspręs. Norime daugiau švaros, tvarkos ir mieste, ir pėsčiųjų takuose, ežerų pakrantėse.

Šįmet mūsų seniūnijoje pavyko įrengti net tris vaikų žaidimų aikšteles: Trakuose – Senkelio gatvėje, Žaizdriuose – Linksmojoje gatvėje ir Salkininkuose. Tikimės, kad jomis bus naudojamasi tvarkingai – mūsų vaikams dabar yra daugiau erdvių, kur smagiai galima leisti laiką, o tėveliams ir seneliams – patogiau juos prižiūrėti ir pabūti kartu. Prie daugiabučių namų, vaikų žaidimų aikštelių atsirado nauji dailūs suoliukai.

Atsižvelgėme į gyventojų prašymus ir Vienuolyno gatvės vidiniame kieme tarp 7 ir 9 namų suremontavome ištrupėjusią, netvarkingą atraminę sienelę bei įrengėme patogias vietas pailsėti, pasisėdėti. Labai džiaugiamės, kad darbus atlikę specialistai tai darė su atsidavimu, įsiklausė į mūsų pastebėjimus – rezultatas puikus, o mūsų gyventojams ten bus gera pasibūti.

Labai svarbi naujiena yra ta, kad šiuo metu vyksta teritorijos prie garažų Gedimino gatvėje tvarkymo darbai – visi žinome tą vietą, kuri ilgą laiką buvo netvarkyta, o žmonės ten vežė ir tebeveža statybines, stambiagabarites ir kitokias atliekas, padangas. Viešosios teritorijos mieste yra stebimos vaizdo kameromis, todėl pažeidėjai išaiškinami ir baudžiami. Vis tiktai ne baudomis norime pasiekti tvarkos – labai prašau visų gyventojų atsakingumo ir pilietiškumo – neteršti aplinkos, laikytis atliekų tvarkymo kultūros – Trakų rajone veikia žaliųjų atliekų, didelių gabaritų surinkimo aikštelės, į kurias prašome vežti buityje atsirandančias tokio pobūdžio atliekas. Be to, seniūnija kasmet du kartus per metus organizuoja didelių gabaritų atliekų surinkimą iš seniūnijos gyventojų. Šįmet spalį ir vėl organizuosime šiuos darbus, o apie datą informuosime papildomai.

Ruduo – avarinių, pavojingų medžių genėjimo, kirtimo ir kitokio tvarkymo metas. Netrukus šie kasmetiniai darbai prasidės ir mūsų seniūnijoje. Trakuose ir mūsų seniūnijos kaimiškose vietovėse esama tokių medžių, kurie specialistų yra pripažinti kaip avariniai – išdžiūvę, išpuvę, nesaugūs žmonėms ir greta esantiems statiniams. Tokius medžius genime, o jei nėra galimybės išgelbėti – kertame arba tvarkome kitais būdais. Darbai bus atliekami Trakų mieste, kaimuose, kapinėse. Trakuose Vytauto ir Karaimų gatvėje šie darbai nebus vykdomi.

Ir savivaldybės administracijos direktorius, ir aš, ir kolegos savivaldybėje sulaukiame klausimų dėl fontanų įrengimo Trakuose. Fontano prie savivaldybės įrengimo darbai vyksta, įranga jau sumontuota, pamatas išbetonuotas, šiuo metu laukiama atvykstančių apdailos detalių. Manau, šiuo fontanu pasidžiaugti spėsime dar šįmet.

Tuo tarpu įrengiant fontaną Totoriškių ežere susidūrėme su netikėta kliūtimi dėl to, kad elektros skirstymo operatorius neleido prisijungti prie jau esamos elektros energijos perdavimo linijos dėl keleto priežasčių, tarp jų ir dėl nepakankamo elektros energijos galingumo. Todėl reikėjo parengti kitą elektros energijos tiekimo projektą, kuris šiuo metu yra vykdomas. Kai bus galimybė pasijungti elektros energiją, fontano konstrukcija bus įleista į vandenį. Turiu pabrėžti, kad sutartis dėl fontano įrengimo dėl aukščiau minėtų priežasčių yra sustabdyta. Sutarties galiojimas yra 36 mėnesiai nuo rangos darbų pabaigos. Į sutartyje nurodytą sumą įeina fontano įrengimo ir priežiūros tris metus darbai (kalbame apie 36 mėnesių garantinį aptarnavimą nuo fontano pridavimo datos).

Be visų planuojamų ir atliekamų darbų, taip pat primenu, kad rytoj, rugsėjo 25 d., šeštadienį, nemokamai nuo pasiutligės bus vakcinuojami gyvūnai:

10:00–11:50 val. Trakuose, prie kultūros rūmų;

12:00–13:00 val. Žaizdriuose, autobusų apsisukimo vietoje;

13:15–14:30 val. Jovariškėse, šalia parduotuvės;

14:45–15:20 val. Bražuolėje, priešais vaikų darželį.

Tuo tarpu linkiu visiems sveikatos, nesusirgti darganotą rudenį. Kas neatsiėmėte kalio jodido tablečių, užsukite į seniūniją. Laikantis visų saugumo reikalavimų, jums jas išduosime.

Vilma PUIŠIENĖ,

Trakų seniūnijos seniūnė