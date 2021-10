Šį šeštadienį Trakų kultūros rūmai kviečia net į du aukščiausios klasės renginius

Spalio 30 d. 18 val. – Pianisto Leon Gurvitch koncertas Trakų pilyje „I GOT RHYTM“

Trakų kultūros rūmai ir koncertų ciklas „Klasika Trakuose“ kviečia į charizmatiškojo pianisto ir kompozitoriaus iš Vokietijos Leon Gurvitch koncertą. Koncerto programoje pavadinimu „I GOT RHYTM“ skambės paties atlikėjo sukurti džiazo improvizacijos kūriniai, kuriuos jis atliks solo bei su savo scenos partneriu, smuikininku Algirdu Šochu.

„Leonui muzika prilygsta religijai“ – Žurnalas «Spiegel»

Leon Gurvitch – kompozitorius, pianistas ir dirigentas. Nors jo kuriamos ir atliekamos muzikos šaknys yra klasikoje, kompozitorius savo kūryboje dažnai cituoja folklorą, rytietiškus motyvus, Lotynų Amerikos ritmus, džiazą ir populiariają muziką. Jis yra daugiau nei 300 kūrinių ir aranžuočių autorius – tarp jų kūriniai orkestrui, kameriniam ansambliui, chorui, vokalinių bei instrumentinių kūrinių kompozicijos. Pasak muzikanto, didžiausią įtaką jo kūrybai padarė tokie kompozitoriai kaip I. Stravinsky, M. Ravel, A. Scriabin, D. Shostakovich ir L. Bernstein. Leon Gurvich gimė 1979 m. Minske, pianistės šeimoje. Būdamas 6 jis pradėjo mokintis groti smuiku, fortepijonu ir obojumi. Baigęs Baltarusijos valstybinę muzikos akademiją jis tęsė studijas Hamburgo aukštojoje muzikos ir teatro akademijoje. Būdamas 19 Leon subūrė savo pirmąją džiazo grupę, o jau po metų jis tapo Minsko džiazo orkestro nariu ir subūrė „Leon Gurvitch Project“ – savo kolektyvą, sudarytą iš geriausių Europos muzikantų, kurie jungdami įvairių žanrų muziką iš viso pasaulio atlieka ją viename koncerte. 2001 m. muzikantas persikėlė gyventi į Vokietiją. 2001 m. Leon Gurvitch parašė keletą garso takelių Oskarui nuominuoto režisieriaus Menahem Golan filmui „Death Game“ (Liet. Mirties Žaidimas). Muzikantas 13 metų dėstė Brahso konservatorijoje Hamburge. Jam teko garbė diriguoti Philip Glass operos „Les Enfants Terribles“ premjeroje Hamburgo aukštojoje muzikos ir teatro akademijoje.

2006 m. Leon Gurvitch Berlyne gavo tarptautinį kompozitorių „Auksinė Chanuka“ apdovanojimą. Dar vienas svarbus kompozitoriaus kūrybos aspektas yra projektas „Poezija ir muzika“, kurį įgyvendinti Leoną įkvėpė R.M.Rilke, H.Heine, O.E.Mandelstam kitų žymių poetų eilėraščiai. 2013 metais Valstybinės Hamburgo Operos solistams ir ansambliui jis sukūrė „Muzikines fantazijas Daniilo Charmso eilėmis“. Muzikantas bendradarbiavo su Šiaurės Vokietijos Simfoniniu Radijo orkestru (NDR), Hamburgo Valstybine Opera, Berlyno Camerata, Baltarusijos valstybiniu kameriniu orkestru bei su legendiniu vokiečių teatro režisieriumi Peter Zadek. 2010 m. „Leon Gurvitch Project“ grupė įrašė albumą „Eldorado“, o 2014 m. muzikantas išleido savo solinį fortepijoninį albumą „Remember Me“ (abu albumai išleisti įrašų kompanijos „Morgenland/Naxos“). Naujausias solinis albumas „Poetic Whispers“ išleistas 2017 m. bendradarbiaujant su Amerikos įrašų studija „Centaur Records“. 2015 metais kompozitorius savo kūrinį „5 šokiai senajame stiliuje“ dedikavo styginių orkestrui projekte „Classic for Peace“, kurį sėkmingai atliko Frankfurto kamerinis filharmonijos orkestras Berlyno Bundestage.

Pastaraisiais metais Leon Gurvitch koncertavo JAV, Kolumbijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Suomijoje, Šveicarijoje, Čekijoje ir Lenkijoje. Kompozitoriaus kūriniai buvo atlikti tokiose salėse kaip Carnegie Hall (Niujorkas), Kennedy Center for Performing Arts Vašingtone, Palais des Beaux-Arts Briuselyje, Maskvos P.Čaikovksio konservatorijoje, „Cité des Arts“ Paryžiuje, Laeiszhalle Hamburge. 2015 m. Jis buvo nominuotas „HAMBURG MUSIC AWARD“ apdovanojimu kaip „Metų muzikantas“ ir surengė solinį koncertinį turą po JAV. 2016 m. buvo pakviestas į David Oppenheim ir Stella Adler menų centrą Niujorke, kur pasirodė kaip pianistas ir kompozitorius. 2017 m. Legendiniame CARNEGIE HALL Niujorke pasirodė soliniame koncerte, kuriame įvyko jo sukurtų naujausių kūrinių fortepijonui pasaulinė premjera. Nuo 2017 m. Leoną kaip kompozitorių pristato viena žymiausių pasaulyje leidybos kompanijų „Boosey & Hawkes“. 2018 m. Jis buvo apdovanotas „Global Music Awards“ premija už solo albumą „Poetic Whispers“. 2019 m. Leon Gurvitch sukūrė muziką filmui „Noah Land“, kurio pasaulinė premjera įvyko Tribeca kino festivalyje Niujorke. Be to, tais pačiais metais Magdeburgo teatre įvyks baleto „Drakula“ premjera, kuriame skambės jo sukurta kompozicija „5 šokiai senajame stiliuje“. Leon Gurvitch kompozicijas ir aranžuotes leidžia tokios įrašų kompanijos kaip „Naxos“, „Warner Classics“, „Centaur Records“, „Continuo Records“, „Morgenland“.

Algirdas Šochas – jaunosios kartos lietuvių smuikininkas, už pasiekimus muzikos srityje apdovanotas LR prezidento Valdo Adamkus padėka bei pelnęs Karalienės Mortos premiją. Baigęs mokytojos – ekspertės Beatos Šmidtienės smuiko klasę M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje, toliau mokslus tęsė Italijoje (Imoloje) ir Vokietijoje (Hamburge) pas pasaulyje pripažintus smuikininkus – profesorius Boris Garlitsky, Pavel Berman, Tanja Becker-Bender, Sebastian Schmidt. Jau būdamas dešimties, A. Šochas debiutavo kaip solistas su Lietuvos kameriniu orkestru, diriguojamu maestro Sauliaus Sondeckio. Vėliau smuikininkui teko groti solo su Lietuvos Nacionaliniu Simfoniniu, LMTA, Lietuvos Valstybiniu simfoniniu orkestrais, Lietuvos kameriniu,

Šv. Kristoforo, Naujųjų Idėjų, Hamburgo muzikos ir teatro akademijos simfoniniu, Hamburgo Jaunimo simfoniniu orkestru bei Baku Gara-Garayevo kameriniu orkestru. Algirdas Šochas koncertuoja Lietuvoje ir

užsienyje bei yra Hamburgo kamerinio orkestro „Hamburger Camerata“ narys. Solinius koncertus yra grojęs Rusijoje, Azerbaidžane, Prancūzijoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Italijoje, Estijoje, Olandijoje, Belgijoje, Austrijoje ir Vokietijoje tokiose salėse kaip Elbės filharmonija Hamburge, Berlyno Filharmonija ir kitur. Kartu su kolegomis 2016 m. yra įkūręs fortepijoninį kvartetą „Confero“, kuris nuo 2018 m. vasaros tapo oficialiu Trakų salos pilies kolektyvu, o nuo 2019 metų organizuoja koncertų ciklą „Klasika Trakuose“ ir yra jo meno vadovas. Algirdas Šochas 2015 ir 2017 metais tapo 2 vietos laureatu „Elise Meyer“ konkurse Hamburge. Jis buvęs M. Rostropovičiaus, „Oscar und Vera Ritter Stiftung“ ir lordo Yehudi Menuhino „Live Music Now“

fondų stipendininkas. 2015 m. kaip vienam perspektyviausių jaunosios kartos smuikininkų, jam buvo įteikta Vokietijos „Berenberg“ banko įsteigta speciali premija. 2017 – 2019 m. smuikininkas dirbo Valstybiniame Hamburgo filharmonijos simfoniniame orkestre, o nuo 2021 m. yra Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro simfoninio orkestro koncertmeisterio pavaduotojas.

Koncertas nemokamas. Reikalaujama turėti Galimybių pasą.

Spalio 30 d. 19 val. – OKT / Vilniaus miesto teatro ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kurto spektaklio-klounados vesterno „Odisėja“ (rež. Žilvinas Beniušis) premjera

Trakų kultūros rūmai maloniai kviečia į OKT / Vilniaus miesto teatro ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kurto spektaklio-klounados vesterno „Odisėja“ (rež. Žilvinas Beniušis) premjerą Trakų kultūros rūmuose.

Apie spektaklį

Lietuva! Šiuolaikinės Intelektualios Klounados Teatras kviečia drąsiai atsiverti klounados žanrui! Režisierius Žilvinas Beniušis su neįtikėtinai talentingų aktorių komanda nori jums padovanoti patirtį, apie kurią neišvengiamai pasakosite ir savo anūkams. Jau dabar žmonės šnabžda, kad šis spektaklis yra geriausias kada nors jų matytas klounados vesternas, bent iš tų, kuriuose interpretuojama garsioji Homero „Odisėja“!

Spektaklio epicentre sutinkame jaunų aktorių trupę „Out Of The Box“, kuri nuo neatmenamų laikų yra įkalinta sename dramos teatre. Ji kiekvienais metais ruošia vis tą pačią premjerą pagal Homero epą „Odisėja“. Joje Odisėjas su bendražygiais po Trojos karo siekia grįžti namo į Itakę, pas savo žmoną Penelopę. Šioje kelionėje kaubojai turės įveikti Kalipso aistros burtus, Sirenos viliones, Kiklopo įtūžį ir kitus laukinių vakarų pavojus senovės Graikijoje. Šiame vesterne klausiama ar egzistuoja autentiška pirmapradė tapatybė, kas yra tikrojo „aš“ namai ir daug kitų labai prasmingų ir labai susimąstyti verčiančių klausimų. Tad labai laukiame jūsų visų pasiilgusių gyvos meilės klausimų ir gyvo juoko iš pilvo!

Klounados vesterno „Odisėja“ režisierius – Žilvinas Beniušis, scenografijos dailininkas – Vitalij Strigunkov, kostiumų dailininkė – Daiva Urbonavičiūtė, šviesų dailininkas – Valdas Latonas, scenarijaus autoriai – Žilvinas Beniušis ir Raul Barranco. Spektaklyje skamba Ennio Morricone muzika.

Trukmė: 99 min.

Rekomenduojamas amžius – nuo 14 metų;

Į renginį žiūrovai bus priimami tik su Galimybių pasu.

Bilietus galite įsigyti: www.tiketa.lt

DĖMESIO! Spektaklio metu naudojamas stroboskopo efektas ir dūmai.