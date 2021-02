Seimo nario pirmos 100 dienų

Pirmos 100 dienų naujai išrinktai valdžiai paprastai duodamos tam, kad naujai išrinktieji Seimo nariai turėtų laiko įsivažiuoti į darbus. Tos 100 dienų vadinamos „dienos be kritikos“. Rašau kabutėse, nes šiais karantininiais laikais tokios prabangos – išbūti nekritikuojamiems net ir tas pirmas 100 dienų – neturime. Visgi tas šimtadienis yra geras atskaitos taškas šiek tiek sustoti ir pažiūrėti bei įsivertinti, ką pavyko nuveikti per tuos pirmuosius tris mėnesius su trupučiu.

Tie, kurie mane pažįsta kaip žmogų, kaip ilgametį Trakų seniūną, žino, kad į Seimą tikrai nėjau tam, kad būčiau nominaliu Seimo nariu. Jau prieš rinkimus visiems Jums sakiau, kad būsiu aktyvus, rūpinsiuosi savo kraštiečiais, kurie mane išrinko, bei stengsiuosi pagal savo kompetenciją ir galimybes visiems padėti.

O dabar apie tai, ką pavyko nuveikti per pirmas 100 dienų. Viena pagrindinių mano, kaip Seimo nario, pareigų – teikti teisės aktų projektus, kuriais būtų gerinamas visų mūsų gerbūvis. Per minėtą laikotarpį, kartu su kitais Socialdemokratų partijos kolegomis, pateikėme 21 bendrą teisės aktų projektą. Visų čia neišvardinsiu, bet kelis noriu paminėti.

Mano asmeniškai buvo teiktas teisės projektas dėl Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo. Juo noriu pakeisti situaciją, kada didelę patirtį turintys darbuotojai, vos sulaukę 65 metų, yra atleidžiami iš valstybės tarnybos. Mano nuomone, negalime taip švaistytis tokias svarbias ir ilgas patirtis sukaupusiais žmonėmis, kurie dar turi jėgų, o svarbiausia noro dirbti.

Kadangi turiu didelės patirties sprendžiant vietos savivaldos reikalus, tikiuosi savo patirtį panaudoti ir Seime. Todėl esu vietos savivaldai svarbaus teisės projekto – dėl Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo – iniciatorius, pasiakau už seniūnijų funkcijų tikslinimą ir didesnį finansinį savarankiškumą. Seniūnijoms dažnai priskiriamos naujos funkcijos, tačiau tam nenumatomas finansavimas. Palyginimui, duoda kastuvą, bet be koto, jį turi susirasti pats, o sniegą kasti reikia. Noriu tai pakeisti, noriu, kad kiekvieną naujai priskiriamą seniūnijoms funkciją lydėtų ir atitinkamas finansavimas.

Vienas svarbesnių projektų – tai teisės akto projektas dėl Vietos savivaldos įstatymo, inicijuotas Socialdemokratų frakcijos nario Eugenijaus Sabučio, kuriame numatomas pakeitimas – 20 proc. pelno mokesčio palikimas savivaldybėms. Manau, kad privalome stiprinti savivaldą, daryti ją labiau nepriklausomą, kad sprendimai būtų kuo arčiau žmonių ir galiausiai, kad būtų finansų tiems sprendimams vykdyti.

Taip pat labai aktualus projektas, inicijuotas Socialdemokratų frakcijos nario Gintauto Palucko, yra dėl didžiųjų prekybos centrų suminės darbo laiko apskaitos. Viena vertus, norisi, kad prekybos centrų darbuotojai turėtų daugiau laisvo laiko, galėtų jį daugiau praleisti su šeima, tinkamai pailsėti. Iš kitos pusės, norime, kad dėl trumpesnio didžiųjų prekybos centrų darbo laiko, efektyviau su jais galėtų konkuruoti mažesni prekybininkai. Taip atsigautų smulkusis verslas.

Seime inicijavau laikinosios Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupės įkūrimą, esu jos pirmininkas. Grupė skirta aptarti klausimus, susijusius su savivaldos dalyvių bendruomene, išsiaiškinti priežastis, kodėl skiriasi piliečių įsitraukimas į vietos reikalų tvarkymą kaime ir mieste, kiek tai priklauso nuo seniūnų, seniūnaičių. Grupės nariai gilinsis į bendruomeninių organizacijų didesnių galių suteikimo poreikį, kiek prie aktyvumo ir bendruomeniškumo didinimo prisidėtų dalyvaujamojo biudžeto priemonė.

Visų projektų čia neišvardinsiu, išskyriau, mano nuomone, tik keletą svarbiausių. Su visais jais galite susipažinti Seimo puslapyje www.lrs.lt, susiradę mano vardą ir pavardę. Ten pat galite pamatyti, kad, kaip ir minėjau prieš eidamas į Seimą, priklausysiu Kultūros komitetui. Taip ir padariau, esu Kultūros komiteto narys. Taip pat tapau ir Ateities komiteto nariu.

Kultūros komitete per pirmąsias 100 dienų pavyko produktyviai padirbėti. Vienas reikšmingiausių projektų – dėl Europinės teisės perkėlimo į Lietuvos visuomenės informavimo priemonių įstatymą. Taip pat komitete patvirtinome dėl 2022 metų paskelbimo karaimų metais. Tai itin aktualu mūsų, Trakų kraštui ir visiems gyventojams. Ateities komitete kol kas dėliojame jo veiklos koncepciją, tačiau tai svarbus komitetas, kuris projektuos mūsų visuomenės ir valstybės ateities raidą, nagrinės inovacijas ir technologinę pažangą, gilinsis į emigracijos procesus bei kitus valstybės ateičiai svarbius veiklos objektus.

Nepamirštu ir to, kad esu išrinktas visos Lietuvos Seimo nariu, tačiau vienmandatėje apygardoje, todėl esu tiesiogiai atsakingas Jums, mano rinkėjams. Tikrai žinau Jūsų rūpesčius ir problemas. Viena iš jų, tai savivaldybėms priklausantys keliai. Naujosios Vyriausybės Susisiekimo ministerija sumažino finansavimą Trakų rajono kelių priežiūros ir plėtros programai. Dėl to kartu su kitais Seimo nariais kreipiausi į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją, teikėme argumentus, kodėl Trakų rajono savivaldybei turi būti užtikrintas didesnis finansavimas. Trakų rajonas – tai viena unikaliausių Lietuvos savivaldybių, gausi savo istoriniais, kultūriniais objektais – vien Trakų Salos pilis iki pandemijos sulaukė daugiau kaip 300 tūkstančių lankytojų per sezoną. Užutrakio, Lentvario parkai, miškai, ežerai, botaninis-zoologinis draustinis – Varnikų pažintinis takas – kasdien čia atvyksta svečiai iš Lietuvos ar užsienio, todėl keliams tikrai reikalingas didesnis finansavimas. Deja, Susisiekimo ministerija kol kas mano kitaip. Nenuleisiu rankų ir kovosiu, kad mūsų rajono keliams būtų skiriamas didesnis dėmesys ir skiriamos didesnės lėšos.

Šiuo metu visoms savivaldybėms kelių fondo lėšos sumažėjo 15 proc. Manau, kad tai vienas iš aktualiausių gyventojams klausimų, todėl reikia ieškoti galimybių padidinti visų savivaldybių finansavimą.

Kita labai didelė mūsų rajono problema – šilumos kaina. Dar šių metų sausio pradžioje asmeniškai kreipiausi į Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybą (VERT) dėl „Trakų energijos“ audito ir vienašališkos bendrovės šilumos bazinės kainos nustatymo. Gavau VERT atsakymą, kad šiuo metu vykdomas bendrovės patikrinimas dėl kainų kėlimo, kuris turėtų būti baigtas šių metų gegužės 30 d. Įvertinus tai, kad kainos buvo galimai didinamos nepagrįstai, bendrovė turės užtikrinti operatyvų, bendrovės gautų pajamų grąžinimą vartotojams. Šio klausimo nepaliksiu ir tikrai domėsiuosi ir ateityje.

Sulaukiu labai daug skambučių, elektroninių laiškų iš Trakų–Vievio apygardos gyventojų. Skambinama ne tiek dėl pokyčių visos šalies mastu, bet dažniausiai dėl savų problemų ir rūpesčių. Suprantama, kad žmonėms, kaip sakoma, „savi marškiniai – arčiau kūno“. Todėl skambina ir dėl šiukšlių išvežimo, ir dėl sniego valymo, ir dėl elektros tiekimų sutrikimų, dėl medicininių paslaugų teikimo Pastrėvio gyventojams, dėl Lentvario mieste stotelių įrengimo. Dėl sniego valymo, elektros sutrikimų sulaukiau daugiau kaip 100 skambučių.

Stengiuosi ir stengsiuosi padėti savo apygardos gyventojams išspręsti problemas, persiunčiu jų prašymus, skundus nagrinėti institucijoms pagal jų kompetenciją. Stengiuosi tarpininkauti tarp gyventojų ir įstaigų. Man svarbūs Trakų ir Vievio, Pastrėvio, Semeliškių, Kazokiškių krašto žmonės. Tą darau dabar, tą ketinu daryti ir ateityje. Mane visuomet galite pasiekti socialiniame tinkle „Facebook“, mano paskyroje, arba telefonu: +370 687 47 694.

Bendraukime ir kartu darykime Vievio, Pastrėvio, Semeliškių, Kazokiškių, Trakų kraštą ir visą Lietuvą kasdien vis geresnius. Tegul ne viskas iš karto, tegul po truputį, bet nuosekliai ir užtikrintai!

Nuoširdžiai Jūsų,

Kęstutis VILKAUSKAS,

Lietuvos Respublikos Seimo narys

Užs. Nr. 154