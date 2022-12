Sąnarių skausmams įtakos turi ne tik besikeičiantis oras rudenį – specialistai papasakojo, kas apsaugos nuo kelio sąnario traumų

Specialistai pastebi, kad lapkričio mėnesį pas gydytojus žmonės lankosi dažniau, po vasaros atostogų ir prieš Kalėdų šventes, tamsiausiu rudens laikotarpiu labiau rūpinasi savimi. Ortopedas-traumatologas kalba apie tendencijas ir pastebi, kad daugelis pacientų daro vieną esminę klaidą, ypač ilgą laiką prasėdėjus namuose per pandemiją – pervertina savo jėgas ir imasi sportuoti to ilgai nedarę. Be to, prie diskomforto prisideda ir besikeičiantys orai.

Besikeičiantys orai ir skausmas – ne tik mitas

Kaip pasakoja gydytojas ortopedas-traumatologas, ruduo išsiskiria tuo, jog daugiau žmonių ima jausti skausmą, kai keičiasi orai.

„Tuo metu labiau sąnarius skauda žmonėms, kurie turi potrauminių pakitimų. Pastebiu, jog būtent tie pacientai, kurie turi implantą, protezą, plokštelę, keičiantis orui rudenį skundžiasi skausmais. Diskomfortą sukelia temperatūros ir slėgio pokyčiai. Sąnarių skausmas gali suintensyvėti ir tada, kai yra šaltas oras, didelė drėgmė“, – pasakoja Vilnius „Affidea“ gydytojas ortopedas-traumatologas Paulius Kanopa.

Pandemijos įtaka ir ką svarbu žinoti sportuojantiems

Anot specialisto, rudenį skausmai gali būti susiję ir su tuo, kad žmonės blogu oru daugiau laiko leidžia namuose, mažiau juda. Taigi, sąnariai sustingsta ir dėl to yra jaučiamas didesnis diskomfortas. Kita vertus, žvelgiant bendrai, po pandemijos jaučiamas kur kas didesnis gyventojų fizinis aktyvumas.

Tam pritaria ir „Lietuvos draudimo“ Specializuotos rizikos draudimo grupės vadovas Audrius Zinevičius, kuris sako, kad iš suteikiamo sveikatos draudimo paslaugų spektro pastebima, jog žmonės vis labiau linkę judėti, tokiu būdu rūpinasi ir savo sveikata.

„Nors tai labai geros tendencijos, vis dėlto svarbu nepamiršti, jog prie itin aktyvaus judėjimo reikia prisipratinti palaipsniui – apšilti, prieš sportuojant daryti raumenų bei raiščių tempimo pratimus. Tai būtina, nes po ilgo nejudraus laikotarpio greitai perėjus prie aktyvaus sporto, ženkliai padidėja sąnarių traumų, įvairių patempimų rizika.

Žinoma, patyrus traumą svarbu iškart kreiptis į specialistą, kad neatsirastų komplikacijų, kurias tik dar sunkiau gydyti. Tam pasitarnauja sveikatos draudimas, kuris leidžia nelaukti eilėse viešojo gydymo įstaigose, o iškart gauti reikiamą pagalbą privačioje klinikoje be didesnių išlaidų“, – sako Audrius Zinevičius.

Gydytojas ortopedas-traumatologas pastebi, kad prasidėjus COVID-19 pandemijai natūraliai sumažėjo traumų skaičius, nes žmonės didžiąją laiko dalį leido namuose. Todėl pokovidiniu laikotarpiu aiškiai matoma, kad žmonės išsiilgę aktyvaus judėjimo.

„Pacientai entuziastingai griebėsi visokiausių sporto rūšių, taip pat ir ekstremalaus sporto, tačiau neįvertino, kad bendras fizinis pasiruošimas buvo gerokai pablogėjęs, judrumas ir koordinacija dėl priaugtų kilogramų taip pat prastesni. Tai turi labai didelės įtakos tam, jog dabar pacientai kreipiasi dėl padidėjusių ūminių ir lėtinių traumų skaičiaus“, – pažymi gydytojas Paulius Kanopa.

Aktyvumas – labai gerai, bet svarbus ir atidumas

„Pacientai išties darosi vis aktyvesni, amžius aktyvumui taip pat nebėra riba. Gerėja prieinamumas tam tikrų sporto, aktyvaus laisvalaikio leidimo būdų. Žiema mėgiamas sportas yra slidės, snieglentės, o vasarą – riedlentės, paspirtukai, vis daugiau pacientų aktyviai pramogauja su šeima ir draugais, žaidžia sportinius žaidimus, kaip kad krepšinį, futbolą.

Pacientų skaičius auga ir dėl kitų veiksnių, kaip pavyzdžiui gerėja prieinamumas kelio sąnario ligų diagnostikai, priemonės yra vis inovatyvesnės, kurios leidžia gydyti pacientus vis efektyviau. Taip pat pandemija padiktavo tendenciją, jog vis daugiau įmonių draudžia savo pacientus privačiu draudimu, kuris kompensuoja dalį ar visą kainą operacijų, kurios atliekamos privačiose klinikose, todėl aiškiai auga trūkusių raiščių rekonstrukcijų operacijų, kurios palengvina žmonių gyvenimą“, – vardija gydytojas.

Ortopedas-traumatologas Paulius Kanopa sako, kad ortopedijoje-traumatologijoje kai kurių ligų nelabai įmanoma išvengti, ypač jei jos yra įgimtos, tačiau įvairiausių traumų išvengti galima.

„Svarbu neprarasti budrumo, saugoti save ir aplinkinius, naudoti šalmus, kelių ir alkūnių apsaugos priemones važiuojant dviračiais, paspirtukais, laikytis kelių eismo taisyklių. Žinoma, prisiminti elementarią taisyklę – žiūrėti sau po kojomis.

Kalbant apie sportą vėlgi – nepamiršti apšilimo, atliekant pratimus nepersistengti, o užsiimant ekstremaliu sportu – pasverti galimą riziką ir visuomet realiai įsivertinti savo fizines galimybes“, – patarimais dalinasi gydytojas ortopedas-traumatologas Paulius Kanopa.