Šiaurės šalių literatūros savaitė Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje

Skaitymui skatinti ir kuo geriau pažinti kaimyninių Šiaurės šalių literatūrą kasmet vykstanti akcija – Šiaurės šalių literatūros savaitė – baigėsi. Lapkričio 15–19 d. mūsų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos su klasėmis rytais jungėsi prie garsinių skaitymų vaikams, vadinamų „Auštant“. Šių metų tema „Svajonė ir ilgesys“, inspiruota pasaulinės pandemijos, kai visiems teko užsisklęsti namuose ir ilgėtis, svajoti įprasto gyvenimo ritmo.

Gimnazijos Informacijos centre įvyko keturi garsiniai skaitymai prie žvakių šviesos. Lapkričio 16 d. per pirmąją pamoką rinkosi 6 b (mokytoja Lina Garčinskienė), 18 d. – 5a (mok. Ieva Basevičienė), 19 d. – 5 b (mokyt. Deimantė Grilevičiūtė-Klincevičienė), tą pačią dieną per antrąją pamoką – 5 b (mokyt. I. Basevičienė). Prieš skaitymus kai kurie sunerimę vaikai teiravosi: „Ar ne per tamsu, ar įmanoma skaityti prie žvakių šviesos?“ Vis dėlto skaitymų dalyviai priėmė nekasdienį iššūkį ir drąsiai jungėsi prie skaitymų.

Nebuvo nė vieno, kuris atsisakytų dalyvauti. Po skaitymų su vienomis klasėmis aptarėme ištraukų temą, laiką ir vietą, pagrindinius herojus. Moksleiviai noriai atsakinėjo ir patys klausinėjo. O lituanistė I. Basevičienė savo klasėms sudarė kryžiažodį, padedantį išsiaiškinti, kaip vaikai įdėmiai klausėsi ir suprato tekstą. Kai kurie moksleiviai kryžiažodį krimto kaip kietą riešutėlį.

Prieš kiekvienus skaitymus šio teksto autorė skaidrėmis pristatė Šiaurės šalių literatūros savaitę ir suomių rašytoją Karin Erlandsson, jos kūrybą. Kaip žinia, daugumai Šiaurės šalių literatūra prieinama per vertimus. Ne išimtis – šių metų suomių vaikų rašytojos K. Erlandsson knygos „Perlų gaudytoja“ ištraukos „Pranašystė“, „Jūra“, išverstos į lietuvių kalbą. Žurnalistė, knygų autorė K. Erlandson, gimusi 1978 m., gyvena Alandų salose. K. Erlandsson yra išleidusi keturių knygų seriją vaikams, viena jų „Perlų gaudytoja“ (2017). Ši autorės knyga yra laimėjusi Runebergo vaikų literatūros premiją, kurią skiria vaikai. Labai džiugu, K. Erlandsson knyga apie kalėdinį laiką „Naktinis ekspresas“ šiais metais jau pasirodė lietuviškai.

Bibliotekoje taip pat veikė knygų paroda iš Šiaurės šalių autorių.

Dr. Laimutė ADOMAVIČIENĖ

TVDG Informacijos centro vedėja