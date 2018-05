Gegužės 16-osios rytą Rūdiškių kultūros centro salėse netilo šventinis šurmulys. Diena prasidėjo Trakų rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikos ir teatro festivaliu ,,Pasakų šalis“, kurį organizavo Rūdiškių vaikų lopšelio- darželio bendruomenė. Jame dalyvavo septynių rajono darželių mažieji aktoriai: Trakų ,,Obelėlės“ ir ,,Ežerėlio“, Lentvario ,,Šilo“ ir ,,Svajonėlės“, Onuškio, Bražuolės, Rūdiškių.

Vidurdieny į Rūdiškių miestelio šventę, pasidžiaugti 70-uoju darželio įkūrimo Rūdiškėse (1948) jubiliejumi, kultūros centro salėje rinkosi svečiai, vaikų tėvai, darželyje dirbę darbuotojai ir buvę darželio auklėtiniai. Į šventę atvyko Lietuvos Respublikos Seimo nariai: Jonas Liesys ir Juozas Baublys, seimo nario padėjėja Vilma Puišienė, Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, Rūdiškių kunigas Szymon Wiklo, buvusi ilgametė Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio direktorė Danutė Kumparskienė, rajono švietimo įstaigų direktoriai, VŠĮ Amatų mokyklos ,,Sodžiaus meistrai“ ir VŠĮ ,,Šv. Jono vaikai“ vadovės, bendruomenės pareigūnės, Rūdiškių bibliotekos darbuotojai ir Rūdiškių kultūros centro komanda.

Šventę pradėjo ir vedė Rūdiškių vaikų lopšelio –darželio ,,Pasaka“ priešmokyklinio amžiaus ,,Boružėlės“ grupės vaikai. Darželio auklėtiniai drąsiai pasakojo apie vaikų gyvenimą darželyje. O pasidžiaugti vaikai turėjo kuo. Nuo 2015 metų darželis programos ,,Darni mokykla“ dalyvis: 2016 tapęs programos laimėtoju, o 2018 m. už nuveiktus darbus gavęs sidabrinį ženklelį. Nuo 2015 metų priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvauja tarptautiniuose ,,Say hello the World“, ,,StarT“ projektuose. Darželis yra ,,HealthEdu“ ir ,,Sveikatiados“ projektų partneris, kurių metų darželyje vaikai turi puikią sveikatingumo ugdymosi patirtį. 2018 metų balandžio 27 dieną esame įtraukti į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Mes futbolininkai: futbolą žaidžia ir berniukai, ir mergaitės. Dalyvaujame varžybose, važiuojame į futbolo šventes Vilniuje ir Kaune. Mūsų folklorinis ansamblis ,,Pasagėlė“ kasmet dalyvauja Trakų miesto šventėje.

Šventėje savo daineles sudainavo visų 6 grupių vaikai.

Rūdiškių vaikų lopšelis-darželis ,,Pasaka“ savo 70-metį sutinka būdamas Trakų rajono pokyčių projekto ,,Lyderių laikas 3“ dalyviu. Renkamės inovatyvias ir šiuolaikiškas ugdymo veiklas. Kuriame gerą aplinką visiems ir savo pozityvumu dalijamės su visa Trakų rajono bendruomene.

Šią puikią šventę mums padėjo organizuoti Rūdiškių kultūros centras. Dėkojame jiems, kad palaikė mūsų iniciatyvą.

Vilma Vilkancienė,

Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Autorės nuotr.