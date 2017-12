Koncesininko veiklos priežiūros komisija kovo 18 dieną nagrinėjo šilumos tiekimo, investicijų plėtros bei kitus aktualius šilumos ūkio gerinimo klausimus. Posėdyje dalyvavo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Voitechas Vinskevičius ir savivaldybės administracijos direktorius Renatas Dūdys.

Priemonių, skatinančių šilumos vartojimo mažėjimą rajono daugiabučiams namams, analizę pateikė Trakų šilumos tinklų direktorius Kęstutis Kasparavičius.

Jis tvirtino, kad dauguma namų per šaltąjį sezoną šilumos energijos suvartoja daugiau, negu nustatytos normos. Priežasčių yra kelios, tačiau viena esminių ta, kad daugumoje daugiabučių namų yra seni, nudėvėti šilumos punktai. Juos renovavus, gyventojai gautų galimybę balansuoti namo šildymo sistemą. Tokiu būdu būtų išspręsta problema, kai vieno daugiabučio namo dalis gyventojų šąla, o kita žiemoja prie atvirų langų.

Modernus šilumos punktas leistų gyventojams kontroliuoti šilumos poreikį pagal lauko temperatūrą. Atnaujinto šilumos punkto nauda atsispindėtų sąskaitoje, kuri pastebimai sumažėtų. Suvartotos šilumos kiekiui įtakos turi ne tik išbalansuotos namo inžinerinės sistemos. Didelius šilumos nuostolius daugiabučiuose namuose patiriama per nesandarius langus, duris, atitvarus. Šiluminiai vamzdynai su pažeistu arba sugadintu, nudėvėtu izoliaciniu sluoksniu, savavališkai butuose sumontuotos papildomos radiatorių sekcijos taip pat didina gyventojus sąskaitas.

K. Kasparavičiaus nuomone, suvaldyti šią situaciją galima. Ne tik valdžia ar šilumininkai turi spręsti šią problemą. Gyventojai taip pat privalo būti budrūs ir siekti sau palankių gyvenimo sąlygų. Įsivardinti kiekvieno daugiabučio namo silpnąsias vietas padėtų energiniai auditai. Juos atlikus, gyventojai tiksliai žinotų, kokius darbus reikia name atlikti, o intensyviau komunikuojant su savo namo bendrojo naudojimo objektų administratoriumi, būtų įveiktos problemos, – teigė Trakų šilumos tinklų direktorius. Jo žodžiais, įmonė gali kiekvienam savo administruojamam namui pasiūlyti net kelis problemų sprendimų būdus, tačiau didžioji dalis gyventojų vangiai įsitraukia į šį procesą.

Posėdyje buvo aptarti ir šilumos tiekėjų investicinių planų ir įgyvendinamų priemonių naudos rezultatai.

Trakų rajono savivaldybės šilumą tiekia du tiekėjai – koncesininkas UAB „Prienų energija“ ir UAB Trakų šilumos tinklai. Šioms įmonėms keliami vienodi reikalavimai – esamo centralizuoto šilumos tiekimo tinklo modernizavimas ir gaminamos šilumos kainos mažinimas. UAB „Prienų energija“ direktorius Vaidas Povilėnas tvirtino, kad šilumos gamyboje palaipsniui atsisakoma gamtinių dujų ir pereinama prie biokuro, renovuojamos rajono katilinės, šiluminės trasos. Įgyvendinus visą priemonių paketą ir užbaigus šildymo sezoną, bus analizuojami ir realūs skaičiai.

Koncesininko veiklos priežiūros komisijos pirmininko Romualdo Rudzio siūlymu svarstytos galimybės šią komisiją praplėsti, įtraukiant visus šilumos gamintojus, tiekėjus, šildymo sistemų prižiūrėtojus. Šiuo klausimu nuspręsta siūlyti sudaryti atskirą darbo grupę ir išnagrinėti naujos komisijos veiklos ribas.

Jelena Jočionienė,

Trakų rajono savivaldybės Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyriaus vyriausioji specialistė