Saulė padeda Jums taupyti pinigus!

Šią vasarą svilinant karščiams tiek Lietuvoje, tiek Europoje, vis garsiau ir garsiau sklinda kalbos apie šiltnamio efektą ir raginimai kovoti su užterštumu. Per paskutinį šimtmetį, paspartėjus industrializacijai, į atmosferą išskiriamas anglies dioksidas, metanas, diazoto monoksidas ir kitos dujos sukelia visuotinio atšilimo grėsmę. Vienas iš būdų kovoje prieš temperatūros kilimą Žemėje, pradėti naudotis atsinaujinančiais energijos ištekliais (vėjo energija, hidroenergija, saulės energija, biokuras, biodegalai, geoterminė energija) ir taip pristabdyti šiltnamio efekto sukeliamas problemas.

Saulės energija – draugiška ne tik aplinkai, bet ir piniginei

Pasaulyje vienas iš labiausiai naudojamų atsinaujinančių energijos šaltinių yra saulės energijos panaudojimas, kuris padės ne tik apsaugoti aplinką, bet ir sutaupyti lėšų. Jeigu ankščiau virė ginčai, ar Lietuvos klimato sąlygomis yra tikslinga įsirengti nuosavame name saulės elektrines, tai šiandien neabejojama jų nauda. „Dabar name ar sodyboje galima įsirengti iki 10 kilovatų saulės elektrinę, – aiškina UAB „Solarteka“ projektų vadovas T. Petrokas. – Tokio dydžio saulės elektrinė per metus gali pagaminti tiek elektros, kiek vidutiniškai per metus net nesunaudoja vidutiniai namai. Šiltąjį sezoną, kuomet ilgas šviesusis paros metas, pagamintas ir Jūsų namuose iškart nesunaudotas energijos perteklius būtų perduodamas į elektros tinklą, o kuomet dienos bus trumpesnės ir Jūsų saulės elektrinė gamins mažiau, iš elektros tinklų už nustatytą mokestį, sudarantį apytikriai ketvirtadalį standartinio elektros tarifo kainos „pasaugotą“ elektrą atsiimsite. Todėl skaičiuojant per metus, galima pasigaminti visą savo namams reikalingą elektrą.“ O tai labai teigiamai veikia ir šeimos finansus. Pavyzdžiui, jeigu šeimos mėnesinės elektros sąnaudos yra 50 EUR, tai per metus sutaupoma net 456 EUR, vidutiniškos elektros sąnaudos per mėnesį siekia 384.62 kWh (elektrinės rekomenduojamas galingumas – 4.62 kWp). Kyla natūralus klausimas, kam leisti keturis šimtus eurų per metus veltui, kai sutaupytas lėšas galima investuoti, pvz., į vaikų mokslus, sveikatą ar tiesiog pagerinti buitį.

„Apie saulės elektrinę susimąstyti mūsų šeimą privertė ne tik pinigai, bet ir noras prisidėti prie gamtos tausojimo, – teigia Trakų rajone, Lentvaryje, gyvenantis ir jau ne vienerius metus saulės energiją naudojantis Andrius. – Mums svarbi ekologija – rūšiuojame atliekas ir stengiamės pirkti produktus, kurie tausoja gamtą. Todėl mintis apie žalią energiją greitai pavirto konkrečiais veiksmais.“ Žinoma, lentvariečiui buvo dvejonių, ar užteks saulės energijos pagamintos energijos, tačiau jos greitai pranyko, kuomet pradėjo domėtis galimybėmis. „Internete atradome UAB „Solarteka“, kurios filialas yra įsikūręs Trakuose, ir mums tiko jų siūlomas saulės elektrinės įrengimo modelis“, – toliau dėsto Trakų rajono gyventojas Andrius. Naudojant dar ir ESO paslaugas, jam visiškai dingo baimė dėl energijos poreikių patenkinimo.

Įsirengti saulės elektrines gali ne tik fiziniai, bet ir juridiniai asmenys. Kiekvienas verslas ir jo poreikiai yra unikalūs, todėl ir sprendimas tam tikrai įmonei yra individualus. Įmonei, kaip teigia UAB „Solarteka“ atstovai, saulės elektrinę optimaliausia įsirengti tokią, kurios elektros energijos kiekis, pagamintas per metus, neviršytų minimalaus objekto suvartojimo. Remiantis jų sukaupta darbo patirtimi, ekonomiškai naudingiausia įmonei tokio dydžio saulės elektrinė, kurios pagamintos kilovatvalandės būtų suvartojamos iš karto. Būtent pagal tai ir reikėtų parinkti saulės elektrinės galią.

Paslaugos išsimokėtinai

Klaipėdoje įsikūrusi UAB „Solarteka“, kurios filialas yra ir Trakuose, yra oficialiai atestuota Valstybinės energetikos inspekcijos įmonė, kurie atlieka darbus, susijusius su energetikos įrenginių eksploatacija – būtent saulės elektrinių projektavimas ir įrengimas naudojant tikromis sąlygomis išbandytų gamintojų komplektuojančias dalis. Patirties įmonės specialistai sėmėsi Vokietijoje, kur aukšti reikalavimai saulės elektrinių montuotojams. Apie jų aukštą profesinį lygį byloja nuveikti darbai: daugiau nei 70,000vnt. įrengtų saulės panelių, 20,000 kilovatų bendra elektrinių galia, iš viso įmonė jau yra parengusi ir įgyvendinusi per 70 projektų ir jų poreikis vis auga.

Norėdami jau dabar įsirengti aplinką tausojančią saulės elektrinę, Jums nereikia ilgus mėnesius kaupti pinigų jos montavimui. Įsigydami „Solarteka“ prekes ir paslaugas, galite pasinaudoti lizingo paslauga, kurią teikia UAB „MOKILIZINGAS“. Taigi, savo išsirinktas prekes ar paslaugas gausite iš karto, o mokėsite keliomis dalimis pagal pasirinktą įmokų grafiką.

Klientų patogumui savitarnos svetainėje www.mokilizingas.lt galima matyti informaciją apie savo sutartis; sumokėti savo mėnesio įmokas; įsivertinti savo paskolos pasiėmimo galimybes; daugiau sužinoti apie paslaugas.

Privalumai perkant išsimokėtinai

• Patrauklios, lanksčios išsimokėjimo sąlygos;

• Sutarties terminas – nuo 6 iki 72 mėn;

• Finansuojama suma – nuo 50 iki 15 000 €;

• Visą sumą galite sumokėti anksčiau, taip sumažindami

vartojimo kredito kainą;

• Greitas ir patogus aptarnavimas;

• Sutartis galima pasirašyti el. parašu;

• Minimalūs reikalavimai kliento pajamoms;

• Pradinė įmoka – nuo 0%;

• Nėra klientui jokių papildomų paslėptų (PVM finansavimo ar kitų) mokesčių;

• Savo pirkinį gausite iškart, o mokėsite už jį mažomis dalimis pagal pasirinktą įmokų grafiką;

• Klientas pats gali pasirinkti įmokos dieną;

• Įmokas patogu mokėti visuose bankuose Lietuvoje, Lietuvos pašto skyriuose ar pavedimu.

Daugiau informacijos:

UAB „Solarteka“,

H. Manto g. 36-19, LT-92233 Klaipėda;

Gedimino g. 24C, LT-21118

Trakai;

tel. +370 672 47 1 08;

el. paštas info@solarteka.lt.

Zofija JUREVIČĖ

Užs. nr. 471