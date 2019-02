Šeši kandidatai į Trakų rajono mero kėdę

Vasario 18 d. Trakų kultūros rūmuose iniciatyva „Žinau, ką renku“ organizavo kandidatų į Trakų rajono savivaldybės mero postą debatus, kuriuos moderavo Mindaugas Aušra, LRT tyrimų skyriaus žurnalistas. Debatai tiesiogiai buvo transliuojami socialiniame tinkle „Facebook“, paskyrose „Žinau, ką renku“ ir „FB bendruomenė „Mano karta“.

Susirinkę kandidatai – Vladyslav Kravčun (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, sąrašo nr. 2), Kęstutis Vilkauskas (LSDP, sąrašo nr. 4), Jonas Kietavičius (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, sąrašo nr. 6), Edita Rudelienė (LR liberalų sąjūdis, sąrašo nr. 10), Gelena Drungilienė (Darbo partija, sąrašo nr. 10), Jaroslav Narkevič (Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Krikščioniškų šeimų sąjunga“, sąrašo nr. 17) – diskutavo aktualiomis Trakų rajono temomis ir atsakinėjo į susirinkusiųjų klausimus. Kiekvienam kandidatui atsakyti į pateiktą klausimą buvo skirta minutė. Visi pretendentai trokšta, kad Trakų kraštas klestėtų ir visiems čia būtų gera gyventi bei žino būdus, kaip tai įgyvendinti. Ypač daug komplimentų nusipelnė Kęstutis Vilkauskas, Vladyslav Kravčun, o Jaroslavą Narkevič reikėjo visą laiką stabdyti – kalbėjo daug ir emocingai, žadėjo atgaivinti Šklėrių mokyklą. Susirinkusiesiems susidomėjimą sukėlė faktas, kad Trakų rajone yra 10 gimnazijų, kaip tuo tarpu Mažeikių rajone, kuris yra dvigubai didesnis už Trakų, yra tik 5 gimnazijos ir visiems to užtenka. Nemažesnių emocijų sukėlė ir Trakų autobusų stoties bei prekybos centro būsima statyba. Kandidatas į merus Kęstutis Vilkauskas pareiškė, kad jų partija pasisako prieš prekybos centrų statybas Trakuose ir sulaukė daug plojimų iš salės. Jam pritarė ir V. Kravčun, teigęs, kad valdžiai reikia skatinti smulkųjį verslą, o ne statyti prekybos centrus. Jonas Kietavičius žavėjosi Trakų turgelio namukais ir tvirtino, kad jiems įrengti nereikėjo labai didelių lėšų, o vaizdas yra patrauklus atvažiuojančiųjų akiai. Lygiai tą patį, anot jo, būtų galima pamažu padaryti ir su Trakų autobusų stotimi. Gelena Drungilienė planuojamąjį prekybos centrą pasiūlė perkelti ten, kur dabar yra Trakų autobusų parkas. Ten, kaip ji teigia, bus ir aplinkkelis, todėl būtų daug pravažiuojančių automobilių, o tai naudinga ir žmonėms, ir verslui.

Trakų kultūros rūmuose susirinkę rajono gyventojai daug domėjosi vaikų darželiais, miestų ir kaimo vietovių infrastruktūra, VšĮ Trakų ligoninės likimu. Gelena Drungilienė pasisakė už gydymo įstaigos išsaugojimą. Tačiau politikė mano, kad slaugos namų ir Trakų ligoninės buvimas viename pastate nėra sveikintinas. Žmonės, kuriems reikalinga slauga, turi tam tikrų poreikių, todėl reiktų, kad rajone atsirastų dar vieni slaugos namai. V. Vilkauskas siūlo, kad juos būtų galima įrengti, pvz., buvusiame Trakų mokyklos-internato bendrabutyje. Dabartinė merė džiaugiasi puikia ligoninės veikla, akcentavo, kad gimdymų skaičius, lyginant su kitais rajonas, pas mus išliko stabilus. Taip pat ji pasidžiaugė modernia gydymo įranga, medikų kvalifikacija bei pažadėjo, kad savivaldybė ir toliau rems ligoninės veiklą, nes Trakai yra rajono centras ir gyventojams reikalingos tokios gydymo paslaugos. Galiausiai ir atvykstantys turistai patiria nelaimių ir jiems prireikia medikų pagalbos.

V. Kravčun visas kalbas apie Trakų ligoninės uždarymą, paliekant ją tik kaip slaugos ligoninę, pavadino gandais. Jis patikino, kad Vyriausybė kol kas neketina nieko keisti ligoninės veikloje, todėl nėra dėl ko jaudintis.

Žinoma, susitikimas su kandidatais į Trakų rajono savivaldybės merus nepraėjo be klausimų apie akis badančius apleistus pastatus, vadinamuosius „vaiduoklius“. Gelena Drungilienė teigia, kad investicijas Trakuose iš vienos pusės stabdo Trakų istorinis nacionalinis parkas (toliau – TINP). Bet, pvz., su buvusiu kinu teatru, kaip teigia politikė, čia yra ir savivaldybės kaltė – verslininkas nusipirko pastatą, bet liko be servitutinio įvažiavimo, todėl savivaldybė turėtų jam padėti jį įsirengti, jei nori, kad jis susitvarkytų. Gelena priminė po Nepriklausomybės prasidėjusi privatizacijos maratoną, kai visi pirko ir perpardavinėjo pastatus. Procesas užsitęsė iki šiol, o tai darko miesto vaizdą. Ji siūlo tokių pastatų šeimininkus apmokestinti didesniu žemės ar turto mokesčiu, tokiu būdu paskatinti stabdyti perpardavimo procesą ir priversti šeimininkus tvarkytis. Apie didesnį mokestį kalbėjo ir Kęstutis Vilkauskas. Jaroslav Narkevič irgi pateikė idėją, kad savivaldybė privalo geruoju ar bloguoju (per finansus) skatinti verslininkus tvarkyti įsigytą turtą. Jonas Kietavičius siūlo užmegzti glaudesnį dialogą su TINP – pagaliau detaliai aptarti tuos reglamentus, ką gali TINP ir ką savivaldybė. Tačiau jis pritaria, kad TINP turi išlikti, nes jei neliks jokių draudimų, baisu, į ką pavirs mūsų miestas. V. Kravčun taip pat ragina peržvelgti TINP įgaliojimus, nes bėgant laikui keičiasi ir visuomenės poreikiai. Dabartinė rajono vadovė Edita Rudelienė teigė, kad verslui yra labai svarbus laikas ir įvardijo dabartinę situaciją su Trakų autobusų stotimi kaip išbandymą – verslininkai laukia, kaip viskas išsispręs, ir tada jiems bus matyti, ar pagaliau Trakuose galima investuoti.

Klausimų buvo daug ir įvairių, o laikas ne beribis. Todėl iniciatyva „Žinau, ką renku“ siūlė gyventojams užduoti klausimus socialiniame tinkle „Facebook“ ir pažadėjo juos perduoti kandidatams.

