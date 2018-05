Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Vilniaus AVMI) informuoja, kad minėdami savaitę be šešėlio Trakų ir Elektrėnų poskyrio darbuotojai turgaviečių pirkėjams ir pardavėjams dalino lankstinukus ir priminė, kaip svarbu yra mokėti mokesčius, būti sąžiningiems. Valstybinės mokesčių inspekcijos organizuojamas kvitų žaidimas taip pat yra viena iš priemonių, kurių tikslas – didinti piliečių sąmoningumą ir kartu mažinti šešėlio mastą Lietuvoje. Šiuo metu kvitų žaidime gyventojai užregistravo daugiau nei 1,2 mln. kvitų , iš kurių beveik 250 laimingi – laimėjimų prizinis fondas viršijo 70 tūkst. eurų. 81 laimingasis kvitas užregistruotas Vilniaus apskrityje.

Trakų ir Elektrėnų poskyrio vedėjas Artūras Zaremba sako, kad kiekvienais metais darbuotojai noriai dalyvauja renginiuose, kuriais siekiama priminti gyventojams apie šešėlio žalą valstybei, kodėl svarbu pranešti apie pastebėtus nesąžiningus mokesčių mokėtojus: „Lankydamiesi turgavietėse sulaukėme itin didelio susidomėjimo Mokesčių inspekcijos organizuojamu kvitų žaidimu, gyventojai atidžiai perskaitė lankstinukuose pateiktą informaciją, kaip galima jame dalyvauti, ir teigiamai atsiliepė apie tokią VMI iniciatyvą.“ Vedėjas pabrėžia, kad būtent paprašytas kvitas už įsigytas prekes turgavietėje ar įvairias paslaugas ir užregistruotas kvitų žaidime prisideda prie šešėlinės ekonomikos mažinimo ir skaidrios visuomenės kūrimo.

VMI pažymi, kad per pirmąjį kvitų žaidimo pusmetį gyventojai dažniau registruoja kvitus už paslaugas, todėl šią savaitę visų AVMI darbuotojai vyksta į turgavietes ir ne tik suteikia visą aktualią informaciją apie vykstantį žaidimą, bet kai kuriose turgavietėse padeda gyventojams užregistruoti už prekes gautus kvitus. Žaidime dalyvauti galima registruojant tik fiskalinių kasos aparatų kvitus. Toks kvitas apačioje turi fiskalinį logotipą, kurį sudaro trijų raidžių „LTF“ derinys. Be to, fiskalinių kasos aparatų kvitų pavyzdžius ir visą aktualią su žaidimu susijusią informaciją galite rasti internete adresu kvituzaidimas.vmi.lt.

VMI primena, kad apie įvairius pastebėtus mokestinius pažeidimus gyventojai gali pranešti pasitikėjimo telefonu 1882, užpildę elektroninę anketą VMI svetainėje www.vmi.lt/cms/stop-seseliui arba pasinaudoję programėle išmaniesiems telefonams „Pranešk“ – ja naudojantis apie pažeidimus informuoti tapo dar paprasčiau: pažeidimo vietą galima nufotografuoti, padaryti garso ar vaizdo įrašą, pažymėti vietą žemėlapyje ir šią informaciją perduoti tiesiai VMI.