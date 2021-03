Sergamumas COVID-19 Europoje, Lietuvoje ir Elektrėnų savivaldybėje

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 2021-02-25 duomenimis, iš viso Europos Sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Jungtinės Karalystės (JK) šalių grupėje registruoti 21 765 152 susirgimo COVID-19 (koronaviruso infekcija) atvejai. Sergamumas COVID-19 mažėjo, bendras sergamumo 14 dienų COVID-19 rodiklis buvo 283,62 atv. 100 tūkst. gyventojų (prieš savaitę – 305,8). Didžiausias COVID-19 liga 14 dienų sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų išliko Čekijoje – 1120,03 (prieš savaitę – 968,13), mažiausias Islandijoje – 7,96 (prieš savaitę – 6,59).

Nuo COVID-19 ES, EEE ir JK šalių grupėje numirė 531 869 asmenys. Bendras 14 dienų mirtingumo rodiklis – 78,83 atv. 100 tūkst. gyventojų. Aukščiausi mirtingumo rodikliai (2021-02-25 duomenimis) buvo Slovakijoje – 239,29 atv. 100 tūkst. gyventojų, žemiausi Islandijoje – 0. Lietuvos mirtingumo rodiklis – 79,81 (prieš savaitę – 91,26).

Lietuvoje (2021-03-01 duomenimis):

pandemijos pagreitis – 4,5 % (prieš savaitę – 10%);

patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius per paskutines 7 paras – 3564 (prieš savaitę – 3386);

(prieš savaitę – 3386); patvirtintų atvejų skaičius per paskutines 14 dienų – 6975 (prieš savaitę – 6786);

(prieš savaitę – 6786); naujų atvejų pokytis lyginant su praėjusia savaite – 4,5 % (prieš savaitę – -0,4%);

naujų atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų – 249,5 100 tūkst. gyventojų (prieš savaitę – 242,8);

100 tūkst. gyventojų (prieš savaitę – 242,8); teigiamų tyrimų dalis per paskutines 7 d. – 7,1% (prieš savaitę – 7,8%).

Iš viso patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius Lietuvoje – 199 825 asmenys, iš jų:

statistiškai pasveiko 185 770 (deklaruota 140 437) asmenų;

(deklaruota 140 437) asmenų; statistiškai šiuo metu serga 7 109 (deklaruota 52 442 ) asmenys;

(deklaruota ) asmenys; mirusieji, kurių pagrindinė mirties priežastis nurodyta COVID-19 liga – 3 263 asmenys.

Lietuvoje didžiausias 14 d. sergamumas COVID-19 liga (rodiklis 100 tūkst. gyventojų), 2021-03-01 duomenimis, registruotas Švenčionių r. sav. – 591,2, Biržų r. sav. – 574,2 ir Vilniaus m. sav. – 399,8, mažiausias Pakruojo r. sav. – 49, Birštono sav. – 50, Neringos sav. – 55.

Sergamumas COVID-19 (koronaviruso infekcija) Elektrėnų savivaldybėje

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Elektrėnų savivaldybėje 14 dienų sergamumo COVID-19 liga 100 tūkst. gyventojų rodiklis – 269,7 (prieš savaitę – 328), iš šeštosios vietos savivaldybių sergamumo statistikoje nusileido į tryliktą vietą ir patenka į raudonos C3 spalvos savivaldybių grupę.

2021-03-01 duomenimis, Elektrėnų savivaldybėje:

COVID-19 statistiškai serga 77 gyventojai (deklaruota 215);

gyventojai (deklaruota 215); pasveikusiais statistiškai laikomi 1556 asmenys (deklaruota 1418);

asmenys (deklaruota 1418); bendras susirgusiųjų skaičius nuo pandemijos pradžios – 1683 asmenys;

mirusių skaičius – 23 ;

; pandemijos pagreitis – -2,9 % ;

; naujų COVID-19 atvejų skaičius per paskutines 7 dienas – 32 atvejai;

atvejai; per paskutines 14 dienų – 65

Per paskutines 7 dienas Elektrėnų savivaldybėje dėl COVID-19 ištirta 418 asmenų. Elektrėnų COVID-19 punkte (vasario 22–26 d.) patikrinta 140 asmenų. Teigiami tyrimai Elektrėnų sav. sudarė 8,4%. Bendra teigiamų tyrimų dalis per paskutines 7 dienas Lietuvoje – 7,1%.

Sergamumas COVID-19 Lietuvoje, Vilniaus apskr. savivaldybėse ir Kaišiadorių r. savivaldybėje (2021-03-01 duomenimis)

Savivaldybė Ligos atvejai Šiuo metu serga (statistinis rodiklis) Pasveiko (statistinis rodiklis) Mirė (pagrindinė priežastis COVID-19 liga) 14 d. sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų Pandemijos pagreitis (proc.) 7 d. naujų atv. vidurkis Savivaldybės zona Elektrėnų sav. 1 683 77 1 556 23 269,7 -2,9 5 Raudona C3 Kaišiadorių r. 2 173 38 2 048 50 116,5 -15,1 2 Raudona C1 Trakų r. 2525 84 2363 24 222,9 -5,1 5 Raudona C3 Ukmergės r. 43 2 751 2 592 69 96,8 26,7 3 Geltona B2 Švenčionių r. 1 719 115 1549 13 591,2 591,2 8 Juoda D Šalčininkų r. 2 154 60 2024 26 214,8 -23,7 4 Raudona C3 Širvintų r. 888 51 803 13 301,9 13,6 3 Juoda D Vilniaus r. 7 766 298 7 268 85 296,1 4 22 Raudona C3 Vilniaus m. 41 892 2253 38 574 442 399,8 16,3 175 Raudona C3 Lietuvoje 199 825 7109 185 770 3263 249,5 4,5 509 Raudona C3

Elektrėnų savivaldybėje COVID-19 14 d. sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų yra panašus į Lietuvos rodiklį. Vilniaus apskrityje didžiausias sergamumo rodiklis (2021-03-01 duomenimis) registruotas Švenčionių r. savivaldybėje – 591,2, mažiausias išlieka Ukmergės r. savivaldybėje – 96,8. Pandemijos pagreitis, parodantis, kaip keičiasi (didėja ar mažėja ir kaip stipriai) paros naujų patvirtintų atvejų skaičius (greitis) didžiausias buvo Švenčionių r. – 591,2 proc.

Savivaldybės skirstomos į A, B, C, D zonas, atsižvelgiant į du rodiklius: naujų atvejų skaičius per 14 d., tenkantis 100 tūkst. gyventojų, ir teigiamų diagnostinių tyrimų dalis nuo visų atliekamų tyrimų per 7 dienas. Lietuvoje dauguma savivaldybių yra raudonoje zonoje. Vilniaus apskrityje iš 8 savivaldybių tik 1 patenka į geltoną B2 zoną, 5 – į raudoną D3 ir 2 į juodą D grupę (prieš savaitę net 7 savivaldybės pateko į juodą D zoną ir tik 1 į raudoną zoną).

Vakcinacija

COVID-19 vakcinos yra medicininiai preparatai, kurie padeda žmogaus organizmui sukurti imuninį atsaką prieš naująjį SARS-CoV-2 virusą ir tokiu būdu apsisaugoti nuo jo sukeliamos COVID-19 ligos. Lietuvoje šiuo metu gyventojai skiepijami 3 gamintojų „Pfizer“/„BioNTech“, „Moderna“ ir „AstraZeneca“ vakcinomis. 2021-03-01 duomenimis, Lietuvoje gautos ir į vakcinavimo centrus pristatytos 309 035 vakcinos dozės (pirma ir antra vakcina), iš jų sunaudotas vakcinų dozių skaičius – 244 823. Pirma COVID-19 vakcinos doze paskiepyti 171 537 asmenys, tai sudaro 6,14 % visų šalies gyventojų. Dviem vakcinos dozėmis paskiepyti 73 286 asmenys (2,62 % šalies gyventojų).

Iki 2021-03-01 Elektrėnų savivaldybei skirta 2221 vakcinos dozė (pirma ir antra vakcina), sunaudota 1840 dozių. Pirma COVID-19 vakcinos doze paskiepyta 1620 asmenų (arba 6,72 % visų savivaldybės gyventojų), iš jų 448 vyrai ir 1172 moterys.

Pirma vakcinos doze Elektrėnų sav. paskiepyti gyventojai pagal amžių (2021-03-01 informacija)

Dviem vakcinos dozėmis Elektrėnų sav. paskiepyti 593 asmenys (2,24 % savivaldybės gyventojų), iš jų 107 vyrai ir 432 moterys.

Dviem vakcinos dozėmis Elektrėnų sav. paskiepyti gyventojai pagal amžių (2021-03-01 informacija)

Vakcinavimo dėl COVID-19 apimtys Lietuvoje, Vilniaus apskrities savivaldybėse ir Kaišiadorių r. savivaldybėje (2021-03-01 duomenimis)

Savivaldybė Sunaudotos vakcinų dozės 1 vakcinos dozė 2 vakcinos dozės Asmenų skaičius Proc. Asmenų skaičius Proc. Elektrėnų sav. 1840 1620 6,72 593 2,24 Kaišiadorių r. 1620 1527 5,23 497 1,7 Trakų r. 1702 1665 5,01 524 1,58 Ukmergės r. 2592 2065 6,25 725 2,19 Švenčionių r. 1911 1580 7,02 723 3,21 Šalčininkų r. 953 965 3,19 320 1,06 Širvintų r. 707 863 5,79 375 2,52 Vilniaus r. 4239 4375 4,29 2048 2,01 Vilniaus m. 58976 34369 6,03 12883 2,26 Lietuvoje 244823 171537 6,14 73286 2,62

2021-03-01 duomenimis, daugiausia pirma vakcinos dėl COVID-19 doze paskiepytų asmenų (procentaliai) buvo Švenčionių r. – 7,02 %, mažiausiai Šalčininkų r. – 3,19 %, Lietuvoje – 6,14%. Dviem vakcinos dozėmis daugiausia paskiepyta Švenčionių r. savivaldybėje – 3,21 %, mažiausiai Šalčininkų r. – 1,06 proc. Elektrėnų savivaldybėje pirma vakcinos doze skiepijimo apimtys viršija Lietuvos skiepijimo apimtis: Elektrėnuose paskiepyta 6,72 % (Lietuvoje – 6,14 %), antra vakcinos doze – 2,24 % (Lietuvoje – 2,62 %).

Daugiau informacijos apie vakcinas nuo COVID-19, vakcinavimo grafikus ir kitą aktualią informaciją gyventojai gali rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos svetainėse https://www.vvkt.lt/index.php?2592100020 ir https://koronastop.lrv.lt/lt/vakcinavimas.

Informaciją parengė Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja sveikatos apsaugai (savivaldybės gydytoja) Virginija Liepinytė-Medeikė