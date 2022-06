Šią savaitę Lietuvos vardas pasaulyje skambėjo bene garsiausiai per ilgus metus

Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, viceministras Vilius Semeška ir visuomenininkas Andrius Tapinas birželio 3 d. Krašto apsaugos ministerijoje vykusioje spaudos konferencijoje pristatė Lietuvai Turkijos dovanojamo „Bayraktar TB2“ bepiločio orlaivio perdavimo Ukrainai planus.

Birželio 1-2 dienomis Ankaroje ir Stambule vykusių derybų metu viceministras V. Semeška su Turkijos atstovais sutarė, kad Lietuvai bepilotis orlaivis bus padovanotas su optika ir kitais būtinais priedais, o Krašto apsaugos ministerija pasirūpins, kad prieš perdavimą Ukrainai jis būtų pilnai apginkluotas.

„Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenė šią dovaną priima ir dėkoja Turkijai. Dabar darysime namų darbus: sudarysime sutartis, aprūpinsime „Bayraktar“ kovinį droną amunicija, tam bus panaudota dalis Lietuvos žmonių surinktos pinigų sumos“, – sako ministras A. Anušauskas.

Pasak ministro, „Bayraktar“ kovinių dronų sistemą svarstoma įsigyti ir Lietuvos gynybinėms reikmėms.

„Rimtai vertiname įsigyti „Bayraktar“ sistemą, kurią Lietuvos kariuomenė išmoktų valdyti ir panaudoti. Galbūt ukrainiečiai galėtų pagelbėti mums dėl taktikos iš savo pusės. Norint įsigyti visą sistemą, artimiausiais mėnesiais siųsime į Turkiją ekspertus. Sutartį įgyvendinti galimai bus galima po metų arba dvejų. „Ant lentynos“ šiuo metu stovėjo vienas „Bayraktar“, o kitus reikia pagaminti“, – sakė A. Anušauskas.

Anot viceministro V. Semeškos, Turkijos įmonė „Baykar“ įsipareigojo parengti kovinį droną per artimiausias savaites, o tuomet į Lietuvą jį atsigabenti turėtų Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos.

„Pagrindinis tikslas – kuo labiau prisidėti prie Ukrainos laisvės kovos. Lietuvos žmonėmis susižavėję Turkijos atstovai aiškiai pasakė: „tai, ką jūsų visuomenė padarė, mes neturime moralinės teisės priimti į savo sąskaitą.“ Gavome pažadą, kad mūsų „Bayraktar“ gali būti paruoštas iki šio mėnesio pabaigos. Tuomet turėsime atsigabenti jį į Lietuvą ir perduoti Ukrainai“ – kalbėjo viceministras V. Semeška.

Po „Bayraktar TB2“ apginklavimo likusi Lietuvos piliečių surinkta pinigų suma (apie 4,4 mln. eurų) Turkijos atstovų pageidavimu bus skirta humanitarinei, gynybinei, logistinei ar atstatomajai pagalbai Ukrainai. Akcijos iniciatorius Andrius Tapinas teigia, kad sprendimas dėl konkrečios paramos bus priimtas pasitarus su Krašto apsaugos ministerijos vadovybe ir pinigus aukojusiais žmonėmis.

„Ši akcija svarbi ne tik dėl to, kad gavome „Bayraktar“ Ukrainai ir dar turime lėšų papildomai paramai, o ir dėl to, kad per šią savaitę Lietuvos vardas skambėjo bene garsiausiai per ilgus metus. Turkija pageidauja, kad po „Bayraktar“ apginklavimo likusi pinigų suma būtų skirta humanitarinei, gynybinei, logistinei paramai Ukrainai. Su Krašto apsaugos ministerijos vadovybe pasitarsime, sužinosime Ukrainos pagrindinius poreikius, o tuomet nuspręsime. Galbūt ši parama turės dar didesnę tiesioginę įtaką kare nei „Bayraktar“ kovinis dronas“, – kalbėjo A. Tapinas.

Lietuva deda visas pastangas remdama Ukrainos valstybingumą ir nepriklausomybę, rėmė ir rems Ukrainą visomis įmanomomis priemonėmis, įskaitant karinę, finansinę, humanitarinę ir visą kitą reikiamą paramą.

Iki šiol Ukrainai suteikta Lietuvos karinė parama apima oro gynybos sistemas „Stinger“, prieštankinius ginklus, šarvines liemenes bei šalmus, 120 mm minosvaidžius, šaulių ginklus, amuniciją, termovizorius, dronus, antidronus, stebėjimo radarus.

